本日9月6日（土）よる7時56分〜 日本テレビ系で放送「1億人の大質問!? 笑ってコラえて！」の見どころを紹介！

☆残暑を吹き飛ばせ！「カメラに向かってごめんなさい！」

日本人初！アメリカ大陸ワールドツアーがSOLD OUTしたAdoが登場。そのツアー中、ある国で1人で出かけた際に起きてしまったハプニングを明かし、「本当に申し訳ない」と謝る。

山田裕貴は、友人に頼まれたことをすっかり忘れて謝罪！

新婚の錦鯉・長谷川雅紀は妻に「ごめんなさい」。妻に怒られてしまったその自身の行動を慌ててごまかそうとしたエピソードを明かす。Aぇ! groupの佐野晶哉は自身の家族がメンバーに迷惑をかけていると謝罪！声優・水田わさびは「推し活に本気すぎてごめんなさい」と笑いながら告白。

街の酔っぱらいたちのへのインタビューでは個性豊かな「ごめんなさい」が続々。ある男性は、大阪から上京してきた両親が隣で見守る中、「いつも迷惑かけてごめんなさい」と謝罪。そんな息子に、父と母は関西弁でツッコんだりボケたりとまるで家族漫才。ベロベロに酔った男性は間もなく結婚する娘を思って号泣。

両親に向けて「結婚はウソでした」という驚きの告白をする男性も。子どもたちもかわいい「ごめんなさい」を連発。「わがままボディーでごめんなさい」という男の子や、「ラブラブすぎてごめんなさい」という幼稚園カップルが登場。カップルが繰り広げる大人顔負けの恋愛トークにゲストも仰天。そのほか豪華有名人たちも登場し、カメラにむかって「ごめんなさい」エピソードを披露する。

スタジオではゲストも「ごめんなさい」。松本伊代は夫・ヒロミから頼まれていたことをすっかり忘れて長時間ヒロミを待たせてしまったエピソードを披露。北山宏光は「みなさんもあると思うんですけど」と、ついやってしまったことを明かす。

☆八代海に面する柑橘類の町！「日本列島ダーツの旅 熊本県宇城市不知火町」

卓球部の部活を終えて帰る途中の女子中学生とOBの男子高校生に遭遇。男子生徒は中学時代に3年生が1人だったため“取り合い”だったそう。しかしスタッフが思う“取り合い”とは違う意味のようで……。

玄関先で小学生の男の子と寝そべって遊んでいた保育園の男の子は、小学校のある真実を知って「悲しい」とガッカリ。芝桜の手入れに精を出す男性陣の1人は、自宅からあるモノを作業椅子代わりに勝手に持ってきてしまい、妻にバレないかビクビク。

果樹園では、土日だけ販売しているという、不知火町の名物“不知火”をふんだんに使った絶品スイーツを堪能。さらに、米屋の女性はコノシロをまるごと使った“姿寿司”をふるまってくれる。

【MC】

所ジョージ／佐藤栞里

【ゲスト】

松本伊代、北山宏光、横澤夏子 （※順不同）

【ロケゲスト】

Ado、市川ぼたん＆市川新之助、Aぇ! group、キンタロー。、春風亭昇太＆林家たい平、鈴木福、錦鯉、FRUITS ZIPPER、細川たかし、マイメロディ＆クロミ、水田わさび、山田裕貴、米村でんじろう （※五十音順）