ＮＹ時間に伝わった発言・ニュース
※経済指標
【米国】
＊非農業部門雇用者数（ＮＦＰ）（8月）21:30
結果 2.2万人
予想 7.5万人 前回 7.9万人（7.3万人から修正）
＊失業率（8月）
結果 4.3％
予想 4.3％ 前回 4.2％
＊平均時給（8月）
結果 0.3％
予想 0.3％ 前回 0.3％（前月比）
結果 3.7％
予想 3.8％ 前回 3.9％（前年比）
【カナダ】
雇用者数増減（8月）21:30
結果 -6.55万人
予想 0.50万人 前回 -4.08万人（前月比)
失業率
結果 7.1%
予想 7.0% 前回 6.9%
※発言・ニュース
＊ベッセント財務長官
・ＦＲＢは方針転換が必要。
・ＦＲＢの予測は悲観的過ぎる。
・ＦＲＢの予測は欠陥のあるモデルに依存。
・ＦＲＢの信認は責務超えた行動により脅かされている。
＊ハセットＮＥＣ委員長
・雇用統計は７万人近く上方修正されていた。
・雇用統計は現時点でやや期待外れ。
・米経済は関税に備えている。
・米国への投資が所得を押し上げる。
・独立したＦＲＢが成長にとって重要であることに疑いの余地はない。
＊グールズビー・シカゴ連銀総裁
・雇用増加は明らかに均衡点を下回っている。
・移民政策の影響で雇用が人為的に抑制されている可能性。
・９月の利下げ判断は依然未定。
・解雇が顕在化すれば警戒を強める。
・ＦＲＢの使命であるインフレ抑制も注視が必要。
・サービスインフレが一時的なものか確認が必要。
・インフレ抑制にはＦＲＢの独立性が不可欠。
・依然として完全雇用にある可能性が高い。
・スタグフレーション方向に押しやるショックが発生。
