「ちいかわラーメン 豚」渋谷に再オープン、東京は2店舗体制に
今年5月に惜しまれつつ営業を終了した、「ちいかわラーメン 豚」の渋谷PARCO店が、9月19日より期間限定で再オープン。これにより、関東エリアは渋谷・池袋の2店舗の運営となる。
「ちいかわラーメン 豚」は、「ちいかわ」に登場する“話題のラーメン屋さん”をイメージした店舗。もともと渋谷PARCO店は期間限定だったため、今年5月6日に営業終了となったが、このたび地下1Fの同区画に再オープンする。
ラーメンは「ミニ（ちいかわ）」（1540円／税込み）、「小（ハチワレ）」（1760円／同）、「大（うさぎ）」（1980円／同）の3サイズから選べ、オリジナルどんぶりにて提供。
ラーメンメニューを注文した人は、特典としてオリジナルどんぶりデザインの特製ステッカー（※注文サイズと同じ絵柄）がもらえる。
また、各店に設置しているちいかわ、ハチワレ、うさぎのフォトスポットに加え、渋谷PARCO店では、入口でシーサーがお出迎えしてくれる。
「ちいかわラーメン 豚」は国内PARCO4の店舗（池袋・名古屋・心斎橋・広島）に、今回の渋谷、さらに8月にオープンした初の海外店舗（香港）を加えた6店舗体制。
