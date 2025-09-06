◆ＪＥＲＡ セ・リーグ ＤｅＮＡ７―６ヤクルト（５日・横浜）

これぞハマの主砲だ。ＤｅＮＡ・筒香は一瞬立ち止まってから走り出した。ＮＰＢ復帰後、初めて「４番・三塁」でスタメン出場。２―３の６回２死、高梨の１４４キロ直球を流し打ちした。打球は高々と舞い上がり、左翼ポール際に飛び込む同点１５号ソロ。打球速度１５９キロ、推定飛距離１０９メートル、試合を振り出しに戻す一発に「感覚はすごくいい状態が続いている。いい打撃ができて良かったです」。なお２死一、二塁から代打・オースティンが決勝打。自身の９月第１号は勝利をたぐり寄せる呼び水となった。

チームメートのためにも奮闘した。３日に宮崎が右膝後十字じん帯の部分損傷と診断され、今季の復帰は絶望的となった。離脱後、３試合連続で三塁に入った背番号２５は「打線でもチームでも中心の存在。宮崎さんがいないのはチームとしても大きいことですけど、何とかカバーするしかない」。空いた穴を埋めるべく、いやそれ以上に先輩の無念を晴らすべく、フルスイングした。

この日の勝利で５位・広島と３ゲーム差に広げ、２位・巨人に０・５差まで接近。２位浮上も現実的になってきた。「今日は全員でつかみ取った勝利だと思う。明日以降も頑張っていきます」。目前に迫ってきた２位の座を、勝ち取りに行く。（太田 和樹）