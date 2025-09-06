¡Úºå¿À¡ÛÆ£Àî´ÆÆÄ¡¡1990Ç¯Æ£ÅÄµð¿Í¤òÈ´¤¯¡ÖºÇÂ®£Ö¡×¤Ø¡Ä¹ÅçÀï¥¹¥¿¥á¥ó¤Ë¸«¤»¤¿àËÜµ¤ÅÙá
¡¡ºå¿À¤Ï£µÆü¤Î¹ÅçÀï¡Ê¹Ã»Ò±à¡Ë¤Ë£¶¡½£±¤Ç´°¾¡¡£ÅêÂÇ¤¬¤«¤ß¹ç¤Ã¤¿½¼¼Â¤ÎÀï¤¤¤Ö¤ê¤ÇÍ¥¾¡¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤ò¡Ö£³¡×¤Þ¤Ç¸º¤é¤·¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤ÏºÇÂ®¤Ê¤é£·Æü¤Îº£¥«¡¼¥ÉÂè£³Àï¡Ê¹Ã»Ò±à¡Ë¤Ç´¿´î¤Î½Ö´Ö¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤Î¸×¤Î¥¹¥¿¥á¥ó¥ª¡¼¥À¡¼¤Ïàº£½µËö¤ÇÁ´¤Æ¤Î·èÃå¤ò¤Ä¤±¤¿¤¤á¤È¤¤¤¦Æ£Àîµå»ù´ÆÆÄ¡Ê£´£µ¡Ë¤Î¸Ç¤¤·è°Õ¤¬¤Ë¤¸¤ß½Ð¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡½¡½¡£
¡¡¾¡ÇÔ¤Ï»ö¼Â¾å¡¢½é²ó¤Î¹¶ËÉ¤Ç·è¤·¤¿¡£
¸×ÀèÈ¯¤ÎÂçÃÝ¤ÏÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤ò¹¶¤á¤é¤ì¡¢¼«¿È¤ÎË½Åê¤ÇÀèÀ©¤Î£±ÅÀ¤ò¸¥¾å¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÎ¢¤ËÌÔ¸×ÂÇÀþ¤¬ÂçÊ³µ¯¡£Ìµ»àÆó¡¢»°ÎÝ¤«¤é¿¹²¼¤¬²÷²»¤òº¸Á°¤Ë±¿¤Ó¡¢¤¢¤Ã¤µ¤ê¤È£±¡½£±¤ÎÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯¤Èº´Æ£µ±¤Î»Íµå¤ò¤Ï¤µ¤ß¡¢¤Ê¤ª¤âÌµ»àËþÎÝ¡£¤³¤³¤ÇÂÇÀÊ¤ËÆþ¤Ã¤¿Âç»³¤¬Áê¼êÀèÈ¯¡¦¿¹¤ÎÅê¤¸¤¿½éµå¤Î´Å¤¤¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤ò´°àú¤ËÂª¤¨¡¢Ä¶Ëþ°÷¤Î¸×ÅÞ¤¿¤Á¤ò¶¸´î¤µ¤»¤ë£¹¹æ¥°¥é¥ó¥É¥¹¥é¥à¤òº¸ÍãÀÊ¤Ë¤¿¤¿¤¹þ¤ó¤À¡£¥¹¥³¥¢¤Ï°ìµ¤¤Ë£µ¡½£±¡£»î¹ç³«»Ï£±£°¿ôÊ¬¤ÇÀï¶É¤ò´°Á´¤Ë°®¤Ã¤¿¡£
¡¡ÌÔ¸×ÂÇÀþ¤ÎÀª¤¤¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À»ß¤Þ¤é¤º¡¢Æó»àÆóÎÝ¤ÇÂÇÀÊ¤ËÆþ¤Ã¤¿ÂçÃÝ¤¬»°Í·´Ö¤ò¤·¤Ö¤È¤¯³ä¤ëº¸Á°ÂÇ¤Ç£¶ÅÀÌÜ¤ò¥²¥Ã¥È¡£Ìµ»üÈá¤¹¤®¤ëÂÇ¼Ô°ì½ä¤ÎÌÔ¹¶¤ÇÁê¼êº¸ÏÓ¤ò²Ð¥À¥ë¥Þ¤Ë¤·¡¢Í¥¾¡¤Î²ÄÇ½À¤¬´°Á´¾ÃÌÇ¤·¤¿¿·°æ¸ñ¤Ë°úÆ³¤òÅÏ¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¤ÎÆ£Àî´ÆÆÄ¤Ï¡ÖËÜ²»¤ò¸À¤¨¤Ð¤³¤Î¤Þ¤Þ¤º¤Ã¤È¡Ê¥Þ¥¸¥Ã¥¯¡Ë£²¤«£³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¤¤«¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¡£Èó¾ï¤Ë¹¬¤»¤Ê»þ´Ö¡×¤Èà»þ¤è»ß¤Þ¤ìá¤È¤Ç¤â¸À¤ï¤ó¤Ð¤«¤ê¤Î¤¨¤Ó¤¹´é¤Ç¡¢´°¾¡·à¤Î´î¤Ó¤Ë¿»¤ë¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤³¤ÎÆü¤Î¥¹¥¿¥á¥óÉ½¤ò¸«¤ì¤Ð¸×»Ø´ø´±¤Îº£¥«¡¼¥É¤Ø¤ÎÊÂ¡¹¤Ê¤é¤Ì»×¤¤¤¬¡¢¤½¤Î¹Ô´Ö¤«¤éÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¡¡¥ê¡¼¥°À©ÇÆ¤¬¼Â¼ÁÅª¤Ë·èÄêÅª¤Ê¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤¿£¸·î°Ê¹ß¡¢Æ£Àî¸×¤Ï¥Ê¥¤¥ó¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó°Ý»ý¤Ê¤É¤ò¹ÍÎ¸¤·¤Æ¥Õ¥ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó¤òÁÈ¤à»î¹ç¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¸º¾¯¡£Á°¥«¡¼¥É¤ÎÂÐÃæÆü£³Ï¢Àï¡Ê£²¡Á£´Æü¡¢¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¥«¡¼¥ÉÂè£±Àï¤ÇÃæÌî¡¢Æ±£²Àï¤Ç¶áËÜ¤¬¥Ù¥ó¥Á¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Æ±£³Àï¤Ç¤ÏÀèÈ¯Åê¼ê¿Ø¤Î¾ÃÌ×¤òÍÞ¤¨¤ëÌÜÅª¤Ç¡¢Ãæ·Ñ¤®±¦ÏÓ¤Î¥Í¥ë¥½¥ó¤òÀèÈ¯¤µ¤»¤ë¥Ö¥ë¥Ú¥ó¥Ç¡¼¤È¤¤¤¦°ÌÃÖÉÕ¤±¤Ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â±¦¤Î¥¨¡¼¥¹¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¡¦ÀÐ°æ¤ò¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é³°¤¹Í¾Íµ¤¹¤é¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¤³¤ÎÆü¤Î°ìÀï¤Ï¡¢¶áËÜ¢ªÃæÌî¢ª¿¹²¼¢ªº´Æ£µ±¢ªÂç»³¤éÎáÏÂ²«¶â»þÂå¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëà¸×£µ¹ÄáÁ´°÷¤¬¥¹¥¿¥á¥ó¤Ë´é¤ò¤½¤í¤¨¤ë¥Õ¥ë¥á¥ó¥Ð¡¼¡£¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ë¤â´äºê¡¢ÀÐ°æ¡¢µÚÀî¤é¤Î¼çÎÏÃæ·Ñ¤®Àª¤òÂÔµ¡¤µ¤»¤ëËüÁ´¤Î¿ØÍÆ¤Ç¡¢¤³¤Î°ìÀï¤ËÎ×¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡£±£¹£µ£°Ç¯¤Î£²¥ê¡¼¥°Ê¬Î©°Ê¹ß¡¢£Î£Ð£Â»Ë¾åºÇÂ®¤ÇÍ¥¾¡¤ò·èÄê¤µ¤»¤¿¤Î¤Ï£±£¹£¹£°Ç¯¤ËÆ£ÅÄ´ÆÆÄÎ¨¤¤¤¿µð¿Í¤Î£¹·î£¸Æü¡£º£½µËö¤ÎÆüÍËÆü¡Ê£¹·î£·Æü¡Ë¤Þ¤Ç¤ËÆ£Àî´ÆÆÄ¤¬Ãè¤òÉñ¤¨¤Ð¡¢²áµî£·£µÇ¯´Ö¤ÎÎò»Ë¤òÅÉ¤êÂØ¤¨¤ëÂç²÷µó¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡Áá´ü£Ö¤òÃ£À®¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢»Ä¤ê£²£°»î¹ç¼å¤ò³ÆÁª¼ê¤Î¥¿¥¤¥È¥ë³ÍÆÀ¤Î¤¿¤á¤Î¥¢¥·¥¹¥È¤ä¡¢¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¸þ¤±¤¿½àÈ÷¡¢½Ð¾ìµ¡²ñ¤Î¾¯¤Ê¤¤¼ã¼êÁª¼ê¤Îµ¯ÍÑ¤Ê¤É¤Ë½¼¤Æ¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¡£à¤¨¤¨¤³¤È¤º¤¯¤áá¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ê£±Ç¯¤À¤±¤Ë¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤¤¿¤é¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤âÂ¿¤¯¤ÎÌ¾ÍÀ¤È·®¾Ï¤ò¤â¤®¤È¤ê¤¿¤¤¡£