「この子のために…」麻酔を減らす決意！母を突き動かした、わが子への思い｜出産レポ#17【ママリ】
足のマヒや腹部の痛みに苦しみながらも、ついにわが子と初めて対面したkantabouさん。その瞬間、込み上げる思いに自然と涙がこぼれました。
©kantabou20
©kantabou20
わが子と初めて対面し、思わず涙を流したkantabouさん…。さまざまな思いが込み上げます。
©kantabou20
©kantabou20
わが子が生まれた瞬間…おなかの中で聞き慣れた、母である自分の声を一番に聞かせてあげたかった。kantabouさんは赤ちゃんのことを考えると、涙が止まりませんでした。
©kantabou20
©kantabou20
これまで自分の不調ばかりに意識が向いていたことを反省した、kantabouさん。わが子のために頑張ろうと決心しました。
©kantabou20
©kantabou20
「早く迎えに行かないと」と気持ちを強くした、kantabouさん。動かない足を回復させるために、「麻酔を減らしてほしい」と担当医に申し出ました。
©kantabou20
「生まれたとき、最初に声をかけてあげたかった」という思いが込み上げたkantabouさん。
痛みや不安を乗り越え、赤ちゃんのために麻酔を減らす決意をしました。
あなただけの出産の物語
©kantabou20
©kantabou20
初めての出産で、たくさんの不安と葛藤を抱えながらも、ひとつひとつ乗り越えていったkantabouさん。
予想もしなかった展開の連続。出産のかたちは十人十色で、思い通りにならないことばかりです。それでも、赤ちゃんと出会った瞬間、すべてが報われるような気持ちになるのは、多くのママたちが共感できる経験かもしれません。
どんな出産であれ、真剣に向き合い、乗り越えたことに変わりはありません。
赤ちゃんを迎えるその姿は、どんなかたちであっても尊く、かけがえのないものです。思い通りにいかないことも、涙する日々も含めて、それが「あなただけの出産の物語」。誰かと比べず、自分自身をねぎらってあげてくださいね。
記事作成: lilyco_cw
（配信元: ママリ）