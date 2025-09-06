ポルトガル首相が8日に訪中、中国外交部が日程と期待を説明

中国外交部の郭嘉昆報道官は9月5日の定例記者会見で、ポルトガルのルイス・モンテネグロ首相が9月8日から10日まで訪中すると発表しました。記者からは、具体的な日程や中国側の期待について質問が出ました。

郭報道官は、「今回は、モンテネグロ首相にとって初めての訪中だ。訪問期間中には習近平国家主席、さらに李強総理と趙楽際全人代常務委員長ともそれぞれ会談して、二国間関係や共通の関心事項について踏み込んだ意見交換を行う」と説明しました。

郭報道官はまた、「中国とポルトガルは伝統的な友好関係にある。近年は両国指導者の戦略的なけん引の下、双方は相互尊重、開放包容、協力共進の方針を堅持し、経済と貿易、グリーン、科学技術、人と文化の交流など幅広い分野で協力を推進し、両国民に現実の幸せをもたらしてきた。今年は中国とポルトガルが包括的戦略パートナーシップを樹立して20周年に当たる。中国側は今回の訪問を契機に、戦略的信頼を深め、友好交流を促進し、『一帯一路』の質の高い協力を通じて互恵的な協力を拡大し、両国の包括的戦略パートナーシップをさらに発展させることを望む」と説明しました。（提供/CRI）