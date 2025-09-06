¡Ö¤³¤ó¤Ê¥Ð¥Ã¥È¤Ï¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡×¡¡¥¢¥¹¥È¥í¥ºÁª¼ê¤ÎÉÔÀµµ¿ÏÇ¡Ö¸«¤¿ÌÜ¤¬¡Ä¡×CY¾Þ±¦ÏÓ¤¬Âçº¤ÏÇ
¥ä¥ó¥¡¼¥¹¡½¥¢¥¹¥È¥í¥ºÀï
¡¡ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¦¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Ï4Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö5Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¥¢¥¹¥È¥í¥ºÀï¤Ç8-4¤Î¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£9²ó¤Ë¥¢¥¹¥È¥í¥º¤Î¥Æ¥¤¥é¡¼¡¦¥È¥é¥ó¥á¥ë³°Ìî¼ê¤¬ÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿Ä¾¸å¡¢¿³È½ÃÄ¤¬Ä¹¤¤¶¨µÄ¤ÎËö¡¢¥Ð¥Ã¥È¤òË×¼ý¤¹¤ë°ÛÎã¤Î»öÂÖ¤¬È¯À¸¡£¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç17Ç¯´Ö¥×¥ì¡¼¤·¡¢ÄÌ»»194¾¡¤òµó¤²¤¿Ì¾¼ê¤â¡Ö¤³¤ó¤Ê¥Ð¥Ã¥È¤Ï¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡×¤Èº¤ÏÇ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡5ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î9²ó¡¢¥È¥é¥ó¥á¥ë¤¬º¸Íã¥Õ¥§¥ó¥¹Ä¾·â¤ÎÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Ä¤È¡¢¿³È½ÃÄ¤¬¥È¥é¥ó¥á¥ë¤Î¥Ð¥Ã¥È¤ò°Ï¤ó¤Ç²¿¤«¤ò¶¨µÄ¡£¡Ö¥Ð¥Ã¥È¤Îµ¬Äê³ÎÇ§¤Î°Ù¤ÎÃæÃÇ¤Ç¤¹¡×¤È¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¥Ð¥Ã¥È¤òË×¼ý¤·¤Æ¥ê¡¼¥°´Ø·¸¼Ô¤ËÅÏ¤·¤¿¡£¥È¥é¥ó¥á¥ë¤Ï¤½¤Î¤Þ¤ÞÆóÎÝ¤Ë»Ä¤Ã¤¿¡£
¡¡ÊÆ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯½£ÃÏ¸µ¶É¡ÖYES¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¡×¤ÎÃæ·Ñ¤Ç¤Ï¡¢¼Â¶·¤Î¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥¡¼»á¤¬¡Ö¿³È½ÃÄ¤Ï¥Ð¥Ã¥È¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡Ä¡Ä¡©¡×¤ÈÈ¿±þ¡£¤³¤ÎÆü¤Î²òÀâ¤òÌ³¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢¸½Ìò»þÂå¤Ë¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Ê¤É¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç17Ç¯´Ö¥×¥ì¡¼¤·¡¢1994Ç¯¤Ë¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿ÄÌ»»194¾¡±¦ÏÓ¤Î¥Ç¡¼¥Ó¥Ã¥É¡¦¥³¡¼¥ó»á¡£¡Ö¥Ð¥Ã¥È¤Ë¤Ä¤¤¤¿º¯¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£ÉÔÀµÊª¼Á¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¤È¿äÂ¬¤·¤¿¡£
¡¡ÃæÃÇ¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤¬¤¢¤ë¤È¡¢¥¡¼»á¤Ï¡Ö¥Ð¥Ã¥È¤Ë¤Ä¤¤¤¿º¯¤¬¸«¤¨¤Þ¤¹¤Í¡£¥é¥Ù¥ë¤«²¿¤«¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢´ð½à¤è¤ê¤â¤º¤Ã¤È¹â¤¤°ÌÃÖ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ë¡¢¥é¥Ù¥ë¤Ë¤Ï¸«¤¨¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÃíÌÜ¡£¥³¡¼¥ó»á¤â¡Öºï¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¸«¤¿ÌÜ¤¬ÉáÄÌ¤¸¤ã¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ó¤Êº¯¤Î¤Ä¤¤¤¿¥Ð¥Ã¥È¤Ï¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¤Èº¤ÏÇ¤·¤¿ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Î¥¢¡¼¥í¥ó¡¦¥Ö¡¼¥ó´ÆÆÄ¤Î²ñ¸«±ÇÁü¤òÆ±¶É¸ø¼°X¤¬¸ø³«¡£¡Ö¤³¤Î¥·¥ê¡¼¥º¤Çµ¤¤Å¤¤¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¥ê¡¼¥°¤ËÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¿¡×¡Ö¥Ð¥Ã¥È¤Ë²¿¤«¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ïµö¤µ¤ì¤Ê¤¤¡£»ä¤ÏÈà¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤Ï¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢²æ¡¹¤¬µ¤¤Å¤¤¤Æ¥ê¡¼¥°¤Ï°ãË¡¤Ë¸«¤¨¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤Ê¤É¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë