「阪神６−１広島」（５日、甲子園球場）

“鯉キラー”の復活だ。１カ月ぶりにつかんだ７勝目。阪神・大竹耕太郎投手（３０）が６回５安打１失点で、歓喜の瞬間をぐっとたぐり寄せた。

「前回やられたイメージもある状態で投げるわけで。もちろん怖さもある。その辺は気持ちだけでは負けないように。坂本さんとも試合前に話して、もう一回しっかり勝負していこうと」

初回、先頭の中村奨に右中間への二塁打を浴びるなど２死三塁。迎えたモンテロには６球目のチェンジアップが暴投となり、先制点を献上した。プロ通算４個目の暴投での失点に表情を曇らせた。

それでも裏の攻撃で味方の大量援護をもらい、自らも左前適時打で６点目を追加。４試合連続安打に、２試合連続打点でバットでも勝利に貢献した。二回以降は三塁すら踏ませず、完璧に鯉打線を封じ込み「大量得点してもらったっていうのがかなり大きかった」と笑顔で仲間に感謝した。

これで今季の広島戦は６試合で５勝１敗、通算では１９試合で１４勝２敗。前回の対戦は８月１２日に４回０／３を９安打７失点でＫＯされたが、「まずは自分のいいボールをしっかり投げる」と原点に立ち返り、またもキラーぶりを見せつけた。

前回８月２９日の巨人戦でつった左ふくらはぎももう万全。「９月、レギュラーシーズンの後も見据えた上で、右肩上がりイメージで。より主力となって貢献できるように」。優勝のその先を見据え、全力で腕を振る。

◆鯉キラーぶりは健在 大竹は８月１２日の広島戦（マツダ）で負け投手となり、昨年８月から続いていた広島戦の連勝が５でストップした。しかし、この日は６回１失点の好投で改めて“鯉キラー”ぶりアピール。これで今季の広島戦は５勝１敗、防御率２．６５。通算でも１４勝２敗、勝率．８７５と抜群の相性の良さを誇っている。