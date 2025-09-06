¡Úµð¿Í¡Û»³ºê°Ë¿¥¤Ç·ãÄË¹õÀ±¡¡¥·Îõ£Ã£ÓÁè¤¤¤ÇÅê¼ê¿Ø²Ð¤Î¼Ö¡Ö¥Õ¥¡¡¼¥à¤Ë¤âÄ´»Ò¤¬¤¤¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦Áª¼ê¤Ï¡Ä¡×
¡¡µð¿Í¤Ï£µÆü¤ÎÃæÆüÀï¡Ê¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¡Ë¤Ë£°¡½£±¤ÇÎíÉõÉé¤±¡£ÀèÈ¯¤·¤¿»³ºê°Ë¿¥Åê¼ê¡Ê£²£¶¡Ë¤¬º£µ¨½é´°Åê¤È¤Ê¤ë£¸²ó£±¼ºÅÀ¤ÇÅê¤²È´¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÂÇÀþ¤Î±ç¸î¤òÆÀ¤é¤ì¤º¤Ëº£µ¨£´ÇÔÌÜ¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡¡»³ºê¤ÏÀÑ¶ËÅª¤Ë¥¹¥¤¥ó¥°¤·¤Æ¤¯¤ëÃæÆüÂÇÀþ¤È½øÈ×¤«¤é¿¿¤Ã¸þ¾¡Éé¡£Î¾·³ÌµÆÀÅÀ¤Î£µ²ó¤Ë¥Ü¥¹¥é¡¼¤ËÀèÀ©¥½¥í¤òÈïÃÆ¤¹¤ë¤Þ¤Ç´°Á´Åêµå¤ò¸«¤»¤ë¤Ê¤É¡¢ÉÕ¤±Æþ¤ë¥¹¥¤òÍ¿¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤ï¤º¤«£¸£µµå¤ÇºÇ¸å¤Þ¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤ÁÂ³¤±¡¢°ìÈ¯¤òµö¤·¤Ê¤¬¤éÈï°ÂÂÇ¤Ï·×£²ËÜ¤Î¤ß¡£¤½¤ì¤Ç¤â·ë¶É¡Ö¥à¥¨¥ó¥´ÃÏ¹ö¡×¤Ëµã¤«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¤Î°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¡Ê£´£¶¡Ë¤â¡Ö¡Ê»³ºê¤Ï¡Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤è¤Í¡££±ÅÀ¤¬¤È¤Æ¤â±ó¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¸ÀÍÕ¤ò¤Ä¤à¤°¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤³¤½»³ºê¤¬ÎÏÅê¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Åê¼ê¿Ø¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¶ì¤·¤¤¾õ¶·¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡££´Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¡Ê´ôÉì¡Ë¤Ç¤Ïº£µ¨¥ï¡¼¥¹¥È¥¿¥¤¤Î£±£²¼ºÅÀ¤Ç»´ÇÔ¡£¥×¥í½é¾¡Íø¤ò¤«¤±¤¿ÀèÈ¯¡¦ËôÌÚ¤¬£´²óÅÓÃæ£µ¼ºÅÀ¡¢£²ÈÖ¼ê¡¦Àô¤â£´¼ºÅÀ¤ÇÂçÎÌ¼ºÅÀ¤òµö¤¹¤È¡¢µß±ç¿Ø¤â¸®ÊÂ¤ßÊø¤ìàÅê²õ¾õÂÖá¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡½ªÈ×Àï¤ËÆþ¤Ã¤Æ°Ê¹ß¡¢¥Á¡¼¥à¤ÏÅê¼ê¿ØºÆ·ú¤Î¤¿¤áÀÑ¶ËÅª¤ÊÆþ¤ìÂØ¤¨¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃæ¡¢ºÆÅÙÎ©¤ÆÄ¾¤·¤ò¿Þ¤ë¤Ù¤¯£µÆü¤Ë¤ÏËôÌÚ¤òËõ¾Ã¡£Æó·³¤Ç£²£±»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢ËÉ¸æÎ¨£±¡¦£·£±¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¥×¥í£¹Ç¯ÌÜ¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó¡¦¹âÍü¤ò¾·½¸¤¹¤ë¥Æ¥³Æþ¤ì¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×¤Ë¤ª¤¤¤Æ·Ð¸³ËÉÙ¤Êº¸ÏÓ¤ÎÂ¸ºß¤Ïµ®½Å¤Ç¤¢¤ë°ìÊý¡¢º£¸å¤âÅê¼ê¿Ø¤¬¶ì¤·¤¤Âæ½ê»ö¾ð¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤ë¤³¤È¤ÏÉ¬»ê¤À¡£
¡¡¥Á¡¼¥à´Ø·¸¼Ô¤Î£±¿Í¤Ï¸½¾õ¤ÎÅê¼ê¿Ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÆþ¤ìÂØ¤¨¤òÂ³¤±¤¿¤¤¤Î¤Ï¤ä¤Þ¤ä¤Þ¤À¤±¤É¡¢¥Õ¥¡¡¼¥à¤Ë¤âÄ´»Ò¤¬¤¤¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦Áª¼ê¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡Ä¡£¡Øº£¤Ï¤³¤ÎÆþ¤ìÂØ¤¨¤¬ºÇÁ±¤ÎÁªÂò¤À¡Ù¤ÈËè²ó»×¤¦¤Û¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡×¤ÈËÜ²»¤òÅÇÏª¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö³«ËëÁ°¤Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¾õÂÖ¤ÏÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤Í¡££²°Ì¤ò»à¼é¤¹¤ë¤¿¤á¡¢º£¤Ï£±»î¹ç£±»î¹ç¤È¤Ë¤«¤¯¾¡¤Ä¤·¤«¤Ê¤¤¡£ÌÜÀè¤Î£±»î¹ç¤ò¾¡¤Ä¤¿¤á¤ÎÁª¼ê¤ò¡¢¤½¤ÎÅÔÅÙ¸Æ¤Ö¤·¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¸½¾õ¤Ç¤¹¡×¤È¸·¤·¤¤¤ä¤ê¤¯¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥»¤Ï£²°Ì¡¦µð¿Í¤«¤é£µ°Ì¡¦¹Åç¤Þ¤Ç£´µåÃÄ¤¬£³¡¦£µ¥²¡¼¥àº¹¤Ç¤Ò¤·¤á¤¹ç¤¦à·ãÀï¶èá¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º®ÀïÌÏÍÍ¤ÎºÇ½ªÈ×¤ò·Þ¤¨¤ëÃæ¡¢¤Þ¤µ¤·¤¯ÁíÎÏÀï¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë£ÇÅê¼ê¿Ø¡££Á¥¯¥é¥¹»à¼é¤Ë¸þ¤±¡¢¤³¤³¤¬ºÇ¸å¤ÎÀµÇ°¾ì¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£