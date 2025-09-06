

1000円チョイで食べられる、ベーカリーレストラン サンマルクのモーニングは焼きたてパンが食べ放題（筆者撮影）

【画像26枚】最安で税込1078円から…なのにボリュームたっぷりで美味しい！ ベーカリーレストラン サンマルクの「モーニング」はこんな感じ

『マツコの知らない世界』（TBS系）にも出演した、チェーン店の外食モーニングをこよなく愛するライターの大木奈ハル子さん。連載「チェーン店最強のモーニングを探して」では、さまざまなチェーン店のモーニングをご紹介しています。

第136回、ご紹介するのは「ベーカリーレストランサンマルク」です。

飲食チェーンが密かにしのぎを削るジャンル、それが「モーニング」。午前中の集客が弱い時間帯の売り上げを強化すべく、朝の数時間だけ提供される限定メニューの数々は、コスパ抜群かつ店の特色が強く表れ、どれも魅力にあふれています。

今週ご紹介するのは、カフェチェーンの老舗「サンマルクカフェ」の系列店、「ベーカリーレストランサンマルク」。焼きたてパンが食べ放題で、コストパフォーマンスに優れた朝食が楽しめる、食いしん坊にはたまらない存在です。

焼きたてパン食べ放題！ベーカリーレストランサンマルクのモーニング



店頭の植栽沿いに「焼き立てパン食べ放題」「モーニング980円」ののぼりが並ぶ（筆者撮影）

「ベーカリーレストランサンマルク」のモーニングメニューは大きく分けて2種類。

・ フライドエッグプレート 税込1078円

・モーニングプレート 税込1408円

モーニングプレートはメイン料理を、フライドエッグ、ポテトグラタン、食べるオニオンポタージュの、3種類から選べます。



税込み1078円でも、このボリューム感（筆者撮影）

いずれのメニューにも共通する魅力は、スタッフがワゴンで運んでくる焼きたてパンが食べ放題であること。

定番クロワッサン、チーズパン、くるみパンなど常時10種類以上が登場し、テーブルに次々と届けられるスタイルは「次々焼きたて」がウリ。



パンは取りに行くのではなく、バスケットを持ったスタッフが巡回してくれるスタイル（筆者撮影）

1000円強という価格は、都心の高級カフェの朝食よりもリーズナブルながら満足度は高く「コスパ最強モーニング」の名にふさわしい内容です。

モーニングを実施しているのは14店舗。店舗ごとに実施時間（9:00〜11:00、LO10:30または10:45）や曜日による差異があるので、事前確認をおすすめします。

1000円チョイでレストランクオリティのフライドエッグプレート



ベーカリーレストランサンマルクのモーニング、フライドエッグプレート税込1078円（筆者撮影）

ベーカリーレストランサンマルクの朝限定メニュー「フライドエッグプレート」の価格は税込1078円。

メインプレートの内容は以下。

・目玉焼き

・ベーコン

・フライドポテト

・ブロッコリー

・ミニサラダ（トマト、ビーツ、チーズ）

四角いプレートに、それぞれが美しく鎮座しています。「ベーカリーレストラン」と名乗っているだけあり、喫茶店のモーニングというよりは、レストランの洋朝食という趣です。



目玉焼きやブロッコリーを、お皿のまわりにクープされたチーズソースと一緒にいただきます（筆者撮影）

白いココットに入ったサラダは、トマトの上に酢漬けのビーツがちょこん。目玉焼きの下にフライドポテトが敷いてあり、立体感が演出されています。

またお皿のまわりにチーズソースが引いてあったりと、容姿端麗なうえに、味もちょっぴりおしゃれに演出がされており、しっかりレストランクオリティです。

ドリンクは、コーヒー、カフェラテ、紅茶、ミントティー、ぶどうジュース、オレンジジュースから選べます。おかわりは不可で、ファミレスによくあるドリンクバースタイルではなく、テーブルまで運んでもらえました。



ジュースもステムの付いたグラスだと、グッとレストランっぽい（筆者撮影）

ジュースはステム付きのグラス入りだったり、ホットミントティーはガラスポットから自分でサーブするスタイルだったりと、細部までぬかりなく「喫茶店でもファミレスでもありません。うちはレストランです」としっかり主張。レストラン気分が否応なく上がります。



ガラスポットにたっぷり2杯分入った、ホットミントティー（筆者撮影）

焼きたてパンが次から次へとテーブルまでやってくる



チョコクロが看板メニューのサンマルクカフェの系列店だけあり、クロワッサンは絶品。小さめサイズなので2ついただきます（筆者撮影）

プレートとジュースだけでも、お値段以上の味わいと体験価値を感じる内容になっているのですが、冒頭でチラリと触れたウリの「焼きたてパン」がすごかった。

パンはビュッフェ台に並んでいるわけではなく、スタッフがワゴンで店内を巡回し、席まで届けてくれるスタイル。

焼きあがったパンを次々と運んでくれるので、出来たてを逃さずいただけるのです。

筆者がモーニングを食べ始めたのは9時30分。そこから、退店した11時までの1時間半、数分おきにパンをバスケットに載せたスタッフがやってきます。



ベーカリーレストランサンマルクの焼きたてパンは食べ放題。塩バターパンとガーリックロール（筆者撮影）

クロワッサン、パンオショコラ、バターロールなどの定番パンから、コーヒーブレッドやジャムが練り込まれたストロベリーブレッド、なんと調理に手間のかかるフレンチトーストまでありました。店舗や日によって品ぞろえは変わりますが、常時10種類以上が登場します（写真ページでこの日食べたパン全種類を掲載しています）。

定番も押さえつつ、新作も交じっているので、限定性があり、「日によって何が出てくるかわからないサプライズ感」がファンのリピーター化に寄与しています。



塩バターパンの断面。生地はきめ細かで、焼きたてならではのしっとり感がたまりません（筆者撮影）

ひとつひとつは小ぶりなサイズなので、あれこれ食べ比べできるのも嬉しいポイントです。今回も10種類以上、15個ぐらいパンを食べました。店頭では通常サイズのパンをテイクアウト販売もしています。クロワッサンは税込292円、パンオショコラは税込367円。

お腹いっぱいにするためだけに用意した安いパンではなく、パン屋さんのおいしいパン（しかも焼きたてホカホカ）をお腹いっぱい食べる。「こんな贅沢を1000円チョイでしちゃっていいのかしら？」と、申し訳なくなるほど幸せです。



入り口入ってすぐのエリアに、パンのテイクアウト専用ブース（筆者撮影）

モーニングプレートは、見た目も味もリッチ



ベーカリーレストランサンマルクのモーニングプレート税込1408円のセットサラダ。色鮮やかでグッドルッキング（筆者撮影）

税込1408円のモーニングプレートは、メイン料理とドリンクにサラダが付いたセットです。

「フライドエッグ」は、税込1078円のフライドエッグプレートと同じ内容なので、「330円でサラダを付けるかどうか」という差ですね。

サラダも量は多くはないものの、テーブルウェアは立派だし、フリルレタスにトマトと紫キャベツが添えてあり、てっぺんにはしらすが載っています。

彩りも鮮やかで、味に深みもある。「これが330円なら、文句なし」というのが、素直な感想です。



ベーカリーレストランサンマルクのモーニングプレート税込1408円のポテトグラタン。アツアツホクホクです（筆者撮影）

「ポテトグラタン」と「食べるオニオンポタージュ」は、どちらも具沢山で、見た目も味もリッチ。ポテトグラタンは、しっかり熱い。熱いものが熱々で出てくるって、それだけで最高です。

マッシュポテトの混じったなめらかなホワイトソースで、底にはデミソースとお肉。焦げ目の香ばしさも絶妙です。スプーンですくってパクリと食べれば、ジャガイモのホクホク感と肉のうまみが口の中に広がります。



ベーカリーレストランサンマルクのモーニングプレート税込1408円のオニオンポタージュ。皿をふちどるデコレーションソースが、高級感を演出します（筆者撮影）

オニオンポタージュは、さらさらスープにポテトやブロッコリー、れんこんにパプリカと具沢山。玉ねぎの甘さをしっかり感じるやさしい味です。どちらもパンとの相性が抜群で、 パンをディップして食べれば、スープやグラタンとの味の足し算も楽しい。

ベーカリーレストランサンマルクのモーニング実施店舗は14店舗



フライドエッグプレートのミニサラダ。ココットにトマト、ビーツ、モッツァレラチーズ（筆者撮影）

「神は細部に宿る」という格言がありますが、ベーカリーレストランサンマルクのモーニングはまさにこれ。

リーフレタスに載せたしらすや、トマトに添えたビーツなど、普段あまり目にしない食材をさりげなく使うことで、ちょっとした非日常感を演出しています。

利用した店舗は駅から少し離れた、わざわざ行かなくてはいけないタイプの国道沿いの路面店。

ですが、店内は広々として、天井は高く、席間はゆったり。さらにはテーブルには紙製のランチョンマットが敷いてあり、通い慣れた駅前のファストフード店で食べる朝食とは、食べる前から一線を画しています。



オニオンポタージュは具沢山。れんこんには焼き色もついて、おうちで食べるのとはひと味違います（筆者撮影）

「わざわざ来て食べたい店」と思うユーザーが多いようで、100席近い大型店にもかかわらず、日曜日の朝10時には店内は8割以上埋まっていました。

利用客は、中高年層の主婦層や、小学生以上の子供と一緒に食べに来た家族連れが中心でした。席を立つ必要がなく、まったり喋りながらゆっくり食べられるので、どの席も滞在時間はかなり長めのようです。

V字回復で、都心店の復活を切に願う朝

メインディッシュもおいしくて、焼きたてパンは食べ放題なうえに、ゆっくりできて価格も良心的。利用する側としてはこんなに嬉しいことはないのですが、回転率の悪さや人件費に思いを巡らすと申し訳ない気すらします。



焼きたてパンだけでも嬉しいのに、一手間かかるフレンチトーストも登場！（筆者撮影）

系列店のサンマルクカフェが、4年で374店舗から285店舗に店舗数を減らしたことを、先日記事で読みました。言われてみれば、我が家の近所にあったお店も、東京駅の近隣にあったお店もなくなっています。

同じくベーカリーレストランサンマルクも、2021年3月時点では59店舗だったのが、2025年3月期には38店舗まで減少していました。

カフェからレストランの会社に変化中のサンマルクHD

とはいえ、ただただ悲観的という訳ではなく、親会社であるサンマルクホールディングスは、不採算店舗を閉鎖して、レストラン事業に力を入れるなどして、ここ2年でV字回復を遂げています。

とくに力を入れているのが「鎌倉パスタ」で店舗数はグングン増加中。昨年11月には「牛カツ もと村」も買収するなど、変化の過渡期といった様子。逆襲はこれから、今後の展開に期待です。



ベーカリーレストランサンマルクの外観。シックなタイル張りで、店名は英語表記のみ（筆者撮影）

チョコの入ったパンオショコラに、香ばしいクロワッサンと、パンを次々と頬張る至福を堪能しながら、「サンマルクの店舗数が増えますように。これからも焼きたてパンの食べ放題が食べられますように」と、強く念じずにはいられない朝です。

【もっと読む】「グラスや水が最後まで出てこず」「クレカ決済に10分も」…。日本初上陸の高級ホテル「フェアモント東京」。8500円朝食に"心配"になった朝 では、日本初上陸の高級ホテルのモーニングを、モーニング愛好家の大木奈ハル子さんが訪問。味は申し分なし、しかしサービスは…なモーニングの魅力を詳細に解説している。登録すれば本連載の最新記事が届く《こちら》の「著者フォロー」ボタンから。



画像をクリックすると本連載の過去記事にジャンプします

（大木奈 ハル子 ： ブロガー・ライター）