「オリックス２−０日本ハム」（５日、京セラドーム大阪）

なんて日だ。日本ハムが今季２度目の移動トラブルで零敗。新幹線の遅延で試合開始が１時間３０分遅れ、アグリーメントで変更時刻のめどとされる１９時３０分に。しかもソフトバンクが勝ち、優勝マジックを点灯された。されど日本ハム・新庄剛志監督（５３）に悲愴感はなし。「２度あることは３度ないでほしい」。冗談交じりの言葉に暗さは感じられない。

ミスが響いた。三回１死三塁の先制機。五十幡がカウント１−１からセーフティースクイズの構えを見せた。ただ、オリックスバッテリーに外され五十幡がバットを引いたものの、三走・山県が飛び出しアウトに。守備では五回１死一、三塁から一走・若月が二盗を敢行。その際、捕手・田宮の二塁悪送球で先制を許すなど２点を失った。

約７時間に及ぶ缶詰め状態だった。前日４日はロッテと千葉でナイター。この日は京セラドームでのオリックス戦に向け、１０時３０分東京発の新幹線に乗り込んだ。だが、台風１５号の影響で出発が遅れ、一部区間で運転見合わせがあり、新大阪到着は１７時２０分。当初は１４時までに球場着の予定だったものの実際は約４時間遅れの１８時５分ごろだった。

飛行機の次は新幹線…だ。８月１日のオリックス戦は大阪への飛行機遅延で球場入りが遅れ、九回逆転サヨナラ負けを喫していた。新庄監督は前回に続き今回もインスタでスタメンを発表し、「ストレッチは新幹線で頼むばい」などと投稿。心の準備をさせていたが、またも勝利は遠かった。ただ下を向く必要はない。「７時間の移動で負けはしましたけど、ケガがなかった」と指揮官。勝負はここからだ。

◆パ・リーグアグリーメント抜粋 第２章試合日程 第１４条（チームの試合地到着遅延による試合開始予定時刻の変更、または日程の取り消し）

２．試合開始予定時刻を変更するに当たっては、午後７時３０分までを目途とし、変更する試合開始時刻について、当該両チームの試合管理人が協議、決定のうえ、直ちにパ・リーグ統括に承認を求める

３．チームが球場に到着してから試合開始までの間に、更衣、練習等のため、少なくとも４０分間の準備期間をとるものとする。