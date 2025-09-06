後半戦の192得点はMLB20位…60HRは10位

【MLB】パイレーツ 5ー3 ドジャース（日本時間5日・ピッツバーグ）

課題は明白だ。ドジャースは4日（日本時間5日）、敵地・パイレーツ戦に3-5で敗れ、後半戦は20勝23敗と負け越している。LA記者が紹介したあるデータに米ファンは反応。「オフの補強はなんの意味もなかった」と落胆している。

“怪物”ポール・スキーンズ投手の前に打線が6回まで2安打無得点と完全に沈黙した。2試合連続の完封負けもよぎる中、9回にムーキー・ベッツ内野手が15号ソロを放ってようやく1点を返し、その後は2点差まで迫ったものの、あと1本が出ずにリーグ中地区最下位の相手にスイープ負けを喫した。

地元紙「ロサンゼルス・タイムズ」のビル・シェイキン記者は試合後に自身のX（旧ツイッター）を更新。「パイレーツにスイープされたドジャースはオールスター・ブレイク以降20勝23敗。後半戦でドジャースより得点数の少ないナ・リーグ西地区のチームはない」と綴った。

後半戦のドジャースは計192得点でメジャー全体20位。60本塁打は全体10位と一発は出ているものの、打線のつながりをかいてるため、得点に直結はしていないようだ。同記者が指摘したチームの“課題”に米ファンも注目した。

「オフシーズンの補強は意味がなかった。トレード・デッドラインまでにも明らかだったにもかかわらず、フロントオフィスはその問題に対応するどころか、オフシーズンの動きに固執して現状維持を選んだ。このチームの年齢を考えると、まったくひどい決断だ」「本当に酷い話だ」「ここ最近のチームで一番ダメかもしれない」「恥ずべき事」「酷い、酷すぎる。この期間、ロッキーズに得点で上回られているという事実も、その酷さを物語ってるわ」とガッカリしていた。（Full-Count編集部）