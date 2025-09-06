２０２２年にステージ３の頸（けい）部食道がんの重複がんが判明し、化学治療などを経て、２３年に寛解した女優の秋野暢子が、１歳の誕生日を迎えた初孫とのほっこりショットを公開した。

秋野は６日までに自身のインスタグラムを更新。「今日、孫が１歳になりました。あっという間の１年です。昨年の今日、元気に産まれてきた子に命が繋がる大切さを感じ 教えて貰った事を改めて思い出しています。これからも、なるべく長く成長を見守れるように、踏ん張って健康でいようと誓う朝です。もう、歩いてます。ちょっと早いのです。びっくり」と記し、しっかり立って歩いている初孫の写真を投稿した。

続けての更新では「孫の誕生お祝い。今夜は家族でお寿司さんでした 孫はまだお寿司たべられないけど。なんだかおお喜びしてます 幸せな時間をありがとう。全てに感謝です」とつづり、秋野の膝の上でごきげんな様子の初孫とのショットもアップした。

これらの投稿には「幸せー」「お孫ちゃん大好きオーラが伝わってきます 元気にすくすく育ってくれるだけで幸せですよね」「癒されますね」「幸せのお裾分けいただきました」などのコメントが寄せられた。