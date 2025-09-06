「阪神６−１広島」（５日、甲子園球場）

夜空に浮かぶ満月に届けとばかりに、力強くも美しいアーチをかけた。熱狂の甲子園。主役は大山悠輔内野手（３０）だ。同点の初回無死満塁から９号グランドスラムで勝利を導いた。ＤｅＮＡが勝利したため、優勝マジックは１つ減って「３」に。早ければ、７日にも史上最速で迎える歓喜の時まで一気に突き進む。

すさまじい快音とともに放たれた白球が、甲子園の夕空に高々と舞い上がった。大山は早々にスタンドインを確信。歓声を浴びながらゆっくりと走り出した。

「思い切っていくと決めてましたし、準備であったり、整理は自分の中でしながら（打席に）入ったので、それがいい結果につながったと思います」

豪快な一振りだった。１点を先制された初回、同点に追いつき、なおも無死満塁の大チャンスで打席が回ってきた。「まずは自分のスイング。どんな形でも打点を挙げるというところは頭にありました」と集中力を高めた。

今季試合前の時点で、１２打数無安打と封じられていた、広島・森のチェンジアップを強振した。完璧に捉えた打球は、左翼席への９号満塁ホームラン。「久々にああいう打球を打てた」と本人も手応え十分の一発。これが自身５年ぶり３度目。本拠地甲子園では初めて放った満塁弾だった。

藤川監督もどでかい一発を興奮気味に振り返った。「打った瞬間、パッと見たら月がきれいでしたね。素晴らしいホームランでした」。三塁側の空に、大きな存在感を放っていた満月と白球を重ね合わせ、喜んだ。これが１９打席ぶりのヒットだったが、５番を任せる男への信頼は絶大だ。「内容は見てますからね。そういった部分では何の不安もなかった。経験と確かな実力がある」とうなずいた。

初回の猛攻で主導権を握り連勝。貯金は今季最多を更新する３１となり、優勝へのマジックも自力で一つ減らし、「３」となった。指揮官は「ぜいたくな悩みですけど、このままずっと（優勝目前の）３か２のままいかないかなと。非常に幸せな時間。少し早いかなっていうのが本音」と余裕の笑みを見せた。

最高の形でチームを勝利に導いた大山の視線は、早くも次の一戦へ向いていた。「マジックどうこうよりも、目の前の試合だと思う。勝ちにいくことが大事だと思うので、自分たちのできることをしっかりやっていく必要がある」と表情を引き締めた。

早ければ７日に史上最速で、２年ぶりの歓喜の瞬間を迎える。絶好調のチームを大山が先頭となって引っ張り、ゴールテープを切る。

◆５年ぶり通算３本目の満塁弾 大山の満塁本塁打は、２０２０年９月８日・ＤｅＮＡ戦（横浜）で坂本から放ったのがプロ初。さらに同年９月１８日・中日戦（ナゴヤド）で柳から２本目を放った。５年ぶりとなる満塁ホームランは、プロ３本目にして本拠地での待望の一発となった。