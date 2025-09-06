「中日１−０巨人」（５日、バンテリンドーム）

９月に入って上昇気流に乗ったかに思われた巨人打線が沈黙。好投の先発・山崎を援護できずに連敗となった。相手を上回る安打数を記録しながら今季１２度目の完封負け。阿部慎之助監督（４６）も「１点が、とても遠かったですね」と悔しさをにじませた。

この試合まで、９月に入ってからの３試合でチーム打率・３３０。打率リーグトップの泉口、主砲・岡本、吉川らが好調さを見せ、前夜は途中出場で初めて中堅を守ったキャベッジを、指揮官も「両翼はいろんなものを求められるが、それを省いてセンターで動けるのを確認できた」とし、「２番・中堅」で起用する攻撃的な布陣で臨んだ。

だが、好投手の中日先発・柳の前に苦戦を強いられる。三回まで無安打に抑えられると、四回は先頭・キャベッジが右前打で出塁も泉口、岡本、岸田の中軸が凡退に終わり得点が奪えない。

１点を追う六回も１死一、三塁と好機をつくりながら、岡本が中飛。２死満塁となって中山が一塁ゴロに終わり、ホームが遠くかすむ。山崎が五回１死でボスラーに先制ソロを浴びるが、８回を２安打１失点に抑えて味方の反撃を待った。

その思いもむなしく、中日を上回る６安打を放つが、九回２死二塁でも最後は吉川が空振り三振で借金は今季ワーストタイの３。２位・ＤｅＮＡに０・５差、４位・中日には３差と迫られ、昨季のリーグ王者がＣＳ争いでも正念場を迎えている。