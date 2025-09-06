°ìÌÜ¹û¤ì¤µ¤ì¤¿¥Ð¥Ä2¤Ç3»ù¤Î¥Þ¥Þ¤¬ºÆº§¡ª¡¡¤ªÁê¼ê¤ÎÂè°ì°õ¾Ý¤Ï¡Ö¤ª¤¸¤µ¤ó¡×¡¡í´í°¤¹¤ëÇØÃæ¤ò²¡¤·¤¿Â©»Ò¤¿¤Á¤Ï¡ÖÃË¤Ï´é¤¸¤ã¤Ê¤¤¤è¡ª¡×¡Ö¤ª¶â¤¢¤ë¤è¡×¤ÈÌÔ¥×¥Ã¥·¥å
7ÆüÊüÁ÷Í½Äê¤ÎABC¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ö¿·º§¤µ¤ó¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¡ª¡×¡ÊÆüÍË¡¢¸å0¡¦55¡Ë¤Ï¡¢MC¡¦Æ£°æÎ´¤µ¤ó¤È°æ¾åºé³Ú¤µ¤ó¤¬Á´¹ñ3ÅÔ»Ô¤ò²ó¤Ã¤Æ¿·º§¥È¡¼¥¯¤ò·«¤ê¹¤²¤ë5½µÏ¢Â³¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë´ë²è¡ÖMC½¢Ç¤3¼þÇ¯¡ª3ÅÔ»Ô¥µ¥ó¥¥å¡¼¥Ä¥¢¡¼¡×¤Î¥é¥¹¥È½µ¡£¾®³ØÀ¸¤Î3·»Äï¤¬±ï¤ò·ë¤ó¤À19ºÐº¹¤ÎÇ¯¤Îº¹º§¥«¥Ã¥×¥ë¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ð¥Ä1É×¤È¥Ð¥Ä2ºÊ¤¬Îø¤ËÍî¤Á¤Þ¤·¤¿
Á°½µ¤Ë°ú¤Â³¤¡¢ÂçÊ¬¸©±§º´»Ô¤Ë¤¢¤ë±§º´¿ÀµÜ¤«¤é¤ªÆÏ¤±¡£¿·º§¥È¡¼¥¯¤ÎÁ°¤Ë¡¢¤Þ¤º¤Ï¶Æâ¤ò°ÆÆâ¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ë¡£±§º´¿ÀµÜ¤Ï¡¢Ìó4Ëü¼Ò¤â¤¢¤ëÈ¬È¨¼Ò¤ÎÁíËÜµÜ¡£¾åµÜ¤Þ¤ÇÂ³¤¯³¬ÃÊ¤Ë¤Ï¡¢Æ§¤à¤ÈÎÉ±ï¤¬¤¢¤ë¤È¤µ¤ì¤ë¡ÖÉ×ÉØÀÐ¡×¤¬¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢MC°æ¾å¤µ¤ó¤â¤¢¤ä¤«¤Ã¤Æµ§´ê¡£º£Ç¯·Þ¤¨¤¿¸æÄÃºÂ1300Ç¯¤òµÇ°¤·¡¢ºÆÅÉÁõ¤ÈÉø¤ÂØ¤¨¹©»ö¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿ËÜÅÂ¤â¤ª»²¤ê¡£Á¯¤ä¤«¤ÊÈþ¤·¤µ¤Ë´¶Æ°¤·¤Ä¤Ä¡¢Ç½³ÚÆ²¤Ç¤Î¿·º§¥È¡¼¥¯¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ð¥Ä2¤Î¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤òÂ©»Ò3¿Í¤¬´ÑÍ÷
º£²ó¤Î¿·ºÊ¤Ï¡¢¾®³Ø6Ç¯À¸¡¢4Ç¯À¸¡¢2Ç¯À¸¤ÎÃË¤Î»Ò3·»Äï¤ò°é¤Æ¤ë¥Ð¥Ä2¤Î¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¡£°ìÊý¡¢É×¤Ï19Ç¯Á°¤ËÎ¥º§¤·¤Æ¤«¤éÆÈ¤ê¿È¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¡£¤½¤ó¤Ê2¿Í¤ÎÎø¤Î¥¥å¡¼¥Ô¥Ã¥É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤ï¤ó¤Ñ¤¯¤Ê3·»Äï¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÂ©»Ò3¿Í¤â´ÑÍ÷¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
½Ð²ñ¤¤¤Ï4Ç¯Á°¡£¸Å¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥¿¥ó¥¹¤ä¥Ù¥Ã¥É¤ò¼Î¤Æ¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿ºÊ¤¬¡¢¼«Ê¬¤Ç¤Ï±¿¤Ù¤º¤ª¼êÅÁ¤¤¤µ¤ó¤òÃµ¤¹¥¢¥×¥ê¤ËÅÐÏ¿¡£°ìÊý¡¢É×¤Ï²È¤Ë¤¤¤Æ¤â¥²¡¼¥à¤ò¤¹¤ë¤°¤é¤¤¤Ê¤é¿Í¤ÎÌò¤ËÎ©¤Á¤¿¤¤¤ÈÅÐÏ¿¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤·¤Þ¤·¤¿¡£
É×¤Ï½Ð²ñ¤¤¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤¤Ã¤È¤ªÇ¯´ó¤ê¤À¤í¤¦¡×¤ÈË¬¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î¶âÈ±¤Î¥®¥ã¥ë¤Ë¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¤Ê¡×¤È°ìÌÜ¹û¤ì¡£ºÊ¤Ï¡¢¡Ö¤ª¤¸¤µ¤ó¤¬Íè¤¿¤Ê¡×¤°¤é¤¤¡£ºî¶ÈÃæ¤ÎÀ¤´ÖÏÃ¤Ç¡¢¡ÖÎÁÍý¤¬¶ì¼ê¤ÇµûÎÁÍý¤¬¤È¤¯¤Ë¡Ä¡×¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢É×¤Ï¡Ö¤Ç¤¤ë¤è¡×¤ÈÊÖÅú¡£¸åÆü¡¢¤Ä¤¯¤ê¤ËÍè¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¼Â¤Ï°ìÅÙ¤â¤Ä¤¯¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤À¤È»×¤¤Æ°²è¤ÇÊÙ¶¯¤·¤Æ¤«¤éÎ×¤ó¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
´é¤âÉþÁõ¤âÈ±·¿¤â¥¿¥¤¥×¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡Ä
¤½¤·¤ÆÅöÆü¡¢ÎÁÍý¤ò½ª¤¨¤¿µ¢¤êºÝ¡¢ºÊ¤ÏÉ×¤Ë¡Ö´é¤âÉþÁõ¤âÈ±·¿¤â¥¿¥¤¥×¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤ÇÎø°¦ÂÐ¾Ý¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤ÈÀë¸À¡£µ¤¤Å¤«¤Ê¤¤¤¦¤Á¤Ë»×¤ï¤»¤Ö¤ê¤ÊÂÖÅÙ¤ò¤È¤ê¡¢ÃËÀ¤ò½ý¤Ä¤±¤¿²áµî¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ºÇ½é¤Ë¥Ï¥Ã¥¥ê¹ð¤²¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
É×¤Ï½ý¿´¤Î¤Þ¤Þµ¢Âð¤¹¤ë¤â¡¢¤½¤Î¸å¡¢½µ3²ó¤ÎÉÑÅÙ¤ÇÎÁÍý¤ò¤Ä¤¯¤ê¤Ë¹Ô¤¯²ÈÀ¯É×¤Ë¡£10²óÌÜ¤°¤é¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¡¢¤è¤¦¤ä¤¯»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤«¤é¡Ö¿©¤Ù¤Æµ¢¤ê¤Ê¤è¡×¤È¤¤¤¦Í¶¤¤¤¬¡ª¡¡¤½¤³¤«¤é¡Ö°ì½ï¤Ë¥²¡¼¥à¤·¤è¤¦¤è¡×¡ÖÇñ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¤Ê¤è¡×¤Èµ÷Î¥¤¬½Ì¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
´Î¿´¤ÎºÊ¤ÏÉ×¤ÎÂ¸ºß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö½õ¤«¤ë¤Ê¡×ÄøÅÙ¤Î¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¢¤ë¤È¤Åö»þ8ºÐ¤À¤Ã¤¿Ä¹ÃË¤«¤é¡ÖÉÕ¤¹ç¤Ã¤¿¤é¡©¡×¤È¤¤¤¦Äó°Æ¤ò¼õ¤±¤ë¡£¤·¤«¤·¡Ö·ù¤À¤è¡Á¡ª¥Þ¥Þ¤â¤Ã¤È¼ã¤¯¤Æ¥¤¥±¥á¥ó¤¬¤¤¤¤¡Á¡ª¡×¤ÈÁ´ÈÝÄê¡£¤¹¤ë¤ÈÄ¹ÃË¤¬¡ÖÃË¤Ï¤Í¡¢´é¤¸¤ã¤Ê¤¤¤è¡£Í¥¤·¤¤¤·¡¢ÎÁÍý¤â¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤·¡¢Æ¬¤â¤¤¤¤¤è¡×¤È¥×¥ì¥¼¥ó¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Ä¹ÃË¤ÏÉ×¤Ë¡¢¥Þ¥¤¥«¡¼¤Î¼Ö¼ï¤ä¼Ú¶â¤ÎÍÌµ¡¢µëÎÁ¤Ê¤É¡¢¶âÁ¬ÌÌ¤Î¿ÈÊÕÄ´ºº¡£¡Ö¤ª¶â¤¢¤ë¤è¡¢ÉÕ¤¹ç¤¤¤Ê¤è¡×¤ÈÄ¹ÃË¤ÎÌÔ¥×¥Ã¥·¥å¤¬¸ú¤¤¤¿¤Î¤«¡¢½Ð²ñ¤Ã¤Æ4¥«·î¤Ç¸òºÝ¤Ø¤È»ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥è¥Í¡¼¥ºÌµµÆþ»ö·ï¤ÇÂç¥²¥ó¥«
¤·¤«¤·2Ç¯¤Û¤É¤¬·Ð¤Á¡¢Âç¥²¥ó¥«¤¬ËÖÈ¯¡ªÎäÂ¢¸Ë¤Î¥¹¥È¥Ã¥¯¤ò»È¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¤È¤¤Ï½ñ¤»Ä¤¹¥ë¡¼¥ë¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÊ¤¬»È¤ª¤¦¤È¤·¤¿¤È¤¡¢¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¤¬ÌµµÆþ¤Ç¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£É×¤òµÍÌä¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö²¶¤¸¤ã¤Ê¤¤¤·¡¢¤½¤ó¤Ê¥¥ì¤ë¤³¤È¡©¡×¤È¤¤¤¦È¿±þ¡£ºÊ¤ÎÅÜ¤ê¤Ï¥Ò¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¤·¡¢ÊÌ¤ì¤òÀÚ¤ê½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸À¤¤½Ð¤·¤¿¤éÊ¹¤«¤Ê¤¤ºÊ¤ÎÀ³Ê¤ò¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿É×¤Ï¡¢¤¢¤Ã¤µ¤ê¾µÂú¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ÈÂ²²ñµÄ¤ÇÊó¹ð¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢Ä¹ÃË¤Ï¡Ö¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¤´¤È¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤â¤Ê¤¤¡×¡¢¼¡ÃË¤Ï¡Ö¥±¥ó¥«¤¹¤ë¤Ê¤éÊÌ¤ì¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤¦¸«²ò¡£»°ÃË¤Ï¡ÖÆó¿Í¤¬·è¤á¤¿¤Ê¤é¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤¤¤Ä¤Ä¤â¡¢°ìÅÙ¡¢»Ò¤É¤âÉô²°¤Ø¹Ô¤¡¢¥ê¥Ó¥ó¥°¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤Æ¡Ä·ë²Ì¡¢É×ºÊ¤ÏÂç¹æµã¤·¤ÆÃçÄ¾¤ê¡£Æó¿Í¤ò¤Ä¤Ê¤®»ß¤á¤¿¤½¤Î¹ÔÆ°¤¬ÈÖÁÈ¤ÇÌÀ¤«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£