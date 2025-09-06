¥µ¥ó¥Þ¥ë¥¯Ž¢¤ªÃãŽ£ÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿¿·¤·¤¤¥«¥Õ¥§¤Î·Á
¥«¥Õ¥§¥Á¥§¡¼¥ó¤Ë¤è¤ë¥Æ¥£¡¼¥«¥Õ¥§¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2025Ç¯7·î18Æü¤Ë¤Ï¥µ¥ó¥Þ¥ë¥¯¤Î¥Æ¥£¡¼¥«¥Õ¥§¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥µ¥ó¥Þ¥ë¥¯¥«¥Õ¥§¡õÃã¡×¤â¥ª¡¼¥×¥ó¡Ê»£±Æ¡§Âçß·À¿¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¥Ñ¥ó¤ä¥Ç¥Ë¥Ã¥·¥å¤ÏÅ¹Æâ¤Î¥ª¡¼¥Ö¥ó¤Ç¾Æ¤¾å¤²¡¢¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥Á¤â¼êºî¤ê
¥«¥Õ¥§¥Á¥§¡¼¥ó¤Î¥Æ¥£¡¼¥«¥Õ¥§¶ÈÂÖ»²Æþ¤¬¶áÇ¯²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤Ï2020Ç¯7·î¤è¤ê¡Ö¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹ ¥Æ¥£¡¼¡õ¥«¥Õ¥§¡×¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢15Å¹ÊÞ¤òÅ¸³«¡£¥¿¥ê¡¼¥º¤Ï¡Ö¥¿¥ê¡¼¥º¥³¡¼¥Ò¡¼ &TEA¡×¤ò2017Ç¯¤«¤é¸½ºß¤Þ¤Ç¤Ë39Å¹ÊÞÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¥µ¥ó¥Þ¥ë¥¯¥«¥Õ¥§¤â2025Ç¯7·î18Æü¡¢¡Ö¥µ¥ó¥Þ¥ë¥¯¥«¥Õ¥§¡õÃã¡×¤ÎÂè1¹æÅ¹¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¡£
¤Ê¤¼¡¢¥«¥Õ¥§¥Á¥§¡¼¥ó¤¬Â³¡¹¤È¤ªÃã¤Î»Ô¾ì¤Ë»²Æþ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£¥µ¥ó¥Þ¥ë¥¯¥«¥Õ¥§¤Ë¡¢¤ªÃã»Ô¾ì¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ÎÇØ·Ê¤äÆ±¼Ò¤ÎÀïÎ¬¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¤ªÃã¥«¥Õ¥§¥Ö¥é¥ó¥É¤â¿§Ê¬¤±¤µ¤ì¤ë
°ì¸ý¤Ë¡Ö¤ªÃã¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢¹ÈÃã¡¢ÆüËÜÃã¡¢Ãæ¹ñ¡¦ÂæÏÑ¤Ê¤É¤Î¥¢¥¸¥¢¥ó¥Æ¥£¡¼¤È³Æ¼ïÎà¤¢¤ë¡£¤½¤·¤Æ¤ªÃã¥«¥Õ¥§¥Ö¥é¥ó¥É¤â¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÆÃÄ§¤¬¤Ï¤Ã¤¤êÊ¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤Ï¡¢¥é¥Æ¡¢¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤ò»È¤Ã¤¿¥·¥§¥¤¥¯¤ä¥¹¥Á¡¼¥à¡¢¥Õ¥é¥Ú¥Á¡¼¥Î¤Ê¤É¡¢¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ê¥É¥ê¥ó¥¯¤¬ÌÜÎ©¤Ä¡£ÃãÍÕ¤Ï¹ÈÃã¤Î¤Û¤«¡¢ËõÃã¡¢ÆüËÜÃã¤È³Æ¼ï¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£
¥¿¥ê¡¼¥º¤ÏÁÏ¶ÈÅö»þ¤«¤éÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¤³¤À¤ï¤ê¤Î¹ÈÃã¤ò»È¤Ã¤¿¥¹¥È¥ì¡¼¥È¥Æ¥£¡¼¤òÁ°ÌÌ¤Ë²¡¤·½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÍÌ¾¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¤Î´Æ½¤¤Ë¤è¤ë¥¹¥¤¡¼¥Ä¡¢¤æ¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿»þ´Ö¤ä¶õ´Ö¤¬¥³¥ó¥»¥×¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¥Æ¥£¡¼¥«¥Õ¥§»Ô¾ì¤Î³è¶·¤Ë¤Ï¡¢Ìó100Å¹ÊÞ¤òÅ¸³«¤¹¤ë¹×Ãã¡Ê¥´¥ó¥Á¥ã¡Ë¤ÎÆ°¸þ¤â±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡£Æ±¼Ò¤Ï¥«¥Õ¥§¥Á¥§¡¼¥ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢ÂæÏÑÃã¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢¼ç¤Ë¥¿¥Ô¥ª¥«¤ä¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤Ê¤É¤ò»È¤Ã¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥É¥ê¥ó¥¯¤òÅ¸³«¡£¤Þ¤¿´Å¤µ¤ä¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ë¤è¤ë¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¥ª¡¼¥À¡¼¤¬¥¦¥ê¤À¡£
¥Æ¥£¡¼¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¶¦ÄÌÅÀ¤Ï¡¢ÃãÍÕ¤ÎÉÊ¼Á¡¢Ãê½ÐÊýË¡¤Ê¤É¡¢¥Ù¡¼¥¹¤È¤Ê¤ë¤ªÃã¤ÎËÜ¼ÁÅª¤Ê¤ª¤¤¤·¤µ¤¬½Å»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤À¡£¤µ¤é¤Ë¡¢SNS±Ç¤¨¤¹¤ë¤è¤¦¡¢Ì¥ÎÏÅª¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â·ç¤«¤»¤Ê¤¤Í×ÁÇ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡È¤ªÃã¡É¤ò¸Þ´¶¤Ç³Ú¤·¤à
¤Ç¤Ï¤¤¤è¤¤¤è¡¢¥µ¥ó¥Þ¥ë¥¯¤Î¥±¡¼¥¹¤ò¸«¤Æ¤¤¤³¤¦¡£¥µ¥ó¥Þ¥ë¥¯¥«¥Õ¥§¡õÃã¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡ÖÆüËÜ¤È¥¢¥¸¥¢¤Î¡È¤ªÃã¡É¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¸Þ´¶¤Ç³Ú¤·¤à¡×¡£
¸ÂÄê¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï¡¢ÂæÏÑ¤ÎÅàÄº±¨Î¶Ãã¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¹õÅü¥¿¥Ô¥ª¥«Æþ¤ê¥ß¥ë¥¯¥Æ¥£¡¼¤ä¡¢¥¸¥ã¥¹¥ß¥óÃã¤ò¥Ù¡¼¥¹¤È¤·¤¿¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥Æ¥£¡¼¤Ê¤É6¥É¥ê¥ó¥¯¤È¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥¤¡¼¥Ä2ÉÊ¤À¡£
°ì¸«¥á¥Ë¥å¡¼¤¬¾¯¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¤¬¡¢½¾Íè¤Î¥µ¥ó¥Þ¥ë¥¯¥«¥Õ¥§¤Î¥É¥ê¥ó¥¯¡¢¥¹¥¤¡¼¥Ä¡¢¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥Á¤Ê¤É¤âÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤Î¤¿¤á°Û¤Ê¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢¡Ö¤ªÃã¤ò½¼¼Â¤µ¤»¤¿¥µ¥ó¥Þ¥ë¥¯¥«¥Õ¥§¡×¤Î¤è¤¦¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤À¡£¤È¤¯¤Ë¡¢¤ªÃã¥á¥Ë¥å¡¼¤ÎÃæ¤Î¥¸¥ã¥¹¥ß¥ó¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥Æ¥£¡¼¤Ë¤Ï¥µ¥ó¥Þ¥ë¥¯¥«¥Õ¥§¤Î¿Íµ¤¥á¥Ë¥å¡¼¡Ö¤æ¤ºÃã¡×¤Ç»È¤ï¤ì¤ë¤æ¤º¥¸¥ã¥à¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ç¤Ï¤Ê¤¼º£¡¢¤ï¤¶¤ï¤¶¿·¤·¤¤¥Ö¥é¥ó¥É¤òÎ©¤Á¾å¤²¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©
¹¾²¼·ò°ìÀìÌ³¼èÄùÌò¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Âç¤¤ÊÍýÍ³¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡Ö¼ã¤¤À¤Âå¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼Î¥¤ì¡×¤À¤Ã¤¿¡£¼ãÇ¯ÁØ¤Î¼è¤ê¹þ¤ß¤ò½ÅÍ×»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤ä´ë¶È¤ÏÂ¿¤¤¤¬¡¢¥µ¥ó¥Þ¥ë¥¯¥«¥Õ¥§¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢º£¸å¤Î¥Ö¥é¥ó¥É·ÑÂ³¡¢À®Ä¹¤Î¤¿¤á¤ËÀÚ¼Â¤Ê²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
¥Ñ¥ó¤ä¥Ç¥Ë¥Ã¥·¥å¤ÏÅ¹Æâ¤Î¥ª¡¼¥Ö¥ó¤Ç¾Æ¤¾å¤²¡¢¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥Á¤â¼êºî¤ê¡Ê»£±Æ¡§Âçß·À¿¡Ë
¥µ¥ó¥Þ¥ë¥¯¥«¥Õ¥§¤ÏºÇÀ¹´ü¤Ë¤Ï400Å¹ÊÞ°Ê¾å¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤ò·Ð¤Æ¸º¾¯¡£¸½ºß¤Ï284Å¹ÊÞ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ê2025Ç¯8·îËö»þÅÀ¡Ë¡£
¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¤Ï¥«¥Õ¥§¤ÎÍøÍÑ¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬ÊÑ²½¤·¡¢ÂÔ¤Á¹ç¤ï¤»¤ä»þ´ÖÄÙ¤·¤Î¤¿¤á¤À¤±¤Ë¥«¥Õ¥§¤ËÆþ¤ë¡Öµ¡²ñÍèÅ¹¡×¤¬¸º¤Ã¤¿¡£ÅÔ»ÔÉô¤ä¥Ó¥¸¥Í¥¹³¹¤«¤é¹Ù³°¤Ø¤Î¿ÍÎ®¤Î°ÜÆ°¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎÉáµÚ¤Ê¤É¤¬ÍýÍ³¤À¡£¥µ¥ó¥Þ¥ë¥¯¥«¥Õ¥§¤âÉÔºÎ»»Å¹ÊÞ¤ÎÂàÅ¹¤ä¶ÈÂÖÅ¾´¹¤Ê¤É¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¿·ë²Ì¡¢Å¹ÊÞ¿ô¤¬¥Ô¡¼¥¯»þ¤è¤ê100Å¹ÊÞ°Ê¾å¸º¾¯¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
·ò¹¯Áý¿ÊË¡¤Î2020Ç¯»Ü¹Ô¤Ë´ð¤Å¤¯µÊ±ì¥Ö¡¼¥¹¤ÎÅ±µî¤âµÒ¿ô¸º¾¯¤ÎÍ×°ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤â¤È¤â¤ÈÃËÀµÒ¤¬Èæ³ÓÅªÂ¿¤¤¶ÈÂÖ¤Ç¡¢µÊ±ì¤¹¤ëµÒ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢µÊ±ì¥Ö¡¼¥¹¤òÁ´ÌÌÅª¤ËÅ±µî¤·¤¿¤³¤È¤ÇÇä¤ê¾å¤²¤¬¸º¾¯¡£¿·¤·¤¤µÒÁØ¤Î³«Âó¤¬µÞÌ³¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÅö¼Ò¤ÎÃæ¤Ç¿·¤·¤¤¤³¤È¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤¤¡¢ÊÑ¤ï¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¡Ê¹¾²¼»á¡Ë
ÆþµïSC¤Î²þÁõ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¿·¶ÈÂÖ¤¬ÃÂÀ¸
¤³¤¦¤·¤Æ¿·¤·¤¤¥Ö¥é¥ó¥É¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤µ¤Ê¤«¡¢¥µ¥ó¥Þ¥ë¥¯¥«¥Õ¥§¤¬¥Æ¥Ê¥ó¥È¤È¤·¤ÆÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¤¥ª¥óÁêÌÏ¸¶¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥»¥ó¥¿¡¼¤¬²þÁõ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¡Ö¿·¤·¤¤¶ÈÂÖ¤òÆþ¤ì¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦»ÜÀß¤«¤é¤Î°ÍÍê¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¡Ö¥µ¥ó¥Þ¥ë¥¯¥«¥Õ¥§¡õÃã¡×¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£
Æ±Å¹¤Ï±Ø¤Ë¶á¤¤¤¦¤¨¡¢¼þÊÕ¤Ë¤Ï½»ÂðÃÏ¤äÂç³Ø¤¬¤¢¤ê¡¢Éý¹¤¤µÒÁØ¤¬¸«¹þ¤á¤ëÎ©ÃÏ¡£¤â¤È¤¢¤Ã¤¿¥µ¥ó¥Þ¥ë¥¯¥«¥Õ¥§¤â10Ç¯¤Û¤É±Ä¶È¤·¤Æ¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Ê¤¸¤ßµÒ¤â¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£Ä©Àï¤¬¤·¤ä¤¹¤¤°ìÊý¤Ç¡¢Âç¤¤¯ÊÑ¤¨¤ë¤È´ûÂ¸µÒ¤¬Î¥¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¥ê¥¹¥¯¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¤³¤ì¤é¤ÎÍ×ÁÇ¤ò´Õ¤ß¤Æ¡¢¿·¥Ö¥é¥ó¥É¤Î1¹æÅ¹¤Ï¡Ö¤ªÃã¤ò½¼¼Â¤µ¤»¤¿¥µ¥ó¥Þ¥ë¥¯¥«¥Õ¥§¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥µ¥ó¥Þ¥ë¥¯¥«¥Õ¥§¡õÃã¡×¤Ç¤Ï1³ä¶á¤¯¤¬¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¾¦ÉÊ¡Ê»£±Æ¡§Âçß·À¿¡Ë
¤½¤Î¸ú²Ì¤Ï´üÂÔÄÌ¤êÈ¯´ø¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£8·îËö¤Þ¤Ç¤ÎµÒ¤Î·¹¸þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¹¾²¼»á¤Ï¡Ö¥á¥¤¥ó¤ÎµÒÁØ¤Ï40¡Á50Âå¤À¤¬¡¢20Âå¤Î¼ãÇ¯ÁØ¤âÈæ³ÓÅªÂ¿¤¤¡£¥Ö¥é¥ó¥É¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤¬¼ãÇ¯ÁØ¤Ê¤É¿·µ¬¸ÜµÒ³ÍÆÀ¤Ë´óÍ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¡£½¾Íè¤Î¥µ¥ó¥Þ¥ë¥¯¥«¥Õ¥§¤ÎÃíÊ¸¹½À®¤Ï¡¢°µÅÝÅª¤Ë¥³¡¼¥Ò¡¼¡¢¥«¥Õ¥§¥é¥Æ¤Ë´ó¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¡Ö¥µ¥ó¥Þ¥ë¥¯¥«¥Õ¥§¡õÃã¡×¤Ç¤Ï1³ä¶á¤¯¤¬¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¾¦ÉÊ¡£¤Þ¤¿Çä¤ê¾å¤²¤ÏÁ°Ç¯Èæ120¡ó¤ÈÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
°ìÈÖ¿Íµ¤¤Ï¥¨¥Ã¥°¥¿¥ë¥È¡£¥µ¥ó¥Þ¥ë¥¯¥«¥Õ¥§¤Î´ÇÈÄ¾¦ÉÊ¡¢¥Á¥ç¥³¥¯¥í¤ÎÀ¸ÃÏ¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥µ¥¯¥µ¥¯¤·¤¿¿©´¶¤¬ÆÃÄ§¤À¡£¥¿¥ë¥È¤ä¥Ç¥Ë¥Ã¥·¥å¡¢¥Ñ¥ó¤Ê¤É¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÅ¹ÊÞÆâ¤Î¥ª¡¼¥Ö¥ó¤ÇÀ½Â¤¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¾Æ¤¤¿¤Æ¤Î¿·Á¯¤Ê¤¦¤Á¤ËÌ£¤ï¤¨¤ë¡£
¥¨¥Ã¥°¥¿¥ë¥È¡Ê230±ß¡Ë¤ÏËÜ³ÊÅª¤ÊÌ£¤ï¤¤¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤È¤â¤Ë¡¢À¸ÃÏ¤Ë¤Ï¥Á¥ç¥³¥¯¥í¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥¯¥í¥ï¥Ã¥µ¥óÀ¸ÃÏ¤ò»È¤Ã¤¿¡£¾®¤Ö¤ê¤Ê¥µ¥¤¥º´¶¤¬¤Á¤ç¤¦¤É¤è¤¤¡£¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Á¥ç¥³¥¯¥í ¹ÈÃã¥À¥Þ¥ó¥É¡Ê320±ß¡Ë¤Ï¥µ¥ó¥Þ¥ë¥¯¤Î´ÇÈÄ¾¦ÉÊ¤ò¥¢¥ì¥ó¥¸¡Ê»£±Æ¡§Âçß·À¿¡Ë
¿Íµ¤¤Î¥É¥ê¥ó¥¯¤Ï¡©
¥É¥ê¥ó¥¯¤Ç¤Ï¡¢ÅàÄº±¨Î¶¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥Æ¥£¡¼ ¥Ô¥ó¥¯¥°¥ì¡¼¥×¥Õ¥ë¡¼¥Ä¡õ¤æ¤º¡¢¥¸¥ã¥¹¥ß¥ó¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥Æ¥£¡¼ ¥Ñ¥¤¥Ê¥Ã¥×¥ë¡õ¥Ñ¥Ã¥·¥ç¥ó¥Õ¥ë¡¼¥Ä¡õ¥ì¥â¥ó¡¢¹õÅü¥¿¥Ô¥ª¥«ÅàÄº±¨Î¶¥ß¥ë¥¯¥Æ¥£¡¼¤ÈÂ³¤¯¡£½ë¤¤¤Î¤Ç¥µ¥Ã¥Ñ¥ê¤È¤·¤¿¤â¤Î¤¬°û¤ß¤¿¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡¢µ¨ÀáÅª¤ÊÍýÍ³¤â¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£
¥É¥ê¥ó¥¯¤Î¿Íµ¤½ç¤Ï¡¢¡ÅàÄº±¨Î¶¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥Æ¥£¡¼ ¥Ô¥ó¥¯¥°¥ì¡¼¥×¥Õ¥ë¡¼¥Ä¡õ¤æ¤º¡¢¢¥¸¥ã¥¹¥ß¥ó¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥Æ¥£¡¼ ¥Ñ¥¤¥Ê¥Ã¥×¥ë¡õ¥Ñ¥Ã¥·¥ç¥ó¥Õ¥ë¡¼¥Ä¡õ¥ì¥â¥ó¡¢£¹õÅü¥¿¥Ô¥ª¥«ÅàÄº±¨Î¶¥ß¥ë¥¯¥Æ¥£¡¼¡Ê¤¤¤º¤ì¤â720±ß¡Ë¡Ê»£±Æ¡§Âçß·À¿¡Ë
¥Ù¡¼¥¹¤È¤Ê¤ë¤ªÃã¤ÏÃãÍÕ¤´¤È¤ËºÇÅ¬¤Ê¤ªÅò¤Î²¹ÅÙ¡¢¾ø¤é¤·»þ´Ö¤Ê¤É¤ò¼é¤Ã¤ÆÃê½Ð¤µ¤ì¡¢¤½¤ÎÆü¤ÎÄ«¤ËÞ»¤ì¤¿Á¯ÅÙ¤Î¤è¤¤¤ªÃã¤Î¤ß¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤ªÃã¤ÎÃê½Ð¼ê½ç¤Ï¥Ö¥é¥ó¥É³«È¯»þ¤Î²ÝÂê¤À¤Ã¤¿¡£Å¹Æâ¤Ç¤Î¼êºî¤ê¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Þ¤¿¡¢¥á¥Ë¥å¡¼¿ô¤â½¾Íè¤Î¥«¥Õ¥§¶ÈÂÖ¤è¤êÂ¿¤¯¤Ê¤ë¡£¹©Äø¤¬Áý¤¨¤Æ¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¥ª¥Ú¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ËÉéÃ´¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤À¡£¥¹¥à¡¼¥º¤Ê¥ª¥Ú¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤È¡¢¤Æ¤¤¤Í¤¤¤ËÞ»¤ì¤¿¤ªÃã¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¡¢2¤Ä¤òÎ¾Î©¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢»îºî¤ò½Å¤Í¤¿¤È¤¤¤¦¡£
Å¹Æâ¤Ï¥â¥À¥ó¥¢¥¸¥¢¥ó¤Ç¡¢¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¡¢¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ94ÀÊ¡£Çò¤ò´ðÄ´¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢³«Êü´¶¤¬¤¢¤Ã¤Æµï¿´ÃÏ¤¬ÎÉ¤¤Ê·°Ïµ¤¤À¡£
Å¹¤Î±ü¤ÏÅÅ¸»¤Ê¤É¤âÈ÷¤¨¤¿1¿ÍµÒ¤Î¤¿¤á¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¡£¼êÁ°¤Î¥Æ¡¼¥Ö¥ëÀÊ¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¤È³Ö¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤«¤Ê¤êÀÅ¤«¤À¡£ºî¶È¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Î¥Ô¥ê¥Ã¤È¤·¤¿¶õµ¤¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤¿¡£
94ÀÊ¤À¤¬ÀÊ¤Î´Ö¤¬¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤È¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢²á¤´¤·¤ä¤¹¤½¤¦¡£±ü¤Ïºî¶È¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ç¡¢ÀÅ¤±¤µ¤¬¹¤¬¤ë¡Ê»£±Æ¡§Âçß·À¿¡Ë
º£¸å¤ÎÅ¸³«¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¥µ¥ó¥Þ¥ë¥¯¥«¥Õ¥§¤È¹ç¤ï¤»³ÈÂç¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£Ãæ´ü·Ð±Ä·×²è¤Ç¤Ï¡¢2026Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë¡Ö¥µ¥ó¥Þ¥ë¥¯¡×¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À309Å¹ÊÞ¤òÌÜÉ¸¤Ë¡¢¤½¤Î¸å¤âÇ¯¤Ë20¡Á30Å¹ÊÞ¤ÏÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¥µ¥ó¥Þ¥ë¥¯¥«¥Õ¥§¡õÃã¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÎ©ÃÏ¤Ç¼Â¸³Åª¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¡£¤½¤Î²áÄø¤Ç¡¢¥á¥Ë¥å¡¼¤ÎÀ°Íý¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
ÆÈ¼«¤Îº¹ÊÌ²½ÀïÎ¬¤¬À®Ä¹¤Î¥«¥®¤Ë
°Ê¾å¡¢¥µ¥ó¥Þ¥ë¥¯¥«¥Õ¥§¤ò¥á¥¤¥ó¤Ë¡¢¥«¥Õ¥§¥Á¥§¡¼¥ó¤Ë¹¤¬¤ë¥Æ¥£¡¼¥«¥Õ¥§¥Ö¡¼¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸¡¾Ú¤·¤Æ¤¤¿¡£
¥³¡¼¥Ò¡¼»Ô¾ì¤¬À®½Ï¤·¡¢¼ã¼Ô¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼Î¥¤ì¤¬¿Ê¤àÃæ¡¢¥Æ¥£¡¼¥«¥Õ¥§¤Ïº£¸å¤â³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£¤½¤³¤Ç¥µ¥ó¥Þ¥ë¥¯¥«¥Õ¥§¤Î¥¦¥ê¤È¤Ê¤ë¤Î¤¬¡¢Å¹Æâ¤Ç¤Î¼êºî¤ê¤À¤í¤¦¡£¤È¤¯¤Ë¥ª¡¼¥Ö¥ó¤Ç¾Æ¤¾å¤²¤ë¥Ñ¥ó¤ä¥Ç¥Ë¥Ã¥·¥å¡¢¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ÏÂç¤¤Êº¹ÊÌ²½¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¡£
¤Þ¤¿Å¹ÊÞ·ÁÂÖÊÌ¤Î¹½À®Èæ¤ÏSC¡Ê¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥»¥ó¥¿¡¼¡ËÆâ55¡ó¡¢±Ø¥Ó¥ë25¡ó¡¢Ï©ÌÌÅ¹¡Ê¾¦Å¹³¹¡Ë15¡ó¡¢Ï©ÌÌÅ¹¡Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹³¹¡Ë5¡ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢50ÄÚ°Ê¾å¤ÎÅ¹¤âÂ¿¤¤¡£Îã¤¨¤ÐSCÆâÅ¹ÊÞ¤Ç¤âº£²ó¤Î¤è¤¦¤Ë¹¤¤¥¹¥Ú¡¼¥¹¸¯¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢ÆÃÊÌ¤Ê»þ´Ö¤ò²á¤´¤¹¤¿¤á¤È¤¤¤¦¡¢¥¢¥Õ¥¿¡¼¥³¥í¥Ê¤Î¥«¥Õ¥§¥Ë¡¼¥º¤Ë¤â¹çÃ×¤¹¤ë¡£
ÂÚºß»þ´Ö¤¬Ä¹¤¯¤Ê¤ì¤Ð¤½¤ÎÊ¬¡¢µÒÃ±²Á¤Î¥¢¥Ã¥×¤âÉ¬Í×¤À¡£¤½¤ÎÅÀ¤Ç¤â¡¢¥µ¥ó¥Þ¥ë¥¯¥«¥Õ¥§¡õÃã¤Î¾¦ÉÊ¤Ï¥É¥ê¥ó¥¯¤¬720±ß¤È½¾Íè¤è¤ê¹â¤á¡£½¾Íè¤Î¥µ¥ó¥Þ¥ë¥¯¥«¥Õ¥§¤È¤Ï¤Þ¤¿ÊÌ¤Î¥Ë¡¼¥º¤Ç¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤òÊä¶¯¤·¤Æ¤¤¤¯²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë¡£
¡ÊÔ¤²¬ »ÖËã ¡§ ¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë