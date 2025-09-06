【ギャグ漫画】真夏のマスク姿も一般的に… 通気性のよさを求めたウレタンマスクがブチッ！「自分て顔がデカいんだ」と落ち込む悲劇【作者に聞く】
【漫画】この作品の本編を読む→このマスク、洗って使えばずっと使える？
天候がいまいちな週末、お家でのんびり漫画三昧？本稿では2025年上半期にバズった漫画を紹介。
働くなかで経験する日々の出来事を、哀愁ただようタッチの漫画で発信する青木ぼんろさん(@aobonro)。彼の描くシーンは、多くのサラリーマンが共感を覚えるものばかり。そんな青木さんのサラリーマン生活を描いた漫画『恐らく誰の人生にも影響を及ぼすことはない僕のサラリーマン生活』を紹介。今回は、今や生活の一部として一般化したマスクにまつわるエピソードだ。
この話は、コロナ禍に実際に体験した出来事だという。気温が高くなり始めた頃、通気性のよさを求めてウレタンマスクを買い、繰り返し使っていたらブチッ！「このような惨事が起こりました」と、当時の悲劇を振り返る。
自分に合ったマスクを探すのは難しいかという問いには、「本当に難しいですね。いろいろ試しました」と苦労を語った。安いマスクを使えば毛羽立ってかゆくなったり、大人用Mサイズで顔がきつくて「自分て結構顔がデカいんだ」と落ち込んだりもしたそうだ。
たかがマスク、されどマスク。マスクにまつわるトラブルはつきものだ。あなたはどう乗り越えるだろうか。今後も“恐らく誰の人生にも影響を及ぼすことはない”けれど、どこか一大事にも感じるサラリーマン生活に注目だ。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。製品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格が異なる場合があります。