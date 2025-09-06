タン元・タン中・タン先が一度に味わえる全長20cm超「大判牛タン」、焼肉ライクで数量限定

焼肉ライクは9月10日の“牛タンの日”に合わせ、見た目も味わいもインパクト抜群、全長20センチ超えの「大判牛タン」を数量限定で販売する。価格は500円（税込み）。販売期間は9月10日から、なくなり次第終了。



「大判牛タン」は、焼肉ライクの人気シリーズ「バイヤーズセレクト」の第6弾。牛タンの中でも味わいが異なる「タン元」「タン中」「タン先」の3部位を、1枚で一度に堪能できる、食べごたえのある特別な一枚だ。



「タン先」の噛みごたえと赤身の旨み、「タン中」のバランスの取れた食感と味わい、そして「タン元」のやわらかくとろける食感と濃厚な脂の旨み…。しっかりとした食べごたえがあり、サッと焼いて、くるっと巻いて一口で頬張れば、異なる部位ならではの食感を一度に楽しめる。