昭和の青春歌謡スター「御三家」の一人で、「潮来笠」や「いつでも夢を」などのヒット曲で知られる歌手の橋幸夫（はし・ゆきお、本名・橋幸男＝ゆきお）さんが４日午後１１時４８分、肺炎のため都内の病院で死去した。８２歳だった。

橋さんを語る上で、国民栄誉賞を受賞した遠藤実さん、吉田正さんという昭和の２大作曲家の存在は不可欠だ。

橋さんは中学２年の時から遠藤さんの歌謡教室で学び、その後、１９６０年に吉田さん作曲の「潮来笠」でビクターからデビューした。もしも、遠藤門下としてコロムビアからデビューしていたら、芸名が「舟木一夫」だった―というのは有名なエピソードだ。

当時、作詞家・作曲家はレコード会社との専属契約制度だった。遠藤さんは日本コロムビア専属で、その門下生の橋さんは同社のオーディションを受けたが、落選。遠藤さんの計らいでビクターのオーディションに合格した。それは遠藤さんの下から離れ、ビクター専属の吉田門下生になることを意味していた。

橋さんは２０２０年にスポーツ報知の取材に応じ、当時を回想。「コロムビアでデビューしたかったですよ。でも、それがかなわなかったことで、吉田メロディーとの出会いにつながった。人生は巡り合わせですね。僕にとっては両先生とも恩師。どちらもすごい方」と語っている。

遠藤さんからは「舟木一夫」という芸名を聞かされていたが、デビューが実現せず、幻に。ビクターの師匠・吉田さんが提案したのは、本名の「橋幸男」から一字変えた「橋幸夫」だった。

デビューから３年後の６３年、タクシーの車中でラジオから流れてきたのは「高校三年生」だった。「コロムビアからデビューした舟木一夫さん」というアナウンスに、ハッとしたという。

「聞いたことある名前で大笑いしちゃったよ。『舟木一夫』でデビューしていたら、全く違った人生になっていただろうね」

舟木さんとはその後、「御三家」として一時代を築く。橋さんは、運命のいたずらを喜んでいた。