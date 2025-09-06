「いつでも夢を」「潮来笠」などのヒット曲で知られ、俳優としても活躍した橋幸夫（はし・ゆきお＝本名・橋幸男）さんが、４日午後１１時４８分、肺炎のため東京都の病院で死去していたことが５日、分かった。

橋幸夫さんの訃報を受け、親交の深い芸能人らから追悼の声が次々と寄せられた。橋さんとのデュエットで一世を風靡した俳優・吉永小百合（８０）は、沈痛な思いを語った。

吉永は１９６２年に橋さんとのデュエット曲「いつでも夢を」を発売し、日本レコード大賞を受賞。６３年には同曲が主題歌となった映画「いつでも夢を」でＷ主演した。同じ世代で、ともに一時代を築いた“盟友”との別れに、吉永は「残念です。とても残念です。橋さんは、いつまでも歌い続けようと思っていらしたことでしょう。二人で歌った『いつでも夢を』は私の宝物です。橋さん、ありがとうございました」と感謝を述べた。

◇ ◇

清水アキラ（橋さんのモノマネをレパートリーに）「昨日、三田さんとワカ（橋幸夫さん）の話しをしたばかりでした、、、訃報の一報にいきなり涙、、、しばらく呆然、、、ワカはいろんな話しを私にしてくれました、、、ワカの話には人の悪口は一切ありませんで、、、しかしビックリ！！する様な話しばか 真面目でキチンとキリッとコンサートでご一緒させて頂いた時 ご冗談で「オレも水着になろうかな」スタッフ一同爆笑した事を今も忘れる事は出来ません ワカ、、、有難う御座いました安らかにお休み下さい」（原文ママ、公式ブログから）

今陽子「橋幸夫先輩が昨夜お亡くなりになっていました。そういう年齢になってきていますが、母より先に倒れるわけにいかないので絶対健康キープで大切に頑張りたいと思います。明日の事は誰にもわかりませんから１日１日を大切にしたいですね．．．．．橋幸夫先輩のご冥福を心よりお祈りします」（ブログから）

二代目橋幸夫 ｙＨ２「生前、僕たちのことを本当の息子のように可愛がってくれました。二代目として、これからもより一層多くの方に、橋幸夫さんの名曲の数々が伝わっていくよう、歌い継いで参ります。橋幸夫さん、６５年間の歌手生活お疲れ様でした。どうか安らかにお眠り下さい」（公式Ｘから）