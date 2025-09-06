スポーツ専門サイト「ジ・アスレチック」が独立リーグ、パイオニアリーグに所属するオークランド・ボーラーズが、人工知能（AI）によって試合全体を采配させるという前例のない試みに挑むと報じている。

試合は6日（日本時間7日）で、AIが通常監督が担う大半の試合中の意思決定を行う。先発投手はローテーション制のため選ばないが、スタメンを組み、投手交代や代打の起用、内外野の守備位置を決める。走塁に関しては、盗塁や安打で本塁を狙う動きをリアルタイムでサインにするのが難しいため、AIは関与しない。

この試合はボーラーズの「ファン感謝デー」の一環。昨年は、アプリを通じてファンに采配を委ねる企画を実施したが、その試合には敗れた。今年は、AIにハンドルを握らせて成功できるかを試すことになる。

自らの采配権をAIに委ねるアーロン・マイルズ監督は、試合中、記録を取りつつ、自分ならどう采配したかを試合後にファンに語る予定だ。マイルズ監督は、ボーラーズがここまで非常に好調なシーズンを送っている（5日水曜時点で70勝22敗）ことから、AIは結局これまで自分がやってきた采配をそのままなぞるだけになるかもしれない、と冗談めかして語っている。

その一方で「野球には運や偶然が大きく関わっているから、コンピューターだって完璧に判断できるわけじゃない。そんなことは誰にもできない。ただ、人間には処理しきれないほどの情報を、AIならリアルタイムで処理できて、もしかするとAIの方がうまく采配を振るえるのかもしれない。可能性を否定するつもりは全くないよ」と語っている。