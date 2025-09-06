「阪神６−１広島」（５日、甲子園球場）

真っさらなグラウンドに立った阪神・木浪聖也内野手（３１）は、心に芽生えた感情を受け止めていた。８月１２日・広島戦（マツダ）以来のスタメン出場。甲子園に限れば６月８日のオリックス戦以来、８９日ぶりに見た景色だ。「当たり前じゃない」。ようやく巡ってきたチャンス。１打席目に集中した。

一挙に５点を先制した後、１死走者なしで打席に立った。制球が定まらない広島先発・森の球を見極めフルカウントから６球目。外角高めの１４４キロに反応した。打球が三塁線を破る。二塁到達でスタンドは大歓声。右手を上げガッツポーズを見せると、苦悩を知るベンチのナインも喜んだ。

「いつスタメンで出てもいいようなことは、ずっと想定してやってきた。１打席目に打てたというのがよかったですね」

恐怖の８番として日本一に貢献してから２年。今季はベンチを温める日が多くなった。準備から変わらぬ姿勢を貫く中、心境には少しずつ変化があった。「甲子園で試合に出られるというのは特別です。改めて当たり前じゃないんだなと。そういう気持ちは芽生えました」と木浪。結果だけが未来を変える。何度だって立ち上がるだけだ。