白のランドクルーザーとの“2ショット”が話題の吉田知那美(C)Getty Images

2022年北京五輪カーリング女子日本代表の吉田知那美（ロコ・ソラーレ）が、9月5日に自身のインスタグラムを更新。愛車とみられる白のランドクルーザーとの“2ショット”を投稿し、フォロワーの反響を呼んでいる。

【写真＆動画】白のランドクルーザーに青い空…吉田知那美の投稿をチェック

トップアスリートの意外な素顔が垣間見えた。吉田は冒頭に「平日の午前中。洗車場は貸し切り」と記した。写真には、洗車用容器を手に、白のランドクルーザーにもたれかかる吉田の姿が写っている。

身につけている白の半袖Tシャツは、袖の部分だけが黒の切り替えデザイン。オーバーサイズ気味のゆったりとしたシルエットで、ボトムスは黒のショートパンツ。薄色のサングラスを合わせたシンプルな着こなしで、束の間のオフを満喫していることが伝わってくる。

文面には「ようやく洗車に行ける時間ができました。ようやくノビもできた。ようやく空なんかも見れちゃって」と続け、「ようやく」を強調。北海道の秋空を捉えた動画も添えている。