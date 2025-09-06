◆ＪＥＲＡ セ・リーグ 中日１―０巨人（５日・バンテリンドーム）

山崎は思わず「あ〜」と声を出してスタンドに飛び込む打球を目で追いかけた。０―０の５回。ここまでパーフェクトに抑えていた右腕だったが、１死からボスラーに４球目のカットボールを捉えられた。打球は右翼席へ飛び込む先制ソロ。マウンドで悔しげに帽子をかぶり直した。

打線の援護がない中、最後まで投げきり、８回８５球、２安打、１失点の完投負け。セ・リーグの本拠では唯一負けなしだったバンテリンＤで初被弾で初の黒星と１球に泣き「投げた感じも状態が良かったですし、ホームランの１本ですね」と何とか前を向いた。

気合十分だった。この日を含め、残り２０試合。初回先頭から回をまたぎ、４者連続で空振り三振を奪った。最速１５１キロを計測した直球を丁寧かつ大胆に。フォーク、スライダーなど多彩な変化球で５回１死までは完全投球。悔しい被弾は「もうちょっと高く投げようと思ったんですけど、ちょっと真ん中で、投げミスっちゃ投げミスですけど。相手がいいバッターでした」と淡々と振り返った。一人でマウンドに立ち続けた右腕に阿部監督は「よく頑張ってくれたよね」とたたえた。

自分らしく引っ張っている。「戸郷とか菅野さんみたいにはできない」と語るが、成績だけでなくチームにとって頼りになる存在だ。大勢は「伊織さんは関西のノリのいい兄ちゃんみたい。誕生日とか、必ずお祝いしてくれる。僕も誕生日にいろんなブランドの服を３着もらった」と面倒見の良さを明かした。現在は２軍で調整中だが、ともに手術をしてリハビリの日々を過ごした堀田も「暗い感じにならないのは伊織さんが盛り上げてくれるから。チームの太陽的な存在。僕が２軍にいても映像を見て『あの球良かった』とか声をかけてくれる」と語る。後輩たちを思いやる背番号１９が一人で投げ抜いた姿はエース格としての風格が漂っていた。

阿部監督は「明日の様子を見てからだと思います」と語りながらも、次回登板については「詰めるかもしれませんけど」と語った。苦しい戦いの中でも、切り替えて次戦に備える。（水上 智恵）