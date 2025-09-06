¹Åç¤ÏV´°Á´¾ÃÌÇ¡¡Ä¾¶á3ÀïHQS¤Î¿¹æÆÊ¿¤¬4²ó6¼ºÅÀ6ÇÔ¡¡µÕÅ¾CS¤Ø¿·°æ´ÆÆÄ¡Ö°ìÀï°ìÀïÁ´ÎÏ¤Ç¡×
¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¹Åç1¡½6ºå¿À¡Ê2025Ç¯9·î5Æü¡¡¹Ã»Ò±à¡Ë
¡¡¹Åç¤Ï5Æü¡¢ºå¿À¤Ë1¡½6¤ÇÇÔ¤ì¡¢º£µ¨¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤Î²ÄÇ½À¤¬´°Á´¾ÃÌÇ¤·¡¢8·î23Æü°ÊÍè¤Î5°Ì¤ËÅ¾Íî¤·¤¿¡£ÀèÈ¯¡¦¿¹æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê27¡Ë¤¬½é²ó¤Ë6¼ºÅÀ¤ÈÀººÌ¤ò·ç¤¡¢Áê¼ê¤Ë¼çÆ³¸¢¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¡£3°Ì¡¦DeNA¤È¤Ï3¥²¡¼¥àº¹¤Ë¹¤¬¤ê¡¢µÕÅ¾CS¿Ê½Ð¤ØÀµÇ°¾ì¡£»Ä¤ê20»î¹ç¤Ë¸þ¤±¡¢¿·°æµ®¹À´ÆÆÄ¡Ê48¡Ë¤Ï¡Ö°ìÀï°ìÀï¡¢Á´ÎÏ¤Ç´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈºÆÉâ¾å¤Ø°ìÀïÉ¬¾¡¤ò´ü¤·¤¿¡£
¡¡»Ä¤ê20»î¹ç¤Î»þÅÀ¤Ç¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤Î²ÄÇ½À¤¬´°Á´¾ÃÌÇ¡£¿·°æ´ÆÆÄ¤ÏµÕÅ¾CS¿Ê½Ð¤ËÌÜÉ¸¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¡¢°ìÀïÉ¬¾¡¤ò´ü¤·¤¿¡£
¡¡¡Öº£¤Ï»Ä¤ê¤Î»î¹ç¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢°ìÀï°ìÀï¡¢Á´ÎÏ¤Ç´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡£¡ÊÍ¥¾¡¤òÆ¨¤·¤¿¤³¤È¤Ï¡ËÁ´Éô½ª¤ï¤Ã¤Æ¤«¤é¿¶¤êÊÖ¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡ÀèÈ¯¤Î¿¹¤¬¸í»»¤À¤Ã¤¿¡£1ÅÀ¤Î±ç¸î¤ò¤â¤é¤Ã¤¿Ä¾¸å¤Î½é²ó¤À¡£Ìµ»àÆó¡¢»°ÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¡¢¿¹²¼¤ËÆ±ÅÀ¤Îº¸Á°Å¬»þÂÇ¤òµö¤¹¤È¡¢Â³¤¯º´Æ£µ±¤â»Íµå¤ÇÊâ¤«¤»¤¿¡£Ìµ»àËþÎÝ¤«¤é¡¢Âç»³¤Ë½éµå¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤òº¸ÍãÀÊ¤Þ¤Ç±¿¤Ð¤ì¤¿¡£¾¡¤Á±Û¤·¤ÎËþÎÝÈïÃÆ¡£°ìµ¤¤ËÎ®¤ì¤ÏÁê¼ê¤Ë·¹¤¤¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢Åê¼ê¤ÎÂçÃÝ¤Ë¤âº¸Á°Å¬»þÂÇ¤òÍá¤Ó¤ë¤Ê¤ÉÂÇ¼Ô10¿Í¤ÎÌÔ¹¶¤ËÁø¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î6¼ºÅÀ¡£¡ÖËÜÅö¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¡£½é²ó¤Î¤¦¤Á¤Ë½¤Àµ¤·¤Ê¤¤¤ÈÂÌÌÜ¤À¤Ã¤¿¡Ä¡×¡£2²ó°Ê¹ß¤ÏÎ©¤ÁÄ¾¤Ã¤¿¤¬¡¢4²ó7°ÂÂÇ6¼ºÅÀ¤Ç6ÇÔÌÜ¡Ê6¾¡¡Ë¡£Ìò³ä¤ò²Ì¤¿¤»¤º¡¢ÌÔ¾Ê¤·¤¿¡£
¡¡Á°²ó¤Þ¤Ç¤Î3»î¹ç¤Ï¤¤¤º¤ì¤â¥Ï¥¤¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¡¼¥¹¥¿¡¼¥È¡Ê7²ó°Ê¾å¡¢¼«ÀÕÅÀ2°Ê²¼¡Ë¤È¹¥Åê¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Í¥¾¡ÌÜÁ°¤Îºå¿ÀÂÇÀþ¤Ë¤Î¤ß¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£¿·°æ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö½é²ó¤Ç·è¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤¢¤¢¤¤¤¦ÂçÎÌ¼ºÅÀ¤ò¤·¤¿¤éÁê¼êÅê¼ê¤âÅê¤²¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¡£¡Êµå¤Ï¡Ë¹â¤¤¤·¡¢¥³¡¼¥¹¤â´Å¤¤¤·¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¥¹¥È¥é¥¤¥¯¼è¤ë¤Î¤â¶ìÏ«¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¸·¤·¤¤¸ýÄ´¤Ç¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¼¡¤ÎÅÐÈÄ¤ò¸«¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¬¤ÊÖ¤·¤òµá¤á¤¿¡£µð¿Í¤Ë¾¡¤Ã¤¿ÃæÆü¤ÈÆþ¤ìÂØ¤ï¤ë·Á¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¤Ï5°Ì¤ËÅ¾Íî¡£3°ÌDeNA¤È¤Î¥²¡¼¥àº¹¤Ï3¤Ë¹¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡8·î30Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï°Ê¹ß¡¢6»î¹çÏ¢Â³¤ÇÀèÈ¯Åê¼ê¤¬6¥¤¥Ë¥ó¥°°Ê¾å¤òÅê¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£4Æü¤ÎDeNAÀï¤Ï¡¢6²óÅÓÃæ¹ß±«¥³¡¼¥ë¥É¤Ç¹â¤¬´°Åê¤ÇÇÔÀïÅê¼ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤³ºÇ¶á¡¢µß±ç¿Ø¤Î²ÔÆ¯¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£µÕÅ¾CS¿Ê½Ð¤Ë¸þ¤±¡¢ÀèÈ¯¿Ø¤ÎÊ³µ¯¤Ï·ç¤«¤»¤Ê¤¤¡£¡ÊÄ¹Ã«Àî¡¡ËÞµ¡Ë