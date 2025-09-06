やなせたかしと妻・小松暢の人生をモデルにしたNHK連続テレビ小説『あんぱん』は、単なる偉人伝を超えて、人々の生き方や愛の形をも鮮やかに描き出している。

参考：『あんぱん』蘭子×八木の距離がいい感じ？ 史実を超えてくっついてほしい2人の“体温”

その中でも特に目を引くのが、登場人物たちが築く“夫婦”の姿だ。のぶ（今田美桜）と嵩（北村匠海）を中心に、すでに失われた愛、これから芽生えようとする愛、そして初恋の予感まで。4組それぞれが全く異なる愛の形を体現し、ドラマ全体に厚みを与えている。ここでは、それぞれの関係性の特徴と魅力を整理しながら、『あんぱん』が描く夫婦の姿を紹介したい。

■のぶ（今田美桜）＆嵩（北村匠海） 本来の史実では戦後に出会った2人を、ドラマでは小学生時代からの“幼なじみ”として描き直した。この脚色によって、2人の関係は偶然ではなく運命の出会いとして強く結びついている。いじめられる嵩を守ろうと「嵩はうちが守っちゃる！」と叫ぶ幼いのぶの姿は、その後の2人の関係性を象徴する名場面。成長したのぶは明るく行動的で、飾らない強さを持つ。一方、嵩は繊細で感受性豊かだが、その弱さゆえに悩みやすい。だからこそ2人は、互いの足りない部分を補い合うパートナーとして描かれていた。

それは大人になっても変わらない。長期の朝ドラらしく、2人の愛は小さな日常の積み重ねを丁寧に描き出し、やがて「アンパンマン」の正義へとつながっていく。王道の夫婦像でありながら、その姿を見ていると“正義とは愛の延長線にあるものだ”と自然に感じさせてくれる。

■メイコ（原菜乃華）＆健太郎（高橋文哉） そして物語に新しい風を吹き込むのが、三女のメイコと健太郎の2人。歌が大好きで天真爛漫なメイコは、家族を明るく照らす存在だ。そんな彼女が初めて“胸のドキドキ”を感じるのが、嵩の友人・健太郎との出会いである。

これまで恋に縁のなかった少女が、戸惑いながらも心をときめかせていく。その姿は、戦争の影に覆われた時代背景と鮮やかなコントラストを成している。観る者にとっても、2人の関係は若者たちが未来に踏み出していくことの尊さをストレートに伝えてくれる“希望の象徴”だった。メイコの思いが健太郎に伝わったときには、自然と笑みがこぼれ、いつの間にか彼らの未来を応援したくなった。

原菜乃華の自然体な表情と、高橋文哉の柔らかな存在感が重なり、フレッシュな初恋の物語を生み出していた点も魅力だ。お互いに惹かれ合う心を少しずつ確かめながら歩み出す姿は、“夫婦の原点”を映し出すかのようだ。大人の成熟した愛とも、悲劇を背負った愛とも違う、まっさらな関係性が描かれることで、作品全体に未来への希望と温かな余白をもたらしている。

■清（二宮和也）＆登美子（松嶋菜々子） 主人公を支えるもう一組が、嵩の両親・清と登美子だ。物語が始まった時点で清はすでに亡くなっており、登美子も息子と離れて暮らしている。つまり彼らは“現在進行形の夫婦”ではなく、“記憶と不在の夫婦”として描かれる存在だ。

それでも、二宮和也が演じた清は強く心に残る。文学や芸術に親しみ、息子に自由な発想を託した父親。清の「やりたいことをやりなさい」という温かい眼差しは、嵩の芸術的才能や独創的な感受性の根っこになった。一方の登美子は松嶋菜々子らしく品格と奔放さを併せ持つキャラクター。息子を親類に預けた選択は孤独を与えたが、同時に精神的な自立を促したとも言える。夫婦としての描写は短くとも、残された“愛の遺産”は物語全体を支える基盤となっている。

清と登美子の愛には、形を失ってなお息子を導き続ける過去から続く“温もり”を感じる。目に見える夫婦愛ではないが、嵩の生き方やのぶとの絆にまで影響を与えている。

■蘭子（河合優実）＆八木（妻夫木聡） 視聴者の関心を集めているのが、のぶの妹・蘭子と、嵩の元上官・八木だ。まだ夫婦ではないが、戦争が奪った悲劇を共有することで強い絆を結んでいる。

蘭子は、かつて愛した人に「絶対帰ってくる」と言われながら、その約束が果たされず失意を抱え続けてきた。一方、八木も「絶対生きて帰る」と誓いながら、帰郷したときには妻子を空襲で失っていた。2人とも絶対という言葉を信じられなくなった過去を持っている。だからこそ、彼らの間に流れるのは未来を誓う愛ではなく孤独を理解し合う愛だ。雑貨店を営む八木を蘭子が手伝い、ときに軽口を交わしながらも、互いの傷を知る者同士として寄り添う姿には、夫婦未満の関係ならではの温度がある。

河合優実の瑞々しい存在感と、妻夫木聡の落ち着いた演技が組み合わさることで、この2人は“結ばれるかどうか”という一点に留まらない。むしろ夫婦になる前の揺らぎそのものが見どころだ。視聴者にとっては、今後どう展開するのか最も気になる関係性であり、互いに心の傷を抱えながら寄り添う2人の姿は、恋愛のときめきと同時に、人生を共に背負える相手を探し当てていくような重みをも孕んでいる。まだ形を定めていないからこそ、彼らがどんな“夫婦像”を築いていくのかを見届けたいという期待感が膨らんでいくのだ。

1つのドラマにこれほど多様な愛のかたちが同居するのは珍しい。だからこそ視聴者は、毎朝それぞれの関係性に心を動かされ、物語の厚みを感じ取ることができるのだ。

『あんぱん』は“正義のヒーロー誕生秘話”であると同時に、“愛の群像劇”でもある。夫婦という枠組みを通じて、愛が時代を超えて残り続けることを丁寧に描き出しているからこそ、多くの人々に支持されているのだろう。（文＝川崎龍也）