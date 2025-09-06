歌手橋幸夫（はし・ゆきお）さん（本名橋幸男＝はし・ゆきお）が肺炎のため、都内の病院で4日に亡くなったことが5日、分かった。82歳。所属する夢グループが発表した。

橋さんと1966年（昭41）に公開された映画「恋と涙の太陽」と「汐風の中の二人」で共演した女優早瀬久美（73）がコメントを発表した。

「デビュー間もない頃、橋さん主演の松竹映画で何作かご一緒せていただきました。特に思い出に残るのは、映画「恋と涙の太陽」の山中湖での1週間ご一緒させていただいたロケです。水上スキーがとてもお上手でカッコよく、いろいろご指導いただきました。当時は取り巻きの方が何名もいらして、直接お話できるタイミングが見つからないくらい人気絶頂でした。ご冥福をお祈り申し上げます」

映画「恋と涙の太陽」は7月30日に橋さん主演で公開。同年6月23日に発売された橋さんの81枚目の同名のシングルがが主題歌となった。

映画「汐風の中の二人」は同年9月15日に竹脇無我主演で公開され、早瀬はヒロイン、橋さんは自分自身の役で出演した。同年6月15日に発売された橋さんの80枚目の同名のシングルが主題歌となった。