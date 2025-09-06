◆ＪＥＲＡ セ・リーグ 中日１―０巨人（５日・バンテリンドーム）

もう誰も驚かない。巨人の泉口友汰内野手（２６）がまたＨランプをともした。１点を追いかける６回１死二塁。１ボールから柳が投じた内角高め１４２キロ直球に反応した。やや詰まりながらもコンパクトに振り抜き、中前に運んだ。自己最長を更新する１６試合連続安打。出塁は２１戦連続に伸ばした。

３日のヤクルト戦（京セラＤ）で５打数３安打と暴れ、３か月ぶりに打率リーグトップに浮上。首位打者と最高出塁率の２冠も射程に捉える。遊撃手が首位打者を獲得すればセ・リーグでは１６年の坂本勇人以来、２人目。両リーグを通じても５人目となる快挙も見えてきた。

勢いは加速している。８月は固め打ちを増やして、月間打率３割２分７厘、１本塁打、８打点の成績を残した。運動量が多く、疲労もたまりやすい遊撃のポジションを担いながらも、夏場からさらに状態を上げている。「疲れているとか言ってられません。気持ちですね」と頼もしい。心身ともにタフな男は、９月に入っても快音を響かせ続けている。

２年目の今季は開幕２軍スタートながら、４月中旬から遊撃のレギュラーを奪取。攻守で奮闘し、監督選抜で球宴に初選出された。後半戦に突入しても好調をキープ。主に１、３番で起用されるなど打線の中核として役割を全うしている。「毎日しっかりと準備して勝つために何ができるかを考えながらやっていきたいと思っている」。躍進を続ける背番号３５がシーズン最終盤もチームを支えていく。