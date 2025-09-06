「涙がとまらない」「このまま終わる男じゃないだろ」離脱決意の原口元気の“魂溢れるメッセージ”に反響続々「大きなことを口にするのもきっと…」【浦和】
2025年９月５日、今季の浦和レッズで思うように結果を出せていない原口元気が「海外クラブ移籍前提の手続きと準備」でチームを離脱することになった。日本代表としても活躍した34歳のMFは今回の決断について、クラブの公式サイトを通じて素直な心境を述べている。
浦和復帰以降の歯痒い思い、クラブへの愛情、引退後のビジョン、そしてファン・サポーターへの感謝を綴った“魂溢れるメッセージ”（全文は後述）を受け、SNS上では様々な反応・反響があった。その一部が以下のとおりだ。
「雑音が多くて大変だっただろうし、思い通りのプレーできなくで歯痒かっただろうし、移籍するのは悲しいけれど、いつかまた成長した姿を見せて下さい。監督として３度目の浦和レッズも期待しています」
「こんなん泣いちゃうって。確かにこの１年思ったような活躍は出来なかったかもしれないけど、浦和に帰って来てくれた時、めちゃくちゃ嬉しかった。３度目の挑戦待ってるよ。良い指導者になって戻っておいで」
「原口にはパフォーマンスは別として一度戻ってきてくれただけで感謝してるよ。綺麗な別れ方が出来ない不器用な人もいる。何もないより良かったと俺は思う。ありがとう」
「元気の人生だから元気の思う通りに存分に生きて下さい。サッカー選手、指導者として欧州で輝いてくれる事を祈ってます。元気と御家族に幸あれ」
「このまま終わる男じゃないだろ。俺はいつまでも信じてるよ。いつか絶対に浦和でシャーレを掲げてくれ。今までありがとう元気」
「大きなことを口にするのもきっと自分を鼓舞するためのもので結果が伴わないから余計に苦しかったと思います。ヨーロッパで苦しくなったら、誰かを頼ってください。原口選手と御家族に、幸あれ」
「今度は原口元気"監督"としての帰還待ってるぞ。ありがとう元気、いってらっしゃい」
「涙がとまらない」
原口元気が浦和のファン・サポーターにどれだけ愛されていたか。こうした声はそれを証明するもので、間違いなく本人に届いている。確かに、浦和復帰後の原口は期待に応えられなかった。それでもこの経験を経て、彼はきっと一回り大きくなるはずだ。
「１年前に浦和レッズへ復帰してから、思い描いていた姿をみなさんに示すことができなかったと感じており、非常に残念な気持ちです。
もう一度、自分が輝くためにできる限りの努力を重ね、いろんな挑戦をしてきました。それでも思い通りにはいかず、その責任も強く感じていますが、同時にここが一区切りのタイミングだと、見切りをつけることができました。自分自身と向き合い続け、この1年間挑戦し続けたからこそ、今は次のステップに進むべきだと率直に感じています。
もう一度浦和のユニフォームを着て埼スタでプレーできたことが、何よりもうれしかったです。本当はファン・サポーターのみなさんともっと多くの喜びを分かち合い、最高の形でこの挑戦を締めくくりたかったという思いがあります。
ただ、もう一度一緒に闘えたことは、僕のサッカー人生に再び大きな喜びを与えてくれましたし、本当に幸せな時間を過ごすことができたと思っています。
次の挑戦について、選手引退後に指導者としての道を考えています。まだ選手として価値のあるこのタイミングでヨーロッパへ渡り、指導者としての下積みも経験することが自分にとって一番良い選択だと考えました。
もう少し選手としてプレーを続けますが、その後はヨーロッパに残り、将来的にはヨーロッパで活躍できる監督になることを目指しています。
浦和レッズユースから昇格して過ごした6年半と、今回の1年間で達成できなかったことへの悔しさを忘れず、もしかなうのならば、僕自身の浦和レッズでの3度目の挑戦を、指導者としてできる日を大きなモチベーションとし、ヨーロッパへ渡りたいと感じています。
