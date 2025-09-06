二階堂高嗣×松井ケムリ×猪俣周杜「ニカゲーム」レギュラー化決定「バラバラ大作戦2025年秋」新ラインナップ解禁
【モデルプレス＝2025/09/06】テレビ朝日の平日深夜のバラエティーゾーン『バラバラ大作戦』（毎週月曜〜木曜深夜1時58分〜3時5分／金曜深夜2時26分〜3時※一部地域を除くが、9月29日より新ラインナップをスタート。 新たに2番組がスタートし、2番組がリニューアルを果たす。
キスマイ二階堂、6人体制初のライブに本音
豪華出演者と若手クリエイターがタッグを組んで、平日深夜に放送されている新感覚バラエティーゾーン『バラバラ大作戦』が、この秋にさらなる進化。2020年10月のスタート以来、SNSやネット配信との柔軟な連動で大きな反響を呼び、姉妹ゾーンの『スーパーバラバラ大作戦』などに昇格するコンテンツも多数輩出してきた。この度、新たに2番組がスタートし、2番組がリニューアルを果たす。
火曜には、『若槻千夏のうるさい心理テスト』がスタート。若槻千夏がMCとして『バラバラ大作戦』に初登場し、SNSで話題の心理テストを題材に、ゲストたちとガヤガヤトークを繰り広げる新感覚の心理テストバラエティーが誕生する。同番組では、芸能人たちが番組オリジナル心理テストやバズったテストなどに挑戦。スタジオには専門家も招き、心理学などに基づいた解説も加えていく。若槻はもちろん、ゲストたちの意外な深層心理や隠れた欲望、性格が浮かび上がる？
水曜は、『バラバラマンスリー』で旋風を巻き起こした『ニカゲーム』がレギュラー化。サンドウィッチマンとKis-My-Ft2がMCを務めるバラエティー『10万円でできるかな』のコーナー企画として誕生した、『ニカゲーム』。英語が苦手なKis-My-Ft2・二階堂高嗣が“超基礎英語のデスゲーム”に挑んできた。
2025年4月、二階堂、松井ケムリ（令和ロマン）、猪俣周杜（timelesz）という布陣で『バラバラマンスリー』にて2年ぶりに復活すると、マンスリー史上最高の合計182万再生を記録し、TVer見逃し配信のバラエティー部門でも首位を獲得。6月には1時間枠の特番も全国放送され、見逃し配信の総再生回数350万回を突破。8月にはリアルイベントを開催し盛況を博した。
この秋はじまるレギュラー放送では、もはや唯一無二のトリオとなった３人が英語だけでなく、ひらめきやセンスが鍵となる、さまざまな新ゲームに挑戦。面白さはもちろん、ためにもなる令和の“教育エンタメバラエティー”を追求していく。レギュラー放送に先駆けて、9月20日よる11時から特番も放送される。
また、ダイアン（ユースケ、津田篤宏）の好評コンテンツ『ジャイキリダイアン』が、『深夜のダイアン』へとリニューアル＆パワーアップ。『ジャイキリダイアン』で話題をよんだジャイアントキリング企画だけでなく、津田の根性を試すような挑戦や料理企画、古着やキャンプといったユースケの趣味を生かした企画など、これまで以上に幅広いラインナップを送る。2人の華麗な交友録を生かし、人気俳優や芸人との豪華コラボも予定。普段は見られない意外な一面を引き出し、これまでにない笑いと驚きを届ける。
さらに、近藤千尋が地上波レギュラー初MCを務め、話題をよんだ金曜深夜のバラエティー『わたし界隈 オーダーメイド・ドキュメント』もリニューアル。『オフレコスポーツ』と銘打ち、豪華アスリートがスポーツ界の裏側を赤裸々トークするバラエティーへと進化を遂げる。
普段のスポーツニュースや試合中継では語られることのない“オフレコ”話を、楽しく深掘り。レジェンドOBや選手だからこそ知る驚きのエピソードや、思わず笑ってしまう裏事情が次々と飛び出す。自称“スポーツ無知”の近藤がスポーツに詳しくない視聴者側の目線で、気になるオフレコ話をグイグイと聞き出していく。（modelpress編集部）
バラバラマンスリーでの放送からイベントに続き、一旦ニカゲームは落ち着くのかと思っていましたが、この度、レギュラー化になるとお話をいただきました。まだどんなことをやるのかしっかり把握できていない僕が1番不安ですが、子供から大人まで楽しめる、そして皆さんに愛していただけるような番組にしていきたいと思います。これから始まるニカゲームにあまり期待しないでください（笑）。
あの番組が最初の放送からわずか半年でレギュラー化します！！これは凄すぎる！！まさに破竹の勢い！！二階堂さんと猪俣くんは「破竹」の意味をわかってくれますでしょうか！変わらぬ三人でレギュラー化してくれたテレビ朝日さんには頭があがりません！
数少ないケム担も泣いて喜んでおります！！よろしくお願いします！！
初めて単独で出演させていただいたバラエティ番組がレギュラー化して凄く嬉しいです。まだデビューしたばかりの僕を起用してくださったスタッフの皆さんや、いつも観てくださるファンの皆さん、二階堂高嗣さんや松井ケムリさんなど沢山の方々に支えてもらっています。ありがとうございます。勘は鋭い方です。そして、ひらめきもあります。沢山の方々に楽しんでもらえるように精一杯頑張りますので、お楽しみにしててね！
「わたし界隈」からリニューアルして、より素敵な番組にしていけるようにスタッフさんと頑張ります！ゲストの方も視聴者の方も楽しめる番組を目指します！スポーツに詳しくない私ですが、アスリートの方から普段はあまり聞けないお話をたくさん聞き出して、盛り上げていきます！
・火曜深夜2：36〜：若槻千夏のうるさい心理テスト
・水曜深夜1：58〜：ニカゲーム
・木曜深夜2：17〜：深夜のダイアン
・金曜深夜2：43〜：オフレコスポーツ
【Not Sponsored 記事】
キスマイ二階堂、6人体制初のライブに本音
◆「バラバラ大作戦」秋に進化 新番組＆リニューアル
豪華出演者と若手クリエイターがタッグを組んで、平日深夜に放送されている新感覚バラエティーゾーン『バラバラ大作戦』が、この秋にさらなる進化。2020年10月のスタート以来、SNSやネット配信との柔軟な連動で大きな反響を呼び、姉妹ゾーンの『スーパーバラバラ大作戦』などに昇格するコンテンツも多数輩出してきた。この度、新たに2番組がスタートし、2番組がリニューアルを果たす。
◆新番組「若槻千夏のうるさい心理テスト」火曜に登場
火曜には、『若槻千夏のうるさい心理テスト』がスタート。若槻千夏がMCとして『バラバラ大作戦』に初登場し、SNSで話題の心理テストを題材に、ゲストたちとガヤガヤトークを繰り広げる新感覚の心理テストバラエティーが誕生する。同番組では、芸能人たちが番組オリジナル心理テストやバズったテストなどに挑戦。スタジオには専門家も招き、心理学などに基づいた解説も加えていく。若槻はもちろん、ゲストたちの意外な深層心理や隠れた欲望、性格が浮かび上がる？
◆「ニカゲーム」レギュラー化
水曜は、『バラバラマンスリー』で旋風を巻き起こした『ニカゲーム』がレギュラー化。サンドウィッチマンとKis-My-Ft2がMCを務めるバラエティー『10万円でできるかな』のコーナー企画として誕生した、『ニカゲーム』。英語が苦手なKis-My-Ft2・二階堂高嗣が“超基礎英語のデスゲーム”に挑んできた。
2025年4月、二階堂、松井ケムリ（令和ロマン）、猪俣周杜（timelesz）という布陣で『バラバラマンスリー』にて2年ぶりに復活すると、マンスリー史上最高の合計182万再生を記録し、TVer見逃し配信のバラエティー部門でも首位を獲得。6月には1時間枠の特番も全国放送され、見逃し配信の総再生回数350万回を突破。8月にはリアルイベントを開催し盛況を博した。
この秋はじまるレギュラー放送では、もはや唯一無二のトリオとなった３人が英語だけでなく、ひらめきやセンスが鍵となる、さまざまな新ゲームに挑戦。面白さはもちろん、ためにもなる令和の“教育エンタメバラエティー”を追求していく。レギュラー放送に先駆けて、9月20日よる11時から特番も放送される。
◆「ジャイキリダイアン」リニューアル
また、ダイアン（ユースケ、津田篤宏）の好評コンテンツ『ジャイキリダイアン』が、『深夜のダイアン』へとリニューアル＆パワーアップ。『ジャイキリダイアン』で話題をよんだジャイアントキリング企画だけでなく、津田の根性を試すような挑戦や料理企画、古着やキャンプといったユースケの趣味を生かした企画など、これまで以上に幅広いラインナップを送る。2人の華麗な交友録を生かし、人気俳優や芸人との豪華コラボも予定。普段は見られない意外な一面を引き出し、これまでにない笑いと驚きを届ける。
◆「わたし界隈」が「オフレコスポーツ」に進化
さらに、近藤千尋が地上波レギュラー初MCを務め、話題をよんだ金曜深夜のバラエティー『わたし界隈 オーダーメイド・ドキュメント』もリニューアル。『オフレコスポーツ』と銘打ち、豪華アスリートがスポーツ界の裏側を赤裸々トークするバラエティーへと進化を遂げる。
普段のスポーツニュースや試合中継では語られることのない“オフレコ”話を、楽しく深掘り。レジェンドOBや選手だからこそ知る驚きのエピソードや、思わず笑ってしまう裏事情が次々と飛び出す。自称“スポーツ無知”の近藤がスポーツに詳しくない視聴者側の目線で、気になるオフレコ話をグイグイと聞き出していく。（modelpress編集部）
◆二階堂高嗣コメント
バラバラマンスリーでの放送からイベントに続き、一旦ニカゲームは落ち着くのかと思っていましたが、この度、レギュラー化になるとお話をいただきました。まだどんなことをやるのかしっかり把握できていない僕が1番不安ですが、子供から大人まで楽しめる、そして皆さんに愛していただけるような番組にしていきたいと思います。これから始まるニカゲームにあまり期待しないでください（笑）。
◆松井ケムリコメント
あの番組が最初の放送からわずか半年でレギュラー化します！！これは凄すぎる！！まさに破竹の勢い！！二階堂さんと猪俣くんは「破竹」の意味をわかってくれますでしょうか！変わらぬ三人でレギュラー化してくれたテレビ朝日さんには頭があがりません！
数少ないケム担も泣いて喜んでおります！！よろしくお願いします！！
◆猪俣周杜コメント
初めて単独で出演させていただいたバラエティ番組がレギュラー化して凄く嬉しいです。まだデビューしたばかりの僕を起用してくださったスタッフの皆さんや、いつも観てくださるファンの皆さん、二階堂高嗣さんや松井ケムリさんなど沢山の方々に支えてもらっています。ありがとうございます。勘は鋭い方です。そして、ひらめきもあります。沢山の方々に楽しんでもらえるように精一杯頑張りますので、お楽しみにしててね！
◆近藤千尋コメント
「わたし界隈」からリニューアルして、より素敵な番組にしていけるようにスタッフさんと頑張ります！ゲストの方も視聴者の方も楽しめる番組を目指します！スポーツに詳しくない私ですが、アスリートの方から普段はあまり聞けないお話をたくさん聞き出して、盛り上げていきます！
◆新ラインナップまとめ
・火曜深夜2：36〜：若槻千夏のうるさい心理テスト
・水曜深夜1：58〜：ニカゲーム
・木曜深夜2：17〜：深夜のダイアン
・金曜深夜2：43〜：オフレコスポーツ
【Not Sponsored 記事】