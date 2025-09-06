「この子のために…」麻酔を減らす決意！母を突き動かした、わが子への思い｜出産レポ#17【ママリ】

初めての出産を迎える、kantabouさん。無痛分娩から緊急帝王切開へと、予想外の展開に直面します。コロナ禍での制限や不安、そして、産後の痛みや戸惑いなど、出産にまつわる記録が丁寧につづられた体験談。kantabou(@kantabou20)さんが描く、『出産レポ』第17話をごらんください。

足のマヒや腹部の痛みに苦しみながらも、ついにわが子と初めて対面したkantabouさん。その瞬間、込み上げる思いに自然と涙がこぼれました。

わが子と初めて対面し、思わず涙を流したkantabouさん…。さまざまな思いが込み上げます。

わが子が生まれた瞬間…おなかの中で聞き慣れた、母である自分の声を一番に聞かせてあげたかった。kantabouさんは赤ちゃんのことを考えると、涙が止まりませんでした。

これまで自分の不調ばかりに意識が向いていたことを反省した、kantabouさん。わが子のために頑張ろうと決心しました。

「早く迎えに行かないと」と気持ちを強くした、kantabouさん。動かない足を回復させるために、「麻酔を減らしてほしい」と担当医に申し出ました。

「生まれたとき、最初に声をかけてあげたかった」という思いが込み上げたkantabouさん。



痛みや不安を乗り越え、赤ちゃんのために麻酔を減らす決意をしました。

あなただけの出産の物語

初めての出産で、たくさんの不安と葛藤を抱えながらも、ひとつひとつ乗り越えていったkantabouさん。



予想もしなかった展開の連続。出産のかたちは十人十色で、思い通りにならないことばかりです。それでも、赤ちゃんと出会った瞬間、すべてが報われるような気持ちになるのは、多くのママたちが共感できる経験かもしれません。



どんな出産であれ、真剣に向き合い、乗り越えたことに変わりはありません。



赤ちゃんを迎えるその姿は、どんなかたちであっても尊く、かけがえのないものです。思い通りにいかないことも、涙する日々も含めて、それが「あなただけの出産の物語」。誰かと比べず、自分自身をねぎらってあげてくださいね。

記事作成: lilyco_cw

（配信元: ママリ）