※経済指標
【米国】
＊非農業部門雇用者数（ＮＦＰ）（8月）21:30
結果　2.2万人
予想　7.5万人　前回　7.9万人（7.3万人から修正）

＊失業率（8月）
結果　4.3％
予想　4.3％　前回　4.2％

＊平均時給（8月）
結果　0.3％
予想　0.3％　前回　0.3％（前月比）
結果　3.7％
予想　3.8％　前回　3.9％（前年比）

【カナダ】
雇用者数増減（8月）21:30
結果　-6.55万人
予想　0.50万人　前回　-4.08万人（前月比)

失業率
結果　7.1%
予想　7.0%　前回　6.9%

※発言・ニュース
＊ベッセント財務長官
・ＦＲＢは方針転換が必要。
・ＦＲＢの予測は悲観的過ぎる。
・ＦＲＢの予測は欠陥のあるモデルに依存。
・ＦＲＢの信認は責務超えた行動により脅かされている。

＊ハセットＮＥＣ委員長
・雇用統計は７万人近く上方修正されていた。
・雇用統計は現時点でやや期待外れ。
・米経済は関税に備えている。
・米国への投資が所得を押し上げる。
・独立したＦＲＢが成長にとって重要であることに疑いの余地はない。

＊グールズビー・シカゴ連銀総裁
・雇用増加は明らかに均衡点を下回っている。
・移民政策の影響で雇用が人為的に抑制されている可能性。
・９月の利下げ判断は依然未定。
・解雇が顕在化すれば警戒を強める。
・ＦＲＢの使命であるインフレ抑制も注視が必要。
・サービスインフレが一時的なものか確認が必要。
・インフレ抑制にはＦＲＢの独立性が不可欠。
・依然として完全雇用にある可能性が高い。
・スタグフレーション方向に押しやるショックが発生。