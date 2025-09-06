昭和の青春歌謡スター「御三家」の一人で、「潮来笠」や「いつでも夢を」などのヒット曲で知られる歌手の橋幸夫（はし・ゆきお、本名・橋幸男＝ゆきお）さんが４日午後１１時４８分、肺炎のため都内の病院で死去した。８２歳だった。

＊ ＊ ＊

橋さんは本業の歌だけでなく、プライベートでも多くの注目を集めた。

１９７１年に客室乗務員の女性と結婚。２人の子どもをもうけ、妻もメディア活動をするなど、おしどり夫婦として知られた。４６年連れ添ったが、２０１７年末に電撃離婚。同時期に一般女性（真由美夫人）と再婚していたことが一部週刊誌で報じられ、熟年離婚からのスピード再婚は大きな話題を呼んだ。また、認知症となった実母の介護体験をつづった著書「お母さんは宇宙人」（１９８９年）はベストセラーとなり、ドラマ化された。

好奇心旺盛な性格。晩年は「夢グループ」の石田重廣社長と共に、積極的に情報を発信した。２１年１０月に喉の衰えを理由に歌手活動からの引退を正式発表（のちに撤回）した後も、「２代目・橋幸夫」のオーディションを企画するなど、度々メディアに登場した。

晩年、音楽活動の傍ら取り組んだのが書画だった。２２年に京都芸術大通信教育課程美術科の「書画コース」に入学。オンラインで書や水墨画などを学び、個展を開くほどだった。