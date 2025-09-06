『ニカゲーム』秋からレギュラー化 二階堂高嗣×松井ケムリ×猪俣周杜が新ゲームに挑戦「あまり期待しないでください。笑」
6人組グループ・Kis-My-Ft2の二階堂高嗣が、お笑いコンビ・令和ロマンの松井ケムリ、timeleszの猪俣周杜らと英語を使用したゲームに挑む、テレビ朝日系バラエティー『ニカゲーム』が、今秋から毎週水曜深夜1時58分から2時17分まで平日深夜のバラエティーゾーン『バラバラ大作戦』でレギュラー化されることが決定した。
【写真】猪俣周杜と奇跡のコンビプレーをみせる二階堂高嗣
サンドウィッチマンとKis-My-Ft2がMCを務めるバラエティー『10万円でできるかな』のコーナー企画として誕生した、『ニカゲーム』。英語が苦手なKis-My-Ft2・二階堂が“超基礎英語のデスゲーム”に挑んできた。
4月に、二階堂、松井、猪俣という布陣で『バラバラマンスリー』にて2年ぶりに復活すると、マンスリー史上最高の合計182万再生を記録し、TVer見逃し配信のバラエティー部門でも首位を獲得。6月には1時間枠の特番も全国放送され、見逃し配信の総再生回数350万回を突破。8月にはリアルイベントを開催し大盛況を博した。
この秋はじまるレギュラー放送では、もはや唯一無二のトリオとなった3人が英語だけでなく、ひらめきやセンスが鍵となる、さまざまな新ゲームに挑戦。面白さはもちろん、ためにもなる令和の“教育エンタメバラエティー”を追求していく。レギュラー放送に先駆けて、20日午後11時からは特番も放送される。
『バラバラ大作戦』では2番組がスタート＆2番組がリニューアル。『若槻千夏のうるさい心理テスト』（毎週火曜 深2：36）は、若槻千夏が同枠にMCとして初登場。今、SNSなどで話題の心理テストをつまみに、ゲストたちとガヤガヤトークしていく“心理テストバラエティー”を届ける。
また、ダイアン（ユースケ、津田篤宏）の大好評コンテンツ『ジャイキリダイアン』が、『深夜のダイアン』（毎週火曜 深2：17）へとリニューアル＆パワーアップ。話題を呼んだジャイアントキリング企画だけでなく、津田の根性を試すような挑戦や料理企画、古着やキャンプといったユースケの趣味を生かした企画など、これまで以上に幅広いラインナップを用意。2人の華麗な交友録を生かし、大人気俳優や芸人との豪華コラボも予定している。
近藤千尋が地上波レギュラー初MCを務め、話題を呼んだ金曜深夜のバラエティー『わたし界隈 オーダーメイド・ドキュメント』もリニューアル。『オフレコスポーツ』（毎週金曜 深2：43）と銘打ち、アスリートがスポーツ界の裏側を赤裸々トークするバラエティーへと進化を遂げる。これらの番組を加えた新ラインナップは、29日からスタートする。
■出演者コメント
▼二階堂高嗣（Kis-My-Ft2）
バラバラマンスリーでの放送からイベントに続き、一旦ニカゲームは落ち着くのかと思っていましたが、この度、レギュラー化になるとお話をいただきました。
まだどんなことをやるのかしっかり把握できていない僕が1番不安ですが、子どもから大人まで楽しめる、そして皆さんに愛していただけるような番組にしていきたいと思います。
これから始まるニカゲームにあまり期待しないでください。笑
▼松井ケムリ（令和ロマン）
「あの番組が最初の放送からわずか半年でレギュラー化します!!これは凄すぎる!!
まさに破竹の勢い!!二階堂さんと猪俣くんは「破竹」の意味をわかってくれますでしょうか！
変わらぬ3人でレギュラー化してくれたテレビ朝日さんには頭があがりません！
数少ないケム担も泣いて喜んでおります!!よろしくお願いします!!」
▼猪俣周杜（timelesz）
初めて単独で出演させていただいたバラエティ番組がレギュラー化して凄くうれしいです。
まだデビューしたばかりの僕を起用してくださったスタッフの皆さんや、いつも観てくださるファンの皆さん、二階堂高嗣さんや松井ケムリさんなどたくさんの方々に支えてもらっています。
ありがとうございます。勘は鋭い方です。そして、ひらめきもあります。
たくさんの方々に楽しんでもらえるように精一杯頑張りますので、お楽しみにしててね！
