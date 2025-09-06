「凄まじく速い」「有望」EL登録外に現地ファンは憤慨…名門加入の日本人FWに地元メディアも期待！「疑いもあったが…」
スコットランドの名門セルティックのこの夏の移籍市場は、小さくない批判を浴びた。必要な補強に資金を投じなかったという識者やサポーターの指摘は多い。
もちろん、補強がなかったわけではない。セルティックは新たに11人の選手を加えた。ただ、実績十分でファンの期待感を高める補強が限られ、さらにチャンピオンズリーグ予選で敗退したこともあり、周囲はフラストレーションを溜め込んでいる。
そんななか、セルティックの専門サイト『67 HAIL HAIL』は９月４日、夏の新戦力を採点。川崎フロンターレから加入したFW山田新には、10点中５点がつけられた。
同メディアは「Jリーグでの得点記録でヤマダには疑いもあった。だが、序盤は有望なところを見せている」と評価した。
「25歳の彼は凄まじく速く、まだ粗削りなようだが、もっとやれそうだ。成長するための時間が必要となる」
ヨーロッパリーグ（EL）のメンバーからまさかの登録外となり、サポーターからは怒りの声が上がったとも報じられた。ファンも現地メディアも、今後の伸びしろに期待を寄せているようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
