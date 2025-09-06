グラビアアイドルの三田悠貴（27）が5日までに、自身のインスタグラムとストーリーズを更新。新ネイルを披露した。

「ハワイ行く前に今年最後の夏パステルネイルしてもらった」と明かし、新バージョンの黄色いネイルを公開。デコルテを大胆に露出した黒のトップス姿で「かわいすぎる〜いつもありがとうございます」とつづった。

別の投稿では白とピンクのボーダー柄ビキニ姿の3rdシングルジャケット写真もアップした。

ファンやフォロワーからも「セクシー可愛い」「たまらないボディ」「美脇」「美しい天使」などのコメントが寄せられた。

三田は岐阜・揖斐川町出身。大学卒業後、名古屋市内でエステティシャンとして勤務していたが、タレントを目指して上京した。抜群のスタイルなどを魅力に、23年3月にグラビアデビューを果たし、24年12月には初写真集「み・た・い？」を発売。中学時代にはバドミントンで県大会準優勝の好成績を挙げて東海大会に出場するなど運動神経が良いだけでなく、大学時代には秘書検定や簿記検定も取得している。CBCテレビのバラエティー番組で軽トラックに乗って全国の名所を訪れるコーナーも担当している。