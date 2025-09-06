「いつでも夢を」「潮来笠」などのヒット曲で知られ、俳優としても活躍した橋幸夫（はし・ゆきお＝本名・橋幸男）さんが、４日午後１１時４８分、肺炎のため東京都の病院で死去していたことが５日、分かった。８２歳。東京都出身。葬儀・告別式は１０日正午から東京都文京区小石川３の１４の６、伝通院で。喪主は妻真由美さん。橋さんは１９６０年にデビュー後、舟木一夫、故・西郷輝彦さんとともに「御三家」と呼ばれ、国民的スターとして人気を博した。今年５月には中等度のアルツハイマー型認知症を患っていることを公表。同月に一過性脳虚血発作のため入院し、６月に退院したものの、その後に再入院していた。

端正なルックスと明るい笑顔、そして男の色気あふれる歌声で日本中を魅了した橋さんが、静かにこの世を去っていた。

橋さんは今年５月、中等度のアルツハイマー型認知症を患っていることが明らかとなり、ファンに衝撃を与えた。昨夏から症状が出始め、１２月に認知症と診断された。今年１月には歌を忘れる症状も表れ、４月には「俺、歌うの？」と、歌手であることすら忘れることもあったという。

それでも公表翌日には神奈川県内でコンサートに出演し、元気な姿を見せた。その１０日後には一過性脳虚血発作で緊急入院。９日後に退院し、その３日後には滋賀県内でのイベントに出演するなど、“鉄人”とも言える精力的な活躍で周囲を驚かせていた。

だが、再び病状が悪化し、その後に再入院した。今月１日には夢グループの石田重廣社長がトークショーで「ほとんど会話は成立しなくなっていました」「僕の顔も忘れる、言葉も忘れる、ずっと寝ています」と説明。「橋さんは生きています。脳以外はすごい元気です」としていたが、回復には至らなかった。

橋さんは中学２年から作曲家の遠藤実さんに師事し、１９６０年に「潮来笠」でデビュー。同年に第２回日本レコード大賞新人賞を受賞し、ＮＨＫ紅白歌合戦に初出場した。６２年９月には俳優・吉永小百合とのデュエット曲「いつでも夢を」が１００万枚を突破する大ヒットを記録し、第４回日本レコード大賞を受賞した。６６年にも「霧氷」で２度目のレコード大賞に輝いた。

後にデビューした西郷さん、舟木とともに「御三家」としてアイドル的な人気に。端正なマスクに加えてユーモラスなキャラクターも相まって、広くお茶の間から支持された。私生活では１９７１年に結婚し２児をもうけたが、２０１７年末に離婚。直後に女性スタッフと再婚した。

また実母・サクさんも１９８０年代後半に認知症を患い、芸能活動と並行して介護する日々を送った。介護体験をつづった著書「お母さんは宇宙人」は、後にドラマ化された。

２１年１０月には、８０歳の誕生日である２３年５月３日をもって歌手活動から引退することを発表。２３年１月には後継者育成のため「二代目 橋幸夫を探せ！」オーディションも開催した。一方で２４年４月に歌手復帰を発表。“生涯現役”を誓い、ファンを喜ばせていたばかりだった。

◇橋幸夫（はし・ゆきお） 本名・橋幸男。１９４３年５月３日生まれ、東京都荒川区出身。中学２年生の時、作曲家・遠藤実氏に師事し、高校２年生でデビュー。「潮来笠」「いつでも夢を」「霧氷」など数々のヒットを記録した。俳優としても、映画やテレビ、舞台で活躍。舟木一夫、故・西郷輝彦さんとともに「御三家」と呼ばれ絶大な人気を誇った。母親の介護を通じ、介助犬サポート大使を務めるなど、社会的活動も行ってきた。２０２１年１０月に歌手活動引退を宣言するも、昨年７月に活動再開。今年５月には中等度のアルツハイマー型認知症であることが公表されていた。