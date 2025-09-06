どうする巨人　“必要不可欠な大砲”がMLBスカウトの垂涎の的　米メディアが伝えた懸念材料と査定額「複数年契約は間違いない」

MLB球団への移籍の可能性が伝えられた岡本(C)TakamotoTOKUHARA/CoCoKARAnext

日本の大砲は、鵜の目鷹の目のメジャースカウトたちの垂涎の的となっている。

現地時間9月4日、各国球界の移籍情報を日夜発信している米専門サイト『MLB Trade Rumors』は、「NPBからカズマ・オカモトがMLBにポスティングされる見込み」と銘打った記事を掲載。今オフに巨人の岡本和真がメジャー移籍の可能性が浮上している事実を伝えた。

【動画】この圧巻のパワー！岡本がバウアーから2打席連続弾を放ったシーン

米スポーツ専門局『ESPN』の敏腕記者であるジェフ・パッサン氏によるスカウティングリポートを基に、岡本のメジャー移籍の可能性を伝えた『MLB Trade Rumors』は、「巨人が、今オフに彼をポスティングするのであれば、今がまさにそのタイミングだと言える」と断言。海外FA権を手にできる来オフではなく、ある程度のポスティングフィーの獲得が見込める今冬が放出の絶好機だとした。

無論、巨人にとって岡本は必要不可欠な存在だ。5億4000万円（金額は推定）でサインした今季は、5月の阪神戦で打者走者と交錯し、左ヒジの靱帯を損傷。約4か月近くの離脱を余儀なくされたが、8月16日の1軍復帰後は復調。ここまで50試合に出場して打率.308、11本塁打、33打点、OPS.900超えと上々のスタッツを記録している。

岡本について「一塁手としての守備力は誰の目にも明らかなほど優れている。打撃もパワーがあり、コンタクトスキルも向上。四球を選ぶこともできる豊富さ」と高評を記す同メディアだが、「ほとんどのNPB出身打者と同様に、オカモトがメジャーリーグの速球を打てるかどうかには疑問がある」と指摘。「今季のMLBにおける4シームの平均速度は94.4マイル（約151.9キロ）で、オカモトは速球に滅法強いわけではない。この不確実性はフリーエージェント契約の最終的な価格に織り込まれることになるだろう」と論じた。