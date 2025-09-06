「阪神６−１広島」（５日、甲子園球場）

阪神が初回に一挙６得点の猛攻で逆転勝ち。優勝へのマジックナンバーを一つ減らして「３」とした。以下、藤川球児監督（４５）の主な一問一答。

−継投のタイミングの判断は。

「前日（４日）に登板したリリーバーをあまり使いたくない状況ではあった。（七回の）ドリスは非常に心強い。“安定板”のような役割をしてくれていますね」

−森下や中野ら好守備も多かった。

「今シーズン、守備、連係の部分は常にしっかりと意識をしてやってくれています。みんなでタッグを組んでいるので、非常に心強いですね」

−木浪が久々の出場。

「対戦投手に合うんじゃないかというところで起用。しっかり答えを出してくれて、今後も楽しみになります」

（囲み）

−選手はいい緊張感を持ってプレーしている。

「選手もそうだし、みんな一緒ですね。でも、カウントダウンて言うんですかね。なかなか早すぎてですね。でも、選手のコンディションがありますから。丁寧にやらなければ故障につながったりとかありますから」

−大竹は前回のリベンジ。

「今日は８５球くらいですか。もう１イニングいけるとは思うんですけど、次回にと。また次の登板に期待したい」