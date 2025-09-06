昔ながらの黒千代香に、お洒落なタンブラー。県の伝統的工芸品に指定されている薩摩錫器です。300年以上前、薩摩錫器が誕生した背景とは・・・。その歴史を紐解くとともに

伝統を受け継ぐ職人の技に迫ります。

■薩摩錫器の原点は鹿児島の錫山にあり 370年前の発見が伝統の始まり

霧島市の薩摩錫器工芸館、岩切美巧堂です。100年以上薩摩錫器の製造、販売を手掛けています。

錫を削るのは、この道30年の岩切 洋一さん（51）隣では父、學さん（80）も現役でカンナを握ります。

（薩摩錫器工芸館岩切美巧堂･岩切 洋一専務取締役）

「ちょっと温かく（温かい。細かい）機械加工できないので、手でしないと金属が、ちょっと柔らかい。手の感覚によって、力を入れたり逃がしたり、しながらしないと、これだけ熱が加わると強度が弱くなったりするので、仕上げや肝心なところは、手でするしかない」

原料となる錫は、鹿児島で生産されていました。370年前、鹿児島市下福元町の錫山地域で錫の鉱山が発見されたのです。これが、薩摩錫器の誕生につながったとされています。

（薩摩錫器工芸館岩切美巧堂･岩切 洋一専務取締役）

「昭和40年前後までは、鹿児島市の谷山の錫山から出た錫を使って製作していた」

（元下福元町内会長･米玉利 廣己さん）

「ここが、湧上坑という所。珍しい大きな鉱床があって。露天掘りという所になっている」

案内するのは地元に住む米玉利さん。文化財として保存されていない、錫山の遺構の周辺を清掃するなど保全活動に取り組んでいます。



（記者）

「すごい。いっぱいある。掘った跡がすごい」

錫山には今も、採掘された跡など遺構が残っています。



（前下福元町内会長･米玉利 廣己さん）

「鉱石があるところは、全部掘っている」

薄暗い坑道を進むと、その先には日差しが入るほどの大きな穴が現れます。



（記者）

「わぁっ、すごい！」



山の地面から湧き上がる錫の鉱石を下へと掘っていた場所です。

（前下福元町内会長･米玉利 廣己さん）

「（ここは空洞だったのか？）いや、一つの山（それを掘ってこんなに空洞になったのか？）崩れないように、昔の人の知恵で石柱を組んで部分的に残して、崩れないようにするということで残してある」

トロッコが坑道の中を走っていた跡も確認できます。



（前下福元町内会長･米玉利 廣己さん）

「これがトロッコの跡、これはトロッコの枕木」

数々の鉱山がある錫山は、江戸時代、薩摩藩が経営していました。当時、錫は金や銀と並ぶほど価値があり、藩の財政を支えていました。坑道の入り口に刻まれている島津家の家紋、これが証です。

■錫山は閉山も技は生き続ける 変わらぬ手仕事の誇り

しかし、海外で生産された安い錫の影響で昭和63年閉山。現在は、海外からの輸入に頼っています。



（薩摩錫器工芸館岩切美巧堂･岩切 洋一専務取締役）

「昭和40年を機に、そこから輸入の錫に代わっているので原材料だけは、どうしても外国の錫を使って製造している」

錫の歴史は途絶えましたが、薩摩錫器の技法は、100年以上変わらず受け継がれています。鉄の鍋で溶かした錫を型に流し込む作業から始まります。職人が長年の経験から得た手の感覚で量を見極めます。

型から出された錫の表面は、カンナ4本を使い分けて滑らかに削っていきます。



（薩摩錫器工芸館岩切美巧堂･岩切 洋一専務取締役）

「（どれぐらいの厚さ？）これは、だいたい100分の1ミリの厚さで調整しながら削っている」

薄すぎず、厚すぎず。錆びなくて割れないのが特徴です。



（薩摩錫器工芸館岩切美巧堂･岩切 洋一専務取締役）

「薄ければ良いというものではない。だからと言って、厚ければいいというものではない。ある程度持ったときに、重厚感が必要になる」



最近は海外からも人気を集めているといいます。この日も店には、台湾からの観光客が足を運んでいました。



（観光客）

「品があっていい。渋いものや、色がついているのもあって色々あって素敵」

霧島に住む台湾人の友達も錫器に魅かれます。



（台湾人の友達）

「買いたい。お酒飲むときいいなと思う（お酒が美味しいらしいです）焼酎とか日本酒とか」

去年、洋一さんの甥が工房に入りました。村田 光哉さん（25）小学校の教員を辞めて、この世界に入ったといいます。



（村田 光哉さん）

「きっかけは、一番は祖父の存在がある。自分は一度教員という仕事を目指して。でも誰

かが、やっていかないと」

若い視点で新しい商品の開発にもチャレンジしたいと夢が広がります。



（村田 光哉さん）

「現役であり続けるためにも、伝統だけではなく、そこに新しいものを入れて、進化しながらというのを意識していきたい」

（薩摩錫器工芸館岩切美巧堂･岩切 洋一専務取締役）

「徐々に後継ぎができて、嬉しいですよね。もちろん、リレーと一緒でバトンをつないで若手につないでいくのが、私たちの使命であり責任でもある。100年、200年先につないでいければいい」



先人たちが残した伝統の技は、時代の変化と共に進化を遂げながら次の世代へと受け継がれています。



