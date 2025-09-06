不倫妻との離婚を決意…夫が絶対に許せなかった“たった一つのできごと”【ママリ】

太一さんの妻・逃子は、W不倫していたことが発覚します。義母、太一さんの母、そして不倫相手の男性との話し合いを終え、いったん帰宅することに…。太一さんは離婚を考えますが、娘のことを思い悩みます。翌日、実家に預けていた娘を迎えに行こうとすると、妻・逃子はまたしても身勝手なことばかり言い始め…。離婚騒動と夫婦間トラブルを描いた作品、てん(@sare.ta.ga.wa.hell)さんが描く、『妻の不倫を義母に伝えたら妻が逃亡しました』をダイジェスト版でごらんください。

©sare.ta.ga.wa.hell

©sare.ta.ga.wa.hell

©sare.ta.ga.wa.hell

©sare.ta.ga.wa.hell

©sare.ta.ga.wa.hell

もう許せない！絶対に離婚すると決意

妻・逃子は、不倫をしたことをまったく反省していない様子です…。さらに、娘の気持ちはお構いなし。自分の都合を押しつけ、思い通りならないと暴力をふるうなんて…。



妻と再構築をするべきか悩んでいた太一さんでしたが、妻の行動を見て、この考えは一瞬にして吹き飛びました。

再び、両家と不倫相手を交えて話し合いへ

©sare.ta.ga.wa.hell

©sare.ta.ga.wa.hell

©sare.ta.ga.wa.hell

©sare.ta.ga.wa.hell

©sare.ta.ga.wa.hell

妻の不倫相手…太郎の妻は妊娠4か月。しかも、他にも3人も子どもがいるそう。子どもたちのためにも、太郎夫妻は再構築の道を決めたようです。



ところが、妻・逃子は大激怒！再婚がかなわないと悟った逃子は、今度は太一さんとの離婚を渋ります。

身勝手で狂った妻と「他人になりたい」

©sare.ta.ga.wa.hell

©sare.ta.ga.wa.hell

©sare.ta.ga.wa.hell

©sare.ta.ga.wa.hell

©sare.ta.ga.wa.hell

太一さんの離婚の意思がかたいと知り、態度を一変させた妻…。なぜ、これほどまでに狂ってしまったのでしょう。身勝手すぎる妻に、太一さんはガマンの限界を迎えます。



本作では、不倫妻と離婚するまでの様子が描かれています。不倫をしたにも関わらず、まったく反省してない妻。そればかりか、自分の権利ばかり主張します。



このあと、弁護士を通して離婚協議をすることになった、太一さん。最終的には離婚が成立し、娘の親権も無事に太一さんが獲得します。



夫婦間のトラブルは時には当事者同士だけでは、解決しないことも…。そんな時は、一人で抱え込まず、信頼できる周囲の人を頼ったり、行政や民間のサービスを利用することも必要ですね。子どもにとって、幸せな未来を築くためにも、夫婦間トラブルはしっかり解決させたいですね。

記事作成: ももこ

（配信元: ママリ）