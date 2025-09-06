「阪神６−１広島」（５日、甲子園球場）

阪神・大山悠輔内野手（３０）が同点の初回無死満塁から９号グランドスラムで勝利を導いた。デイリースポーツ評論家・糸井嘉男氏（４４）は「読みと集中力、経験値が凝縮された見事なホームラン」と手放しで称えた。

◇ ◇

ナイスゲーム！初回の攻撃が全てでしたね。

先頭の近本選手がフォアボールで出塁するなど、それぞれのバッターが自分の役割を果たした結果です。初回から打者一巡の攻撃なんて、なかなか見られませんね。相手の意欲をたたきつぶすような攻撃、優勝争いをする中で、みんなが集中力を研ぎ澄ませて準備をしていましたね。

その中でも「５番・大山」に尽きます。前の打者にフォアボールを出したことで、相手ピッチャーとしても心理的にボール球から入りづらかったはずです。それを逃さず一発で仕留めた。大山選手の読みと集中力、経験値が凝縮された見事なホームランと言えるのではないでしょうか。

その前の打席のテルのフォアボールも忘れてはいけません。打ち気にはやる場面でしたが、しっかりとボールを見極めました。「ナイスアイ」！今までなら手を出していた外に逃げるボール球ですが、今のテルにはバットが止まる技術と余裕があります。大山選手のホームランを呼んだとも言えるフォアボールでした。