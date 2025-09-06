「フィギュアスケート・木下グループ杯」（５日、関空アイスアリーナ）

開幕して男女ＳＰが行われ、女子は２０２２年北京五輪銅メダリストで、今季限りの競技引退を表明している女子の坂本花織（２５）＝シスメックス＝は６５・２５点の４位発進となった。千葉百音（木下グループ）が７３・１１点で首位、国際大会デビューの三宅咲綺（シスメックス）が７０・２９点で２位につけた。男子は友野一希（第一住建グループ）が８５・０８点で２位、山本草太（ＭＩＸＩ）が８４・９８点で３位。車俊煥（韓国）が８７・７６点で首位に立った。チャレンジャー・シリーズは国際スケート連盟でグランプリ・シリーズに次ぐ格付けで、日本初開催。

伏し目がちに苦笑いしながら、ジャンプ失敗を「想定内です」と振り返った。今季限りの競技引退を表明している坂本は、連続ジャンプの失敗が響き６５・２５点の４位。シーズン初戦の滑りは万全と言えぬ内容も「練習でもノーミスの確率が結構低かったし、いつもＳＰの３−３（のジャンプ）が鬼門になっていたので、そこが本番でも出た」と冷静に自己分析した。

青のグラデーションになった大人っぽい衣装で、ラストイヤーにかける思いを込めた。「Ｔｉｍｅ Ｔｏ Ｓａｙ Ｇｏｏｄｂｙｅ」に合わせ、情感豊かに演技した。冒頭の３回転ルッツは１・７７点という高いＧＯＥ（出来栄え点）を獲得し、ダブルアクセル（２回転半ジャンプ）も成功。しかし、後半に予定していた３回転フリップ−３回転トーループの連続ジャンプが２回転一つだけになった。

「久しぶりの試合だったので緊張感が足りていなかった」としながらも６５点台に乗せ「めっちゃ出たと思う」と振り返った。一方で「やっぱり３−３は得点源。あそこがガッポリ１０点くらいなくなったのが大きかった。でも、それさえ決まればという感じだったので、他の手応えはあった」と課題と収穫を手にした。高得点の３回転ルッツについては「去年まで不安要素の一つだったが、トレーニングの成果か、ルッツの不安は去年に比べて各段に少なくなった」と自己評価した。

６月に、今季限りでの引退を表明。「次（４年後の五輪を）目指すなら２９歳で不可能かなと考えた」と、２５歳の決断を下した。３大会連続代表を目指すミラノ・コルティナ五輪に向かうシーズンでもあるが、意識について聞かれると「やや、ある。くらいです」と笑ってごまかした。

今季は味の素グループのコンディショニングサポートを受け、食事から体調を整えている。ＳＰの振り付けも「今年はどうしてもお願いしたい」と、銅メダルを獲得した２２年北京五輪以来となるブノワ・リショー氏に依頼。６日のフリーに向け「自分ができることをやって、課題が見つかれば多分、エンジンがかかって次にいける」と表情を引き締めた。固い決意で挑む最終シーズンへ、ギアを上げていく。

◇坂本花織（さかもと・かおり）２０００年４月９日、神戸市出身。４歳でフィギュアスケートを始めた。神戸野田高を経て、神戸学院大経営学部を卒業。１６年全日本ジュニア選手権で初優勝し、１７年世界ジュニア選手権は銅メダル。全日本選手権はシニアデビューだった１７年大会で２位に入り、１８年大会で初優勝。２１年から４連覇中。五輪は１８年平昌大会で６位に入賞し、２２年北京大会は銅メダル、団体は銀メダル。ＧＰファイナルは２３年大会で優勝。世界選手権は２２年から３連覇し、２５年は準優勝。１５９センチ。

◆フィギュアスケートのミラノ・コルティナ五輪への道 各３枠の男子と女子は全日本選手権（１２月１８〜２１日・国立代々木競技場）の優勝者が最優先で代表入りすることになった。２人目は全日本の２、３位、ＧＰファイナル（１２月４〜６日・ＩＧアリーナ）の日本勢上位２人、全日本終了時で国際スケート連盟（ＩＳＵ）公認のシーズン最高得点上位３人から選ぶ。３人目は全日本終了時の世界ランキングや日本連盟独自の国際大会ポイントの上位３人などを選考対象に加える。ペアは全日本の１、２位と、全日本終了時の世界ランキング、シーズン最高得点の最上位から総合的な判断で選出。アイスダンスは９月の五輪最終予選（北京）で出場枠１を獲得した場合、ペアと同じ基準を適用する。