¶¶¹¬É×¤µ¤óºÇ¸å¤Þ¤Ç¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ø¡¡³Ú²°¤ÏÁêÉô²°¡¢¤ªÊÛÅö¤â°ì½ï¡Ä»Ù¤¨Â³¤±¤¿Ãç´Ö¤¿¤Á
¡Ö¸æ»°²È¡×¤Î°ì¿Í¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿Âç¸æ½ê±é²Î²Î¼ê¤Î¶¶¹¬É×¤µ¤ó¤¬¡¢£´Æü¸á¸å£±£±»þ£´£¸Ê¬¡¢ÇÙ±ê¤Î¤¿¤áÅÔÆâ¤ÎÉÂ±¡¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡££¸£²ºÐ¤À¤Ã¤¿¡£½êÂ°»öÌ³½ê¡ÖÌ´¥°¥ë¡¼¥×¡×¤¬£µÆü¡¢ë¾Êó¤È¤·¤Æ¥Þ¥¹¥³¥ß³Æ¼Ò¤ËÃÎ¤é¤»¤¿¡£º£Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤ÆÊªËº¤ì¤¬¤Ò¤É¤¯¤Ê¤ê¡¢£µ·î¤Ë¤Ï¥¢¥ë¥Ä¥Ï¥¤¥Þ¡¼·¿Ç§ÃÎ¾É¤ò¸øÉ½¡£¤½¤ì¤Ç¤âÃç´Ö²Î¼ê¤Î»Ù¤¨¤â¤¢¤ê¡¢¤Ç¤¤ë¸Â¤ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤ÁÂ³¤±¤¿¡£
¡¡£µ·î¤Ë¥¢¥ë¥Ä¥Ï¥¤¥Þ¡¼·¿Ç§ÃÎ¾É¤ò¸øÉ½¡£¤½¤Î¸å¤â¶¶¤µ¤ó¤Ï¡ÖÌ´¥°¥ë¡¼¥×£²£°¼þÇ¯µÇ°¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡×¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Æ±·îËö¤ËµßµÞÈÂÁ÷¤µ¤ì¡Ö°ì²áÀÇ¾µõ·ìÈ¯ºî¡×¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ìÆþ±¡¤·¤¿¤¬¡¢Íâ£¶·î£¸Æü¤ËÂà±¡¡£¤½¤Î£³Æü¸å¤Ë¤ÏÆ±¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Î¼¢²ì¸ø±é¤ÇÉüµ¢¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î£²Æü¸å¤«¤é¤Þ¤¿¤º¤Ã¤ÈÆþ±¡¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Ì´¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÀÐÅÄ½Å×¢¼ÒÄ¹¤Ï¤µ¤ë£±Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç³«ºÅ¤·¤¿¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤Ç¡¢¶¶¤µ¤ó¤ÎÉÂ±¡¿²¤¿¤¤êÀ¸³è¤òÌÀ¤«¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¡£ºòÇ¯£¸·î¤«¤éÁ´¹ñ¤ò²ó¤Ã¤Æ¤¤¤¿Æ±¥³¥ó¥µ¡¼¥È¥Ä¥¢¡¼¤¬¡¢Àè·î¤ä¤Ã¤È½ª¤ï¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤â¸«·×¤é¤Ã¤¿¤½¤¦¡£
¡¡ÀÐÅÄ¼ÒÄ¹¤Ïµ¼Ô¤Ë¡Ö¥Û¥ó¥È¤Î¸½¼Â¤òÊ¹¤±¤Ð¡¢¤ß¤ó¤Ê¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤¹¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤Ç¤Ï¡ÖÂç¤¤Ê¥¤¥Ó¥¤ò¤·¤Æ¤º¤Ã¤È¿²¤Æ¤Þ¤¹¡£¡ÊÃæÎ¬¡Ë¤½¤·¤Æ´é¤â¤â¤¦¶¶¹¬É×¤µ¤ó¤Î´é¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤È¡¢°Õ»×ÁÂÄÌ¤µ¤¨¤Ç¤¤Ê¤¤¶¶¤µ¤ó¤Î¸½¾õ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¶¶¤µ¤ó¤Ï¤³¤³£²¡Á£³Æü¡¢·ì°µ¤¬ÉÔ°ÂÄê¤Ç¡¢ÀÐÅÄ¼ÒÄ¹¤Ï¿´ÇÛ¤·¤Æ¤ª¸«Éñ¤¤¡£¤½¤Î»þ¤Ï·ì°µ¤â°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÀÐÅÄ¼ÒÄ¹¤¬µ¢¤Ã¤¿Ä¾¸å¡¢ÍÆÂÎ¤¬µÞÊÑ¤·¤¿¡£ÀÐÅÄ¼ÒÄ¹¤¬ÉÂ±¡¤ØºÆÅÙ¶î¤±ÉÕ¤±¤¿»þ¡¢¶¶¤µ¤ó¤Ï¤¹¤Ç¤ËÂ©¤ò°ú¤¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÊªËº¤ì¤äÆ±¤¸ÏÃ¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤È¤¤¤Ã¤¿¶¶¤µ¤ó¤Î°ÛÊÑ¤Ï¡¢º£Ç¯½é¤á¤´¤í¤«¤é½êÂ°²Î¼ê¤¿¤Á¤Î´Ö¤Ç¤µ¤µ¤ä¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£ÀÐÅÄ¼ÒÄ¹¤Ï£³·î¡¢¶¶¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½êÂ°²Î¼ê¤¿¤Á¤ØÏÃ¤·¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¸Ä¼¼¤À¤Ã¤¿¶¶¤µ¤ó¤Î³Ú²°¤ò¡¢Â¾¤Î²Î¼ê¤¿¤Á¤ÈÆ±¤¸ÁêÉô²°¤Ë¡£¿Í¤ÈÏÃ¤¹¤³¤È¤¬ÉÂµ¤¤Î¿Ê¹Ô¤òÃÙ¤é¤»¤ë¤È¤ÎÈ½ÃÇ¤«¤é¤À¡£
¡¡£´·î¡¢¶¶¤µ¤ó¤Î¸å¿Ê¥°¥ë¡¼¥×¡ÖÆóÂåÌÜ¶¶¹¬É×£ù£È£²¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¶à¿µÃæ¤È¤Î¾ðÊó¤ò¥¥ã¥Ã¥Á¡£¶¶¤µ¤óËÜ¿Í¤òÄ¾·â¤·ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£Åö»þ¤Ï¡¢¤ªÀ¤ÏÃÌò¤Î´Ú¹ñ¿Í²Î¼ê¡¦£Ú£Å£Ò£Ï¤Î¼ê¤ò¼Ú¤ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¶¶¤µ¤ó¤ÎÂ¼è¤ê¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢³êÀå¤âÉáÃÊ¤ÈÊÑ¤ï¤é¤º¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤¿¸ýÄ´¤Ç¶à¿µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò¼¸Ó£·ãÎå¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ£µ·î¡¢ÀÐÅÄ¼ÒÄ¹¤Ï¶¶¤µ¤ó¤ÎÇ§ÃÎ¾É¤ò¸øÉ½¡£½êÂ°²Î¼ê¤¿¤Á¤È¤Î¸òÎ®¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤³¤¦ÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Öº£¤Ç¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤¬¤¤¤ëÉô²°¤Ç¡¢°ì½ï¤ËÊÛÅö¿©¤Ù¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤·¤Æ¤Ç¤¤ë¤À¤±¤ß¤ó¤Ê¤â¶¶¤µ¤ó¤Ë¼ÁÌä¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£À¼³Ý¤±¤Æ¤¢¤²¤ë¤ï¤±¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤ÈÆ±¤¸Åú¤¨¤·¤«ÊÖ¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤»þ¤â¤¢¤ë¤±¤É¤â¡¢¶¶¤µ¤ó¤Ï¥Ë¥³¥Ë¥³¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡Ä¡×¡£¥Ç¥å¥ª¡Ö¼í¿Í¡×¤Î¹âÆ»¤ä£Ú£Å£Ò£Ï¤é¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤ê¡¢¶¶¤µ¤ó¤ò»Ù¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¶¶¤µ¤ó¤Ï£¶·î¤Î¼¢²ì¸ø±é¤Þ¤Ç¡¢Ä¹Ãú¾ì¤Î£²£°¼þÇ¯µÇ°¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤ÁÂ³¤±¤¿¡£Ì´¥°¥ë¡¼¥×´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡ÖÃç´Ö¤Î²Î¼ê¤¿¤Á¤Ï¡¢¶¶¤µ¤ó¤¬ÉñÂæ¤Ç²Î¤¨¤ë¤è¤¦¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¯¸¥¿ÈÅª¤Ë»Ù¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£±ü¤µ¤ó¤â¡¢¶¶¤µ¤ó¤¬À¸³¶¸½Ìò¤Ç²Î¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë»Ù¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¹¤´¤¯¶¶¤µ¤ó¤ò¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¤È¤Î¤³¤È¤À¡£
¡¡¾¼ÏÂ¤«¤éÊ¿À®¡¢ÎáÏÂ¤È¶î¤±È´¤±¤¿¿Íµ¤²Î¼ê¤¬¡¢ÀË¤·¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤éÎ¹Î©¤Ã¤¿¡£