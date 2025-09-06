「Ｕ１８Ｗ杯・１次リーグ、日本４−１イタリア」（５日、沖縄セルラースタジアム那覇）

開幕し、２連覇を目指す１次リーグＡ組の日本はイタリアに４−１で勝った。先発した創成館・森下翔太投手（３年）が５回１／３を１失点と好投した。試合は７イニング制で、１２チームが１４日までの日程で頂点を争う。２組に分かれて行う１次リーグで日本は６〜９日に韓国、キューバ、南アフリカ、プエルトリコと対戦。各組の上位３チームで争う２次リーグで、決勝と３位決定戦に進むチームを決める。

森下が日の丸を背負って大役を果たした。アウトを重ねるたびに表情が緩み、躍動感が増していく。“開幕男”が実力を存分に発揮した。

初回１死から中前打を許すも後続を打ち取って無失点。二回１死の空振り三振を皮切りに１００キロ台のカーブなどで打者に的を絞らせず、５者連続三振を記録した。１点優勢の六回１死一、三塁に味方の失策で同点となり降板するも、場内の３４０３人のファンからは大きな拍手。５回１／３を４安打１失点、８奪三振の快投を披露し「自分のピッチングで勝てたと思っている。うれしいです」と頬を緩めた。

今夏甲子園は史上初の開幕戦ナイター試合で小松大谷相手に先発し、９回６安打１失点、１３奪三振で完投勝利。阪神・森下翔太外野手と同姓同名であることでも話題を呼んだ。３試合で計２０回１／３を５失点、無四球と高い制球力をアピールして代表入り。小倉全由監督（６８）は「コントロールがいいピッチャー。自分のピッチングをやってくれると信じていた」と称賛した。

「世界一に貢献できるように頑張りたい」と森下。抜群の安定感でチームをけん引していく。