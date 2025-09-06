※経済指標

【米国】

＊非農業部門雇用者数（ＮＦＰ）（8月）21:30

結果 2.2万人

予想 7.5万人 前回 7.9万人（7.3万人から修正）



＊失業率（8月）

結果 4.3％

予想 4.3％ 前回 4.2％



＊平均時給（8月）

結果 0.3％

予想 0.3％ 前回 0.3％（前月比）

結果 3.7％

予想 3.8％ 前回 3.9％（前年比）



【カナダ】

雇用者数増減（8月）21:30

結果 -6.55万人

予想 0.50万人 前回 -4.08万人（前月比)



失業率

結果 7.1%

予想 7.0% 前回 6.9%



※発言・ニュース

＊ベッセント財務長官

・ＦＲＢは方針転換が必要。

・ＦＲＢの予測は悲観的過ぎる。

・ＦＲＢの予測は欠陥のあるモデルに依存。

・ＦＲＢの信認は責務超えた行動により脅かされている。



＊ハセットＮＥＣ委員長

・雇用統計は７万人近く上方修正されていた。

・雇用統計は現時点でやや期待外れ。

・米経済は関税に備えている。

・米国への投資が所得を押し上げる。

・独立したＦＲＢが成長にとって重要であることに疑いの余地はない。



＊グールズビー・シカゴ連銀総裁

・雇用増加は明らかに均衡点を下回っている。

・移民政策の影響で雇用が人為的に抑制されている可能性。

・９月の利下げ判断は依然未定。

・解雇が顕在化すれば警戒を強める。

・ＦＲＢの使命であるインフレ抑制も注視が必要。

・サービスインフレが一時的なものか確認が必要。

・インフレ抑制にはＦＲＢの独立性が不可欠。

・依然として完全雇用にある可能性が高い。

・スタグフレーション方向に押しやるショックが発生。

