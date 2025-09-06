8月に第5子が誕生した俳優の杉浦太陽（44）が5日までにYouTubeを更新。第5子次女、夢空（ゆめあ）ちゃんの命名について明かした。

杉浦はタレント辻希美（38）と07年6月21日に結婚。昨年11月26日、自身の誕生日に芸能人デビューし長女の希空（のあ、17）、長男青空（せいあ）君、次男昊空（そら）君、三男幸空（こあ）君がいる。

杉浦は「夢の空で夢空ですけれども、この名前に関しては子どもたちに赤ちゃんがおなかにいるよって伝えてからずっとみんなで話し合ってきて、基本的には『○○空』にするっていう議論をずっとしてきました。いろんな空の案が出ましたね」と明かした。

続けて「一番はじめに浮かんだのが美しい空『美空』、『美』も候補に入れながら希空は『女の子だから姫がいい』とかね。で、俺『夢』がよくね?みたいな」とさまざまは候補があったことを打ち明けた。

杉浦は「『夢空』いいじゃんって話になってみんなそこで一致団結して、夢が生まれて顔を見て最後話し合って、夢空でいいよなって言ったらオッケーって言って。家族一致団結して夢空ちゃんに決まりました」と振り返り「役所に提出して『杉浦夢空』という名前が確定すると、やっぱりうれしかったですね」と笑顔で話した。