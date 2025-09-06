MLBÄ©Àï¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡ÈÆüËÜ¿Í¥È¥Ã¥×3¡É¡¡ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Í½ÁÛ¤·¤¿¡Ö°ÜÀÒÀè¸õÊä¡×¤ÎµåÃÄ¤Ï¡©
º£°æ¡¢Â¼¾å¡¢²¬ËÜ¤ËÇ®¤¤»ëÀþ¤¬Ãí¤¬¤ì¤Æ¤¤¤ë(C)Getty Images¡¢»º·Ð¿·Ê¹¼Ò¡¢TakamotoTOKUHARA/CoCoKARAnext
¡¡ÊÆ¹ñÆâ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Íèµ¨¤Ç¤Î¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï¤¬±½¤µ¤ì¤ë3Áª¼ê¤ÎÏÃÂê¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¤ß¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥µ¥¤¥È¡ØFANSIDED¡Ù¤¬¸½ÃÏ»þ´Ö9·î4Æü¡¢¡Öº£¥ª¥ÕÃíÌÜ¤ÎÆüËÜ¿Í¥È¥Ã¥×3¤È°ÜÀÒÀè¤Î¹ÔÊý¡×¤ÈÌÃÂÇ¤Ã¤¿¥È¥Ô¥Ã¥¯¤òÇÛ¿®¤·¤¿¡£¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¤ÎMLB°ÜÀÒ¤¬ÍÎÏ»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÀ¾Éð¤Îº£°æÃ£Ìé¡¢¥ä¥¯¥ë¥È¤ÎÂ¼¾å½¡Î´¡¢µð¿Í¤Î²¬ËÜÏÂ¿¿¤Î3Áª¼ê¤Î¥¹¥¥ë¤ä¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç¤Î½êÂ°Àè¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÀ¤¸¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Ûº£°æ¤¬°µ´¬¤Î3¼ÔÏ¢Â³»°¿¶Äù¤á¡ªµåÃÄ¿·¤Î17Ã¥»°¿¶¤òµÏ¿
¡¡Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¡ÖºÍÇ½Ë¤«¤Ê±¦Åê¼ê¡×¤ÈÉ¾¤¹¤ëº£°æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö20ÀèÈ¯¤ÇÈïËÜÎÝÂÇ¤Ï¤ï¤º¤«4ËÜ¡×¤Ê¤Éº£µ¨¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Ä¤òÅÁ¤¨¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÊÆ¡ØESPN¡Ù¤Î¥¸¥§¥Õ¡¦¥Ñ¥Ã¥µ¥óµ¼Ô¤Ë¤è¤ë¸«²ò¤ò°úÍÑ¤·ÆÃÄ§¤ò¾Ò²ð¡£¡Ö±Ô¤¤¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¡¢¥¹¥×¥ê¥Ã¥¿¡¼¡¢¥«¡¼¥Ö¡¢º£µ¨¿·¤¿¤Ë½¬ÆÀ¤·¤¿¥·¥ó¥«¡¼¤â»ý¤Áµå¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤¿¡£¥¤¥Þ¥¤¤Ï³ÆµåÃÄ¤¬Íß¤·¤¬¤ëÅêµå¤ÎÉý¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡¢°ÜÀÒÀè¸õÊä¤ÎÍ½ÁÛ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö²áµî¤ËÆüËÜ¿ÍÅê¼ê¤ò°ú¤´ó¤»¤Æ¤¤¿Îò»Ë¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤·¤Æ¡¢¥ä¥ó¥¡¼¥¹¡¢¥Ñ¥É¥ì¥¹¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢º£¥ª¥Õ¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¡ÈÌÜ¶Ì¡É¤Ë¤â°ÌÃÖÉÕ¤±¤é¤ì¡¢¥á¥¸¥ã¡¼´Ø·¸¼Ô¤«¤é¤ÎÃíÌÜÅÙ¤â¹â¤¤Â¼¾å¤ËÂÐ¤·Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢¡Ö¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤¬´Ø¿´¤ò¼¨¤¹¤À¤í¤¦¡×¤È¼çÄ¥¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤È¤·¤Æ¼çÎÏÁª¼ê¤Îµî½¢¤¬´ØÏ¢¤¹¤ë¤ÈÀâ¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¥¢¥ì¥Ã¥¯¡¦¥Ü¡¼¥à¤Ï¤¢¤È1Ç¯¤ÇFA¤È¤Ê¤ê¡¢ºòÇ¯¤Î¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤ò½ü¤±¤Ð¤Û¤Ü¹µ¤¨¥ì¥Ù¥ë¤ÎÀ®ÀÓ¤·¤«»Ä¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤â¤·¥«¥¤¥ë¡¦¥·¥å¥ï¡¼¥Ð¡¼¤¬FA¤ÇÂàÃÄ¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢¥ê¥¹¥¯¤ò¼è¤Ã¤Æ¤Ç¤â¥à¥é¥«¥ß¤ò·Þ¤¨¤ë²ÁÃÍ¤Ï½½Ê¬¤Ë¤¢¤ë¡×¤ÈÏÀ¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¤â¤¦1¿Í¤Î¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼¡¢²¬ËÜ¤Ë¤Ï¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¤¬Áê±þ¤·¤¤µåÃÄ¤Ç¤¢¤ë¤È¸«ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ñ¥Ã¥µ¥óµ¼Ô¤Ë¤è¤ë¡¢¡Ö¥á¥¸¥ã¡¼Å¬±þ¤Ø¤ÎºÇÂç¤Îµ¿ÌäÉä¤¬¤Ä¤¯Áª¼ê¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â5,000Ëü¥É¥ë°Ê¾å¤Î·ÀÌó¤Ï½½Ê¬¸½¼ÂÅª¤À¡×¤È¤Î²¬ËÜ¤Ø¤Î°Õ¸«¤òÄÖ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡Ö¼éÈ÷°ÌÃÖ¤òÅÁÅýÅª¤Ê¥³¡¼¥Ê¡¼ÆâÌî¼ê¤È¸«¤ë¤«¡¢¤½¤ì¤È¤âDHÍ×°÷¤È¤·¤ÆÉ¾²Á¤¹¤ë¤«¤Ï¥Á¡¼¥à¼¡Âè¡×¤È»ØÅ¦¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¡Ö¤É¤Á¤é¤ÎÁªÂò»è¤Ç¤â¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÍý¤Ë¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ª¥«¥â¥È¤ÏÂ¨ÀïÎÏ¤È¤·¤Æ°ìÎÝ¤Ç¤Îµ¯ÍÑ¤â²ÄÇ½¤À¡£ÆÃ¤Ë°ìÎÝ¤Ï¡¢º£µ¨¥È¥ê¥¹¥È¥ó¡¦¥«¥µ¥¹¤¬¸Î¾ã¤ÇÎ¥Ã¦¤·¤Æ°ÊÍè¡¢½½Ê¬¤Ë¤½¤Î·ê¤òËä¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²ó¤Î¥È¥Ô¥Ã¥¯¤ÎÆâÍÆ¤Ê¤É¤«¤é¤â¡¢3Áª¼ê¤ËÂÐ¤¹¤ëÊÆ¹ñÆâ¤Ç¤ÎÄ´ºº¤¬ËÜ³ÊÅª¤Ë¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÏÌÀ¤é¤«¤À¡£¤ä¤Ï¤ê¡¢º£°æ¡¢Â¼¾å¡¢²¬ËÜ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬º£¥ª¥Õ¡¢³¤¤òÅÏ¤ë²ÄÇ½À¤ÏÄã¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]