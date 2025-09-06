¡ÚµþÀ®ÇÕAH¡ÛAIÍ½ÁÛ¡¡¥³¥ó¥È¥é¥Ý¥¹¥ÈËÜÌ¿¡ªÁ°ÁöÉ¾²Á
¡¡ËÜÆü¤ÏÃæ»³11R¤ÎµþÀ®ÇÕAH¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡£4ÏÈ¤ËÆ±µï¤·¤¿2Æ¬¤¬¹â»Ø¿ô¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¡ý¤Ë¤Ï¡Ê7¡Ë¥³¥ó¥È¥é¥Ý¥¹¥È¡Ê»Ø¿ô88¡Ë¤¬»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿¡£º£²ó¤ÈÆ±¤¸Ãæ»³¼Ç¥Þ¥¤¥ë¤¬ÉñÂæ¤À¤Ã¤¿3ÁöÁ°¤Î¥À¡¼¥Ó¡¼¶ªCT2Ãå¤¬¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤¿·Á¡£Åö»þ¤è¤ê1¥¥íÁý¤Î¥Ï¥ó¥Ç56¥¥í¤Ç¤â¡¢º£²ó¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ê¤éºÇÍÎÏ¤È¤Î¸«Î©¤Æ¤À¡£´Ø²°µÇ°5Ãå¤«¤é¤ÎÎ×Àï¤È¤Ê¤ë¡Ê8¡Ë¥·¥ô¥¡¡¼¥¹¤¬»Ø¿ô2°Ì¡Ê84¡Ë¤Ç¡û¡£ÃæµþµÇ°3Ãå¤Î¡Ê9¡Ë¥¸¥å¡¼¥ó¥ª¥ì¥ó¥¸¤¬»Ø¿ô3°Ì¡Ê75¡Ë¤Ç¢¥¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Çã¤¤ÌÜ¤Ï¡ý¤«¤é¡û¢¥¡ù¤È¢¤2ÈÖ¼ê¤Þ¤ÇÎ®¤¹5ÅÀ¤Ë¡¢¡û¤«¤é¢¥¡ù¤ò²¡¤µ¤¨¤ë·×7ÅÀ¡£
¡¡¢¡SIVA¡Ê¥·¥ô¥¡¡Ë¡¡¥¹¥Ý¥Ë¥Á¤¬GAUSS¡Ê¥¬¥¦¥¹¡Ë¼Ò¤È¶¦Æ±³«È¯¤·¤¿¶¥ÇÏÍ½Â¬AI¡£PC¥¦¥§¥ÖÈÇ¤È¥¹¥Þ¥Û¥¢¥×¥êÈÇ¤¬¤¢¤ê¡¢Ëè½µËö¤Ë¿·ÇÏ¡¦¾ã³²¤ò½ü¤¯Á´¥ì¡¼¥¹Í½ÁÛ¤ò¸ø³«Ãæ¡£²áµî¤Î¥ì¡¼¥¹¥Ç¡¼¥¿¤«¤é»»½Ð¤¹¤ë»Ø¿ô¡Ê100ÅÀËþÅÀ¡Ë¤ò´ð¤ËÍ½ÁÛ¤¹¤ë¡£¡¡