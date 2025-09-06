「かっこえーのぉー！」カーリング吉田知那美が白ランクルとの“2ショット”を公開 北海道の秋空とのコントラストに反響
白のランドクルーザーとの“2ショット”が話題の吉田知那美(C)Getty Images
2022年北京五輪カーリング女子日本代表の吉田知那美（ロコ・ソラーレ）が、9月5日に自身のインスタグラムを更新。愛車とみられる白のランドクルーザーとの“2ショット”を投稿し、フォロワーの反響を呼んでいる。
【写真＆動画】白のランドクルーザーに青い空…吉田知那美の投稿をチェック
トップアスリートの意外な素顔が垣間見えた。吉田は冒頭に「平日の午前中。洗車場は貸し切り」と記した。写真には、洗車用容器を手に、白のランドクルーザーにもたれかかる吉田の姿が写っている。
身につけている白の半袖Tシャツは、袖の部分だけが黒の切り替えデザイン。オーバーサイズ気味のゆったりとしたシルエットで、ボトムスは黒のショートパンツ。薄色のサングラスを合わせたシンプルな着こなしで、束の間のオフを満喫していることが伝わってくる。
文面には「ようやく洗車に行ける時間ができました。ようやくノビもできた。ようやく空なんかも見れちゃって」と続け、「ようやく」を強調。北海道の秋空を捉えた動画も添えている。
フォロワーからは「ランクルお似合い」「とっても素敵ですね」「かっこえーのぉー！」「こんだけ青色の空！気持ちいいよねー」「伸びちゃう気持ちわかるぅ〜」と称賛と共感の声が続々と寄せられた。
ロコ・ソラーレは2026年ミラノ・コルティナ五輪切符をかけ、9月11日に開幕する日本代表決定戦（北海道・稚内）に出場予定。吉田は自身4度目の五輪出場をかけ、フォルティウス、SC軽井沢クラブとの3つ巴決戦に挑む。大一番を前に、リフレッシュできた様子だ。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]
