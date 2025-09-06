視聴者を考察に没頭させる『占拠』シリーズも、ついに3作目。同じ制作チームによる『潜入兄妹』（日本テレビ系）を挟んで制作されている『放送局占拠』（日本テレビ系）では、これまでの2作とは異なる工夫がいたるところに感じられる。

変化させた部分と、あえて変えていない部分。日本テレビを代表するシリーズドラマに成長した『占拠』シリーズのスタッフは、『放送局占拠』にどう挑んだのか。チームを牽引するプロデューサーの尾上貴洋に、ユニークな発想の裏側と苦労、『放送局占拠』に込めたメッセージを語ってもらった。

『潜入兄妹』があったから生まれたアプローチ

--『放送局占拠』の制作はいつ頃決定したのでしょうか？

尾上貴洋（以下、尾上）：2024年1月クールに放送された『新空港占拠』（日本テレビ系）の第7話、第8話くらいに3作目をやろうかという話になりました。2024年10月クールに放送された『潜入兄妹』に関してはもともと企画を出していて、ちょうど『新空港占拠』の後に制作の機会をいただけたので、別作品を挟んで3作目への挑戦となりました。

--『潜入兄妹』を経て、『放送局占拠』のアイデアへの影響はありましたか？ 尾上：脚本は同じく福田哲平さんなのですが、全く別の作品に取り組んで、事件のアイデアが増えた実感はありますね。例えば、第4話の武蔵（櫻井翔）が密室で毒グモに刺されてしまって身動きが取れず、周りが積極的に動く展開は、これまでにはあまりない展開だったと思います。こういう展開は『潜入兄妹』に多いものだったので、別のアプローチを考える参考になったと思います。『占拠』シリーズは、常に時間の制約がある中で事件を解決していく展開の速さが特徴ですが、『潜入兄妹』のほうは真逆でバレるのかバレないのかを長いスパンで見せながら駆け引きしていくような展開が多かったんです。アイデアの出し方やストーリー展開のアプローチが違ったように思います。

--別作品を挟んで改めて感じる『占拠』シリーズの変わらない魅力を言葉にすると、どんな部分だと思いますか？

尾上：目立つのはやっぱり武蔵をはじめとした登場人物たちの口癖とお面を外してキャスティングを明かす部分ですね。ただ、物語としてはどう転ぶかわからないスリリングな展開が一番の魅力だと思いますので、武装集団メンバーは誰が出演しているのかに関係なく楽しんでもらえる作品になっていると思います。あとは、裏切り者の存在です。序盤は画面に映っている人がみんな疑わしく見えるのも『占拠』シリーズのお約束だと思っています。

--3作目となる『放送局占拠』で、これまでと差別化したポイントはどういった部分でしょうか？

尾上：前半の一番大きな部分でいうと、第5話で明らかになった放送局占拠事件と伊吹（加藤清史郎）と青鬼（菊池風磨）の対峙の時間軸のズレです。脚本の福田さんからのアイデアで「やれたらいいね」と話していました。いざ、映像になってどう伝わるんだろうと不安だったのですが、放送後の反応を見てうまくいったのかなと安心しています。気づいてくださっている方も多いですが、よく見ると地面の湿り方が違ったり、始末屋（谷川昭一朗・北村優衣）のクリーニング屋のカレンダーが4月になっていたりと、ヒントがちりばめられています。バレすぎたらつまらないので、ギリギリ見つけられるレベルだったと思います。

放送局という場所に込めたメッセージ

--“放送局”という場所を選んだ理由を教えてください。

尾上：これまでは病院や空港など、一般の人たちが想像のつきやすい大きい規模の施設を舞台にしてきました。今回は、なんとなく楽しそうな雰囲気はあるけど、一般の人は裏側を知らない場所として放送局にしました。知りたいという欲求を刺激できるかなと思いまして。今回の場所選びには結構悩みましたね。企画会議では、毎回何個も候補を出して話し合っているんです。『新空港占拠』のキャストからは、『大病院占拠』（日本テレビ系）で陸、『新空港占拠』で空だったから、次は海じゃないかって意見も出たりして。もはや大喜利みたいですよね（笑）。実際に撮影するのを前提に現実的な部分を考えて、放送局になりました。

--放送局を舞台にしたからこそ込めたメッセージはありますか？

尾上：ここ10年ほどで、テレビのあり方がだいぶ変わってきている気がするんです。配信番組が増えたり、SNSの利用も普及した中で、いま一度テレビとは何なのか、真実を伝えるとはどういうことなのかを改めて検証しながら、作った部分があります。基本的には王道エンタメ作品として楽しんでいただきたいと思っているんですが、報道やSNSで情報を伝えて拡散することは非常に意義のあることであると同時に、人を傷つける恐れがあると。観てくださっている方の心に少しでも残ればいいなと思っています。

--そういったメッセージを担う武装集団メンバーの過去エピソードはどのように考えているのでしょうか？

尾上：武装集団の一員になって占拠事件を起こすって、結構無謀な行為だと思うんですね。顔もバレてしまって、今後の人生も危うくなる。しかし自分の愛する家族や恋人が失われて、しかもそれが歪んだ形で報道されて、人に広まってしまった場合、もうこの方法を取るしかないという考えに至ってしまった人たちが武装集団になったと思っています。フィクションとはいえど、そういう行為に至ってしまう説得力を出したいと思って、人はどこまで追い込まれたらこういうことせざるを得なくなってしまうのかを考え抜いています。これまでの2作でも武装集団のメンバーには悲しい過去がありましたが、今回は悲しみがより伝わるシーンを作るようにしたつもりです。

--武装集団メンバーのキャスティングにも影響する部分なのでしょうか？

尾上：そうですね。武装集団のメンバーはそのキャラクターとして、愛する人を失った悲しみと占拠、立てこもりという業の深さを伝えられる方をキャスティングしています。一方で、武装集団のキャストはサプライズ要素でもあるので、この人なんじゃないかと予想して楽しめる方と絶対に分からない意外性を持った方をバランス良く選んでいます。今回、特殊な設定である般若役を演じている加藤清史郎さんは、愛する人を失った悲しみと罪を犯す業、武蔵を慕っている後輩感のどれもしっくりくる方として、お願いしました。役柄の過去にしっかり向き合って作っていく俳優さんなので、本当にお願いしてよかったと思っています。

--放送局側のキャスティングでは、福澤朗アナウンサーの抜擢に驚きました。

尾上：放送局が舞台に決まり、「キャスター役は誰にお願いしよう」と考えたときに、いろいろなアナウンサーの方やアナウンサー役を担える俳優さんなど、さまざまな候補が出たんです。その中で、いいバランスで俳優とキャスターを演じられるのは、福澤さんじゃないかと考えて、お願いしました。やはりニュースを読むお芝居の説得力が段違いなんですよね。他の人には出せないリアリティや報道番組独特の緊張感を出せているんじゃないかと思います。

--今回もSNSの反応を喚起する展開が豊富だなと感じます。やはり意図的に取り組まれている部分なのでしょうか？

尾上：そうですね。僕は『占拠』シリーズを“観戦型ドラマ”だと思っているんです。大勢で見ても、家で1人で観ていたとしても、SNSで視聴者の皆さんで感想を共有してスポーツ観戦をするみたいに楽しんでもらいたいなと思っていて。すごく展開の早いドラマなので、みんなでリアルタイムに騒ぎながら観てもらうのが一番楽しいかなと。これからも、そういった楽しみ方を醸成できる展開を作っていきたいです。

（文＝古澤椋子）