ニューエラ2025秋冬♡温故知新がテーマの新作コレクション登場

スポーツ・ライフスタイルブランド「ニューエラ」から、2025年秋冬の新作コレクションが登場します。ディレクターにMIN-NANOオーナーの中津川吾郎氏を迎え、“温故知新”をテーマに展開される全21型。ワークやアウトドア、ミリタリーをベースに、現代的な感性で再構築されたラインナップは、ヘッドウェアからアパレル、キッズモデルまで幅広く揃います。9月6日より順次発売予定です。

個性を引き立てるヘッドウェア



今回の注目は、クラシックなベースボールキャップを現代的にアップデートした「59FIFTY® Soft Buckram」（6,600円）。柔らかなクラウンが特徴で、日常コーデに自然に馴染みます。

他にも「Retro Crown 9FIFTY™」（6,380円）や「9THIRTY™」（4,950円）といった人気モデルが揃い、オン・オフを問わず活躍するアイテムばかりです。

秋冬に嬉しいアパレル&キッズモデル



Oversized Sweat Pullover Hoodie

Oversized Sweat Crewneck

ヘッドウェアだけでなく、「Oversized Sweat Pullover Hoodie」（12,100円）や「Oversized Sweat Crewneck」（9,900円）など、ゆったりシルエットのスウェットシリーズも登場。

Youth 9TWENTY™/Youth Pom-Pon

さらに「Youth 9TWENTY™」（4,180円）や「Youth Pom-Pon」（3,300円）など、親子で楽しめるキッズモデルもラインナップ。家族でリンクコーデを楽しむのもおすすめです♪

ニューエラの秋冬コレクションをチェック♡

“温故知新”をテーマにしたニューエラの2025秋冬コレクションは、ワークやミリタリーなどのオーセンティックな要素を現代風にアレンジした、全21型の充実ラインナップ。

キャップやニットはもちろん、スウェットなど秋冬らしいアイテムも揃い、幅広い世代にマッチします。

公式オンラインストアや全国のニューエラストア（一部店舗除く）で手に取れるので、ぜひチェックしてみてください。